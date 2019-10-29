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幫男友飲料點「微冰」！女店員秒回3字 她氣炸po文網戰翻

2019-10-29 20:24香港01 記者向樂高／報導

該名女網民在facebook「爆怨公社」指，自己趁男友去開車的空檔，去幫對方買飲...
該名女網民在facebook「爆怨公社」指，自己趁男友去開車的空檔，去幫對方買飲料。（資料圖片）
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負責任的店員很多時都會記住熟客的喜好與口味，不過一名台灣女網民幫男友買飲品時，女店員的一句好心提醒卻令她相當不悅。帖子引來網民熱論，有人認同樓主認為飲料店店員的態度不好，但亦有人覺得樓主太玻璃心，「我覺得想太多了」。

該名女網民在facebook「爆怨公社」指，自己趁男友去開車的空檔，去幫對方買飲料，她跟店員說，「我要一杯多多綠無糖、微冰」，沒想到該名女店員竟然回答：「不是吧！他都喝正常冰！」

這個回應讓樓主十分不高興，馬上反駁：「我當然知道他的習慣！就是不想讓他喝這麼冰」，更氣得直呼：「第一次看到這麼白目的，要不要他有幾根毛也告訴我？」，而讓她更生氣的是，男友覺得她在無理取鬧。

帖子一出，引來網民熱論，有人認為女店員有問題，「店員記住熟客喜好是很好，但重點不是男友去買，是版主去買，為什麼店員要自以為是男友要喝，而去反駁版主」、「會去幫男友買飲料那代表男友不在身邊，女店員怎麼會知道我男友是誰？還講得出他是要正常冰？我會覺得他們常有交集」、「我沒辦法接受欸！搞的好像你比我懂我男友？去質疑顧客要什麼，這本來就不是當店員該做的」、「態度很不ok」。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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