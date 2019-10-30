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薪水所剩不多卻一直被要孝親費 網友：先顧好自己才有能力照顧別人

2019-10-30 20:31聯合新聞網 綜合報導

網友在PTT上PO文表示，自己的薪水所剩不多，但家裡一直跟她要錢，讓她有借錢來當...
網友在PTT上PO文表示，自己的薪水所剩不多，但家裡一直跟她要錢，讓她有借錢來當孝親費的念頭。聯合報系資料照
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自己都快過不下去了，但家裡還是一直要錢該怎麼辦？日前一名女網友苦惱的發文詢問，自己搬出去後因為房租、餐費等開銷，沒有定期給孝親費，每個月薪水所剩不多，有時候還是負的，但家裡會一直跟她要錢，讓原PO不知道該怎麼辦，更詢問是否要借錢當孝親費。

一名女網友在PTT發文表示，家裡搬家後她就沒有自己的房間，只能睡沙發讓她長期失眠又一直生病，於是她開始在外面租房子。原PO表示她在天母上班、薪水三萬出頭、租新北市的房子，但因為房租、保險、吃飯等開銷，就沒有定期給孝親費。

原PO表示，沒有定期給孝親費感覺有點不孝，但她每個月的薪水真的所剩不多，有時候還根本是負的，可是家裡一直打電話跟她要錢，入不敷出的她不知道該怎麼辦，她更詢問網友，是否該去借錢來當孝親費。

文章一出有網友分享自己的經歷表示，家裡也一直跟她要錢，但因為學貸、房租、保險，還要存錢結婚等等，自己都養不活了讓她根本付不出孝親費，而且家裡還一直把她拿回家的錢去玩股票，更希望她買房給家裡住，讓她感到無限悲涼。

也有許多網友表示，「你快餓死還想養活別人啊，有多少能力做多少事吧」、「現階段先顧好自己，以後才有機會照顧家人」、「千萬不要去借錢」、「借錢來給本末倒置了吧，而且也不能一直借下去…」、「量力而為，不建議借錢孝親」、「先顧好自己，才有能力照顧別人，不然一起垮了要怎麼辦？」。

孝親薪水PTT學貸
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