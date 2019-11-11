【照護難題】賈素娟／趴在玻璃門上的人影
基於現實種種因素，我和弟弟不得不將媽媽送往醫院安置。經過兩道電動門，神情惶惶不安的媽媽終於在大廳的沙發上坐定，護理人員忙著安撫，弟弟急著辦理手續，我則悄悄走出第一道玻璃門外。而後弟弟走來與我會合，他感傷地說：「媽媽一直要找妳，聽了很心酸！」
這時候，我們看到趴在門上的模糊人影，佝僂著背，雙腿細瘦，披頭散髮，兩顆眼珠子貼著玻璃。我對弟弟說不要再回頭，否則我們會不忍心離開，就這樣姊弟倆一直走到第二道門外，仍隱約聽見媽媽聲聲哀傷的呼喚。
這場景是一模一樣的，只是主角換了人。時間倒帶，五年前，趴在玻璃上的人影，是我。記得是在十一月的初冬，我裹著厚重的外套，圍著一條白圍巾，身心狀態很不穩定，直冒虛汗；原因是汙水處理系統的噪音導致我恐慌症再度發作，又擅自服用過多的藥物，引起各種不適。
彷彿掉入世界最深的馬里亞納海溝，冷冽的寒流由腳底往上竄，一寸又一寸，那是一種瀕臨死亡的感覺。最後由媽媽和同事合力帶我就醫，進入兩道門，將背包鎖在置物櫃內，然後來到一個小房間與醫師會談。之後醫師示意媽媽和同事先行離開，帶我走入大廳，恍惚的我發覺大事不妙，在玻璃門上瘋狂敲打，一樣首如飛蓬，身軀瘦弱，口中吶喊著「放我出去」，但只能無力地看著媽媽匆匆離去的背影。最後，我在這座白色巨塔休養了兩個月。
現在，我每個月固定時間去醫院探望媽媽。為了延緩失智、降低過高的血糖及控制感染的傷口，醫生一一開了藥；雙腳不良於行的她多數時間坐輪椅，每日有物理師協助進行肌力訓練。白日有看護洗澡餵食，晚上就寢前包好尿布，夜間有護理人員查房巡視；有妥善的醫療照顧著媽媽，讓我放下憂愁，暫時卸下勞苦的重擔。
看著那扇薄薄的玻璃門，卻重疊著兩個身影，心中百感交集。那一年我極力克服病痛，離開那扇門回到繽紛萬象的大千世界；如今卻換媽媽進入那扇門，身陷流沙，活在自己想像的狹小宇宙。我只能在心中默默發誓，定要活得更堅強更健康，因為媽媽還需要我們，並在返家後傳了一個加油貼圖給弟弟。
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