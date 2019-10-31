不婚但又怕父母走後剩自己 網友分析：問題在不能獨立

2019-10-31 19:54 聯合新聞網 綜合報導



女子沒有結婚的動力，但又怕父母走後只剩自己一個人，網友分析表示，「問題不是結不結婚，而是不能獨立」。示意圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

結婚是人生的大事，但有一部分人選擇不婚，婚與不婚面對未來的挑戰大不同。一名女網友發文表示，自己不是不婚主義，但沒有結婚的動力，雖然一個人的生活很輕鬆也很快樂，但想到如果有一天父母都離開了就剩自己一個人，讓她感到有點焦慮。有網友分析這名女子的想法表示，「妳的問題不是結不結婚，而是不能獨立」。

一名女網友在PTT發文表示，她不是不婚主義，只是過了適婚年紀又沒結婚，所以沒有特別想結婚的念頭。看著身邊的朋友成家後有了小孩，並不會覺得羨慕，只覺得又少了一個玩伴而感到失落。

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原PO由於沒結婚、沒家庭，所以生活的重心就是工作，工作之餘可以跟朋友喝下午茶、旅行等，再加上不用養家所以沒有經濟負擔，所以一年可以出國旅行5次，而且原PO住在家裡，雖然會幫忙出家用也會幫忙做家事，但也沒有經濟壓力。

原PO表示，這樣的生活真的很自由也很快樂，想做的事情都可以做，想買的東西也都可以買，人生已經夫復何求，但她也表示有一個很大的隱憂，就是如果有一天家人都不在了她該怎麼辦，更不知道到時候還能不能像現在無所畏懼開心的生活，於是對此感到焦慮。

文章一出後有網友分析原PO的想法表示，其實這就是社會層面的「幼態持續」(neoteny)，幼態持續指的是一個物種把幼年的，甚至胎兒期的特徵保留到幼年以後甚至成年期的現象。他表示，雖然會出家用也會幫忙做家事，但原PO還是不獨立的，也很清楚父母不在後生活會很不一樣，所以才感到焦慮。

網友更表示，「妳的問題不是結不結婚，而是不能獨立」，現在需要父母幫忙處理的東西，總有一天要自己處理，所以這一天的到來是無可避免的，等到自己能獨立時，自己一個人就沒什麼可怕了。

文章一出有許多人贊同網友的說法表示，「精闢的見解」、「一針見血」、「中肯分析，不獨立才是問題」、「只是從依附父母變成煩惱依附他人」、「沒錯，看過好多都是希望有人陪才結婚的例子」。