45歲男找伴被死黨嫌難搞 介紹23歲嫩妹嫌賺太少

2019-10-30 21:05 聯合新聞網 綜合報導



網友po文吐槽死黨沒結婚的原因。示意圖／ingimage 分享 facebook 人到適婚年齡後「男大當婚，女大當嫁」是常理，但現代男女雖到適婚年齡，也多數不願婚嫁，除了經濟問題之外，有時擇偶條件太苛刻也是原因之一。有網友在PTT以「45歲老男人的結婚條件」為題，吐槽死黨沒結婚的原因，網友看完po文後回應說「這年紀別介紹人了啦」。

原po發文表示自己的死黨中就只有這位45歲的老男人還沒結婚，他是家中獨子，家境雖然普通，但聽說銀行裡有500多萬存款，一間約700萬的龜山房產和一台Toyota車。他平時很省也不煙不酒不嫖不賭，回家就是看電視，是個居家的好男人。

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因為沒結婚，所以常要原po這些哥們介紹妹給他，不過問他要什麼樣的對象時，他嫌35歲的正妹娶進家門不會生，介紹23歲的給他，結果嫌人家收入不高；介紹高學歷家世好的，他又嫌長的不好看，最後問他要不要外籍新娘，他又覺得外籍只要他的錢，就這樣介紹4、5次之後，死黨們也嫌煩懶的再介紹，只覺得「台男其實也滿難搞的」。

網友在看完po文後紛紛留言回應「45歲有錢的，通常要的是感覺，不是年輕就好」、「45歲的男生應該收入150-250（萬）之間比較好找對象」，有網友說「45歲全部資產約1500萬是不是太魯」，也有網友建議「45歲台男，老人臭都飄出來了還挑」。