自然產媽咪的好朋友「坐浴盆」！孕期對抗痔瘡、產後呵護私處
內容編輯／Vera Chen
自然產媽咪都如何舒緩會陰傷口疼痛呢？不少媽咪都推薦「療傷」好物──坐浴盆，以溫水注入坐浴盆內，早晚浸泡一次，能夠減輕局部疼痛、促進肛門周圍血液循環。懷孕有痔瘡困擾、產後會陰傷口疼痛的媽咪，推薦給你！
什麼是坐浴盆？
不少自然產媽咪在整理待產包時，會把坐浴盆列入待買清單內，你知道什麼是坐浴盆嗎？坐浴盆的前身是痔瘡患者、行動不便之人的專用盆，只要將坐浴盆放置在馬桶上，就可直接坐在上面清潔或浸泡下體，不用蹲、洗滌方便，既衛生又可舒緩下體不適。由於孕婦通常會有痔瘡、產後會陰撕裂傷困擾，所以不少孕婦會準備坐浴盆，孕期中或生產完天天熱水坐浴，促進會陰、肛門周圍血液循環，減輕局部疼痛，促進傷口癒合。
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坐浴盆好用嗎？用過媽咪這樣說
▶ 孕婦痔瘡
痔瘡是許多孕媽咪難以啟齒的祕密，懷孕時，由於子宮膨大、腹壓增加，造成直腸肛門壓力上升，使肛門軟組織脫垂而形成痔瘡，或推擠原本脫垂的痔瘡，使其更加突出。自稱是「擊痔媽咪」的媽咪拜小沙媽媽，擁有豐富的抗痔經驗，她表示：「相信我，如果真的被痔瘡逼到絕路，買一個泡屁屁盆，就算用沒幾次，也會讓你列為這輩子花過最值得的一筆錢之一。」因為妳再也不會因為懷孕肚子太大不能下蹲、或蹲久了腳痠腿麻了。
▶ 會陰傷口
自然產過程中，當胎兒經過子宮頸、陰道、陰道口，都可能造成程度不一的會陰撕裂傷；產婦也容易用力過度，在產程中造成痔瘡發生。所以產後熱水坐浴舒緩傷口痛楚是有必要的，媽咪拜的有梗人妻提到自己使用坐浴盆的經驗：「其實產前就可以先買起來用了，……每天花個5-10分鐘泡溫水，會好得很快喔！」不僅清潔起來比較省心，也可以預防婦科感染。
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坐浴盆正確用法與注意事項
【使用前】
1. 水溫：水袋內裝溫水約2/3，水溫約38~41度，用手腕內側測試溫度，不燙即可。
2. 次數：每日2-4次，每次泡10-15分鐘，需持續泡盆兩週。
3. 溶液：除非有醫師指示，否則不須加藥。
【使用方法】
1. 以清水清洗坐浴盆，並關緊水袋管夾。
2. 掀起馬桶坐墊，將坐浴盆固定於馬桶上。
3. 將水袋置高於馬桶。
4. 將水袋管子，穿入浴盆外緣的中間孔，並將管子前端的排水孔固定於浴盆內。
5. 直接坐於浴盆上，以水管管夾控制熱水流量。
6. 盆內水滿時，會自浴盆外緣的排水孔流入馬桶中。
【注意事項】
1. 產後24小時或婦科手術後48小時依醫囑開始泡盆。
2. 產後坐浴時最好有人陪伴，因熱水會使血管擴張、姿勢性低血壓，而感到暈眩。
3. 若出現異常或下列症狀，須馬上暫停坐浴：暈眩、虛弱、冒冷汗、心悸、流血量多。
產後會陰傷口照護要點
1. 溫水坐浴： 以37℃～41℃水溫進行溫水泡浴，促進血液循環，加速傷口復原。
2. 使用軟便劑： 大部份的產婦都會怕會陰傷口疼痛，不敢用力排便，導致產後便祕、痔瘡找上門，這時可以請醫生開軟便劑，可有效改善症狀。
3. 均衡飲食： 均衡飲食、多元攝取營養素並多吃蔬果，讓排便順暢，可幫助傷口儘快復原。
資料參考：台中榮民總醫院
【延伸閱讀】
本文擷取自「自然產媽咪的好朋友「坐浴盆」！孕期對抗痔瘡、產後呵護私處」由媽咪拜 授權轉載
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