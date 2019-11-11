【照護難題】賈素娟／趴在玻璃門上的人影

2019-11-11 06:00 聯合報 賈素娟



圖／想樂 分享 facebook

基於現實種種因素，我和弟弟不得不將媽媽送往醫院安置。經過兩道電動門，神情惶惶不安的媽媽終於在大廳的沙發上坐定，護理人員忙著安撫，弟弟急著辦理手續，我則悄悄走出第一道玻璃門外。而後弟弟走來與我會合，他感傷地說：「媽媽一直要找妳，聽了很心酸！」

這時候，我們看到趴在門上的模糊人影，佝僂著背，雙腿細瘦，披頭散髮，兩顆眼珠子貼著玻璃。我對弟弟說不要再回頭，否則我們會不忍心離開，就這樣姊弟倆一直走到第二道門外，仍隱約聽見媽媽聲聲哀傷的呼喚。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

這場景是一模一樣的，只是主角換了人。時間倒帶，五年前，趴在玻璃上的人影，是我。記得是在十一月的初冬，我裹著厚重的外套，圍著一條白圍巾，身心狀態很不穩定，直冒虛汗；原因是汙水處理系統的噪音導致我恐慌症再度發作，又擅自服用過多的藥物，引起各種不適。

彷彿掉入世界最深的馬里亞納海溝，冷冽的寒流由腳底往上竄，一寸又一寸，那是一種瀕臨死亡的感覺。最後由媽媽和同事合力帶我就醫，進入兩道門，將背包鎖在置物櫃內，然後來到一個小房間與醫師會談。之後醫師示意媽媽和同事先行離開，帶我走入大廳，恍惚的我發覺大事不妙，在玻璃門上瘋狂敲打，一樣首如飛蓬，身軀瘦弱，口中吶喊著「放我出去」，但只能無力地看著媽媽匆匆離去的背影。最後，我在這座白色巨塔休養了兩個月。

現在，我每個月固定時間去醫院探望媽媽。為了延緩失智、降低過高的血糖及控制感染的傷口，醫生一一開了藥；雙腳不良於行的她多數時間坐輪椅，每日有物理師協助進行肌力訓練。白日有看護洗澡餵食，晚上就寢前包好尿布，夜間有護理人員查房巡視；有妥善的醫療照顧著媽媽，讓我放下憂愁，暫時卸下勞苦的重擔。

看著那扇薄薄的玻璃門，卻重疊著兩個身影，心中百感交集。那一年我極力克服病痛，離開那扇門回到繽紛萬象的大千世界；如今卻換媽媽進入那扇門，身陷流沙，活在自己想像的狹小宇宙。我只能在心中默默發誓，定要活得更堅強更健康，因為媽媽還需要我們，並在返家後傳了一個加油貼圖給弟弟。