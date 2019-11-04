她做紅豆麻糬沒人買單 一看竟是「雞母蟲」

2019-11-04 14:54 聯合新聞網 綜合報導



紅豆麻糬變雞母蟲，沒人敢吃。圖片來源／ 臉書 分享 facebook

一名網友在臉書分享自己手作的紅豆麻糬料理，不過，她將食物造型搓成了「雞母蟲」的形狀，看了令人起雞皮疙撘，讓原po直說，「為什麼大家都不接受我的好意」。

有名網友在臉書「廚藝公社」分享自己的創意手作料理「紅豆麻糬」，但原po將此份料理做成「雞母蟲」的形狀，看了令不少人卻步。而由於「雞母蟲」的造型太過驚悚，似乎也沒什麼人願意買單，讓原po直呼，「就是紅豆麻糬，為什麼大家都不接受我的好意」。

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文章一出，網友直言，「吃的人會受驚」、「我承認我真的下不了手」、「瞬間雞皮疙瘩掉滿地」、「感覺不舒服」，但也有人稱讚原po很有創意，手也很巧。

另外，原po也分享「創意料理」的做法，她說明，首先用糖水煮開放冷，將糯米粉和在來米粉就篩加糖水拌均，再將電鍋外鍋用4杯水煮，涼了之後，加入沙拉油拌出黏性。

他指出，以皮26公克，紅豆餡10公克包起來滾圓，搓出長條形並用湯匙畫出雞母蟲一節一節的形狀，再用餅乾、芝麻、咖啡粉點綴就完成料理。