親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

日本著名景點白川鄉合掌村火警！ 消防車警笛大作

她做紅豆麻糬沒人買單 一看竟是「雞母蟲」

2019-11-04 14:54聯合新聞網 綜合報導

紅豆麻糬變雞母蟲，沒人敢吃。圖片來源／臉書
紅豆麻糬變雞母蟲，沒人敢吃。圖片來源／臉書
分享

一名網友在臉書分享自己手作的紅豆麻糬料理，不過，她將食物造型搓成了「雞母蟲」的形狀，看了令人起雞皮疙撘，讓原po直說，「為什麼大家都不接受我的好意」。

有名網友在臉書「廚藝公社」分享自己的創意手作料理「紅豆麻糬」，但原po將此份料理做成「雞母蟲」的形狀，看了令不少人卻步。而由於「雞母蟲」的造型太過驚悚，似乎也沒什麼人願意買單，讓原po直呼，「就是紅豆麻糬，為什麼大家都不接受我的好意」。

文章一出，網友直言，「吃的人會受驚」、「我承認我真的下不了手」、「瞬間雞皮疙瘩掉滿地」、「感覺不舒服」，但也有人稱讚原po很有創意，手也很巧。

另外，原po也分享「創意料理」的做法，她說明，首先用糖水煮開放冷，將糯米粉和在來米粉就篩加糖水拌均，再將電鍋外鍋用4杯水煮，涼了之後，加入沙拉油拌出黏性。

他指出，以皮26公克，紅豆餡10公克包起來滾圓，搓出長條形並用湯匙畫出雞母蟲一節一節的形狀，再用餅乾、芝麻、咖啡粉點綴就完成料理。

創意料理

相關新聞

如果有一天，孩子不用再補習——談家長的焦慮

2019-11-04 11:20

【她們的世界】陳姵穎／施岑宜：小鎮辦學，尋一個連結共好的答案

2019-11-04 06:00

【親子教養】謝貴英／孩子自己會衡量

2019-11-03 06:00

【賞文迴響】美滿／吾家有奇遇事件

2019-11-03 06:00

【親愛的＿＿，我想與你和解‧網路徵文優勝作品】張緒英／與冷面人求和

2019-11-03 06:00

女收閨密男友私訊求「離我女友遠點」神回覆令他秒閉嘴

2019-11-02 10:27

一秒激怒媽媽的白目說話力 這些話真的會讓媽媽們翻白眼

2019-11-02 08:00

【晨光幫幫忙】劉昭儀、溫美玉／翻轉教室

2019-11-02 06:00

孩子說「同學都不理我」 爸媽避免NG 4反應

2019-11-01 15:55

【親愛的＿＿，我想與你和解‧網路徵文優勝作品】小方／一丁點的父愛

2019-11-01 06:00

【我愛一個人煮-88】太陽臉／酸辣湯與榨菜肉絲麵

2019-11-01 06:00

【生活趣聞】劉月雲／先生，你累了嗎？

2019-11-01 06:00

不婚但又怕父母走後剩自己 網友分析：問題在不能獨立

2019-10-31 19:54

小時候偷拿老爸零用錢⋯他懺悔「幹了殘忍的事」網同感淚：爸爸不願戳破

2019-10-31 12:00

家長一定要陪孩子寫作業嗎？小心影響孩子思考獨立

2019-10-31 10:18

【親愛的＿＿，我想與你和解‧網路徵文優勝作品】謝佩君／用愛撫平母女傷痕

2019-10-31 06:00

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／小記救媽媽

2019-10-31 06:00

【主婦心情】晴子／廚房裡的方塊消滅遊戲

2019-10-31 06:00

45歲男找伴被死黨嫌難搞 介紹23歲嫩妹嫌賺太少

2019-10-30 21:05

薪水所剩不多卻一直被要孝親費 網友：先顧好自己才有能力照顧別人

2019-10-30 20:31

結婚隔天就後悔！睡醒見女神妻素顏歪嘴白眼大崩壞 尪嚇傻：想再躺回去…

2019-10-30 20:00

【親愛的＿＿，我想與你和解‧網路徵文優勝作品】貓頭鷹／長夜將盡

2019-10-30 06:00

【心情點滴】遊俠／白煮蛋的生活哲學

2019-10-30 06:00

【親子之間】柚蜜綠／最想做的事

2019-10-30 06:00

幫男友飲料點「微冰」！女店員秒回3字 她氣炸po文網戰翻

2019-10-29 20:24

【親愛的＿＿，我想與你和解‧網路徵文優勝作品】沈賢／也是告白

2019-10-29 06:00

【親愛的＿＿，我想與你和解‧評審感言】陳亭亘／談「和解」太難

2019-10-29 06:00

【親子互動】外派太太／教育是種累積

2019-10-29 06:00

青春期的失控，往往只為召喚母親的目光

2019-10-28 12:51

《小丑》的母親，與那些在電影裡被殺掉的女人

2019-10-28 09:40

一定要乖乖坐好嗎？邊動邊學效果更好！

2019-10-28 09:00

【生活的風景】陳秀慧／坐看

2019-10-28 06:27

