孩子說「同學都不理我」 爸媽避免NG 4反應

2019-11-01 15:55 聯合新聞網 BabyHome



【作者：林麗玲老師／MBPS正念親職教養系統創建者】

試著想像一個關於你我生命中都曾出現過的畫面，當孩子回家說：在學校，同學都不理我。​我們習慣的反應是什麼呢？

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『為什麼同學這樣，你有告訴老師嗎？老師有處理嗎？』

『幹麻那麼在意同學，做好你自己就好。』

『他們有打你、罵你嗎？』

『你做了什麼讓人討厭？』

‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

通常我們有無數的話語會傾瀉而出，擔心的話、生氣的話、不耐煩的話、怎麼做的話‧‧‧，因為我們的心很快就游移到焦慮未來，如果不說清楚孩子會危險，所以要快快防止；

或是我們的心很快陷入過往的遺憾，如果不講明白孩子會再次受苦；又或是心正糾結在自己的煩燥世界中，說出的全是不耐煩。

先暫停想說的自己，張開眼，打開耳，深深聆聽當下的孩子，讓孩子多說些，也許會發現～

孩子只是要我們了解他的孤單與勇氣，而他正用方法解決中！

孩子需要我們的理解與支持，陪伴他看清楚問題是什麼，而後努力嘗試解決！

孩子只需要我們聽見、看見，和他全然的在一起！

老實說，當個深深聆聽的父母是件相當挑戰的工作，得學習如何在充滿疑問、不滿、不安或焦慮中，保持醒覺，看見自己、並安頓自己。

讓自己不被情緒、念頭隔障了聆聽的心耳，不是只使勁地用嘴巴說，吞噬掉孩子各種珍貴的可能。

上天很妙，給我們二個耳朵一個嘴巴，就是希望我們多多聽吧！

而我也相信每個人並不是想要別人一直告訴他該怎麼做，而是希望被深深的聆聽，透過深深的聆聽，感受被理解、接納與支持，並由衷發現自己的能力與存在！

就在當下，我們一起學習～深深聆聽與孩子同在！

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