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忍無可忍報案！郭台銘告網友 「任何人都不能詛咒我母親」

女預約立即搬家又取消！估價員機警多問一句 揭恐怖真相

2019-11-05 11:06聯合新聞網 綜合報導

一名估價員機警解救了遭家暴的女網友，成功甩脫恐怖情人。示意圖／ingimage授...
一名估價員機警解救了遭家暴的女網友，成功甩脫恐怖情人。示意圖／ingimage授權
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有時一個雞婆動作或許可以拯救一條人命。一名從事估價員的網友在臉書分享自己的經驗故事，在接到女子預約搬家時，機警地聽出似有不尋常的情況，雞婆的多問了幾句，成功揭發一樁恐怖家暴案，避免發生憾事。

一名蔡姓女網友在《爆系故事館》分享自己的工作經歷，從事估價員的她在今年2月時接到一通預約搬家的電話，電話那頭的女子聲音聽起來有些緊張害怕，聲稱「我朋友要我搬走，因為我影響他了，所以越快越好」，約定次日就要馬上搬。原PO關心問了句「你還好嗎？」女子回覆「還好」。

到了晚上，女子再次來電詢問可否「現在就搬嗎？」原PO回覆「可以的」同時也再關心了一下女子的狀況，女子回應朋友一直在喝酒、「他要我搬走的」，原PO確認了不會造成更大衝突後，同意立即派師傅過去。

數分鐘後，同樣的電話又打來，聲音卻換成是男生。聲稱和之前來電預約搬家的女子是夫妻，兩人吵架鬧彆扭，事實並沒有要搬家，要取消預約。原PO回應依規需要與下訂單本人確認，要求請先前來電的女子聽電話。女子小聲的說「不搬了…不搬了…」但聲音聽來像在哭泣，男子接過電話表示「她剛剛講了妳有聽到了吧！現在不用搬了我們夫妻就吵架…」。

通話情況讓人生疑，原PO再委婉地說，剛才真的沒有聽清楚女子的回應，希望能再次確認，才能幫忙即刻取消訂單。女子雖再度表示「我不搬了…」但聲音卻一直在抖，且男子不停地在旁大聲說「夫妻吵架而已，老婆我們好好講…」。過程中女子似發出一聲悶哼，感覺像是被逼迫做出非自願的回答。

這時，原PO直接問「小姐需要幫忙嗎？」、「回答我好或者不好」，女子回「好」。掛了電話後，原PO立即報警處理。數天後，原PO接到該名女子的致謝電話，表示已獲得警察的協助搬離，以後也知道該如何保護自己了。

故事讓網友紛紛大讚「有你真好～」、「世上還是有（溫暖的雞婆人）」，原PO也在回應中說明，當事人「只是男女朋友關係，沒有結婚，不過女生有跟我說男生是恐怖情人」，網友留言「幫她再謝謝你一次」、「願意當個善良雞婆又心思細嫩的好人。妳救了一個以後不用在家暴下恐懼生活的女生。」

家暴

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