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公帑這樣花？黃國昌爆料 中科宴2廠商、9員工一起報帳

20歲少女仍被禁手機、禁外出 她怒喊：可以告妨礙自由了吧

2019-11-04 15:23聯合新聞網 綜合報導

日前一名年滿20歲的女網友被家人「窒息式管教」不僅禁看任何3C產品，只可以看教科...
日前一名年滿20歲的女網友被家人「窒息式管教」不僅禁看任何3C產品，只可以看教科書，也不能出門逛街出，讓她被這樣的管教方式壓得喘不過氣。非當事者。圖片來源／ingimage
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身為父母總會因為擔心孩子因此設下許多「家規」，例如門禁或是其他規定。但日前卻有一名年滿20歲的女網友被家人「窒息式管教」不僅禁看任何3C產品還不准她看電視，只可以看教科書，放假期間也不能出門逛街除非是跟家人外出，讓她被這樣的管教方式壓得喘不過氣，並直呼「這樣可以告妨礙自由了吧？」

這名女網友在爆怨公社PO文表示，自己已年滿20歲，但家裡仍管教得很嚴格，不止禁用手機、禁看電視、漫畫、小說，還只許看教科書，除此之外放假期間也哪兒都不能去，若是上班出門也只許上班跟返家。私下買手機被抓包還得沒收，原PO也不理解為何家人就是百般不讓她使用手機，她認為自己使用手機也沒有去做等等不法的事，或者與朋友約泡酒吧，只不過就是跟朋友聊聊天分享有趣的事情，因此這樣的管教方式讓她感到「無限問號」，並語帶憤怒的說「我要不要乾脆搬出去住算了」。

不只如此原PO每月的薪水都得全數上繳給媽媽幫忙分攤家計，因此之前買的手機都是靠她自己一點一滴存下來，在加上過去阿嬤久久私下給的一次零用錢。其實原PO在被管制的5、6年前，是住在屏東的阿嬤家，當時她很喜歡到處亂跑，但是要去哪都一定會和父母報備，而且一定會趕在5、6點以前回家，尤其她非常喜歡去公園、海邊或是山上走走，如今家中這樣的規定讓她完全無法接受，壓抑的生活感到無力且崩潰。

PO文一出後，隨即引來網友熱議，紛紛聲援原PO「真的被限制的太誇張」、「都成年了居然還有父母這樣」、「這樣根本適得其反」、「都20歲了還在管太誇張了」、「已經成年了就考慮搬出去吧，要不然真的沒自由可言」。

也有網友分享過去同樣被家規管很嚴的慘痛經歷「我之前19歲過夜回家被痛打，曾經有過一個禮拜沒回家，雖然懲罰很痛，但是換來自己的想法，這就要看自己有沒有膽量去做反抗行為了」、「我之前也是這樣，但這真的需要溝通，找個長輩當說客應該會有效」、「我小時候也是被管，所以小學就會蹺家，還常常進出派出所，所以父母還是嚴格一點好」。

爆怨公社3C薪水

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