【親愛的＿＿，我想與你和解‧網路徵文優勝作品】Allyo／阿爸，抱一下！

2019-10-28 06:00

【親愛的＿＿，我想與你和解‧評審感言】王蘭芬／國王的耳朵是驢子的耳朵

2019-10-28 06:00

【閱讀生活】辰巳芳子／湯品背後的人生哲學

2019-10-27 06:00

【童言童語】達利／約星期六的原因

2019-10-27 06:00

【心情點滴】黃珠玉／咖啡屋內的搗灰

2019-10-26 06:00

【賞文迴響】王景新／淡然之味

2019-10-26 06:00

【生活見聞】庭院深深／美好接力

2019-10-26 06:00
看更多

熱門文章

乘客掩鼻站務員喊苦…柴油車進高雄站 空汙超標17倍

2019-11-03 23:44

一張圖看懂一周天氣 北部整天濕涼低溫20度

2019-11-03 21:46

音樂會坐前排錯很大！國家音樂廳、衛武營 高CP值「王位」在這

2019-11-04 11:00

健康相談室／濾泡期減肥、排卵期豐胸最有效

2019-11-03 13:25

環狀線板橋站首曝光！ 站內「七彩寶盒」將成打卡熱點

2019-11-04 11:38

東北風及低壓影響 今全台多地濕涼有雨

2019-11-04 04:45

柴油車全汰換要兩年...風機全天運轉 電費暴增

2019-11-03 23:50

雙11美食享優惠！PABLO、SUBWAY祭出買一送一

2019-11-03 16:49

本周天氣變化 一張圖告訴你

2019-11-04 07:54

控制室卷宗夾鋪黑油...站務人員全程戴罩

2019-11-03 23:48

迷你豬太愛吃爆肥190公斤 6名消防員幫抬下樓逼減肥

2019-11-04 12:00

侯佩岑穿起來太好看 今年秋冬你也來件碎花裙吧！

2019-11-03 17:12

「直接站在我的膝蓋前」...台鐵新自強號站票亂象多

2019-11-04 12:45

台灣虎航1月啟航首爾仁川 11/4開賣單程未稅1,099元起

2019-11-04 01:20

每日星座運勢／雙子投資策略剛剛好　得到上級賞識

2019-11-04 00:00

幼兒專責醫師制明年試辦 娘胎起守護

2019-11-04 00:13

彭啟明：今明北部迎風面水氣多 下波降溫一兩周後

2019-11-04 07:42

運動好處多 連心臟衰竭患者都應靠間歇有氧復健

2019-11-03 20:13

三歲以下幼兒有專責兒科醫師 明年起試辦五年

2019-11-03 18:51

「土耳其藍」凡湖好美 登湖中小島朝聖千年教堂

2019-11-04 00:58

北、東部轉濕涼 周三以後空曠地區恐下探18度

2019-11-04 09:13

唐綺陽星座運勢週報：水逆小心！巨蟹感情要勇敢 雙魚當心職災

2019-11-04 12:41

二尖瓣脫垂免開刀 8旬老婦術後3年無症狀

2019-11-03 16:48

肺癌發生率持續攀升 醫籲高危險群年過50歲應篩檢

2019-11-04 11:48

你不知道的灌籃高手秘密！「三井之壽」清酒在台上市

2019-11-04 13:48

【她們的世界】陳姵穎／施岑宜：小鎮辦學，尋一個連結共好的答案

2019-11-04 06:00

台鐵推新自強號站票滿半年 一成七列次銷售掛零

2019-11-04 12:41

2020連假出遊攻略懶人包! 玩家帶路私房景點報你知

2019-11-04 12:16

草案出爐！機車汰舊才補助換新 補助對象擴大最多領5千

2019-11-04 14:46

雲嘉南高屏今空品亮橘燈 明又有境外汙染物

2019-11-04 04:44

大難不死！澳洲野火肆虐 無尾熊被燒成咖啡色捲曲在地

2019-11-04 14:18

不用等40年！VVV「勝利車牌」限量20副將標售

2019-11-04 12:05

溫泉季跟著街頭美食鬥士白老師來北投 4大牛肉麵配小菜超豐盛

2019-11-04 13:12

台中工業地產風生水起! 全聯斥資逾10億打造物流中心

2019-11-04 13:38

死亡率高的肺癌易轉移 國衛院研發的標靶治療國際矚目

2019-11-04 11:23

百貨雙11大戰 大江打美食牌 台茂推買1送1

2019-11-04 00:25

愛肝達人站／抑制B肝病毒藥 得長期服用

2019-11-03 13:25

小心瀰漫性胃癌 定期檢查當個健康護「胃」隊

2019-11-03 13:25

忽冷忽熱又紫爆 大金空調搭清淨機 最高現省8,000元

2019-11-04 11:40

她做紅豆麻糬沒人買單 一看竟是「雞母蟲」

2019-11-04 14:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top