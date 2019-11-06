親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

林志玲婚禮倒數12天 親曝婚宴地點選擇原因

澄清南港豪宅案 韓國瑜：我不是拿7200萬元來買房

每天上演親子「功課大戰」？把責任還給孩子，當個輕鬆家長

2019-11-06 16:42聯合新聞網 BabyHome

【作者：林麗玲老師／MBPS正念親職教養系統創建者】

開學一個多月了，有多少家長曾和孩子爆發過“功課大戰”呢？

分享

有位心情沉重的媽媽說：看別人家的孩子都能自主完成功課，而我的孩子不盯就只會捧著手機、電腦。剛開始還可以好言相勸，到最後就會控制不住對孩子大吼大叫。但是孩子依然故我，甚至學會撒謊，每天上演功課大戰真是讓我精疲力盡。

遇到這樣的情況，相信任何一位媽媽都會很沮喪，心想到底我做錯什麼？

‧ 為什麼提醒孩子成績的好壞關係到以後升學就業就是聽不進去？

‧ 幫他檢查有沒有做錯、買各種測驗卷讓他複習......幫他鋪好路為什麼他不走？

‧ 不斷提醒孩子快快寫功課，寫完就可以玩，這只需要一點時間就能做到有那麼難嗎？

‧ 我都是趕快做完家務再休息，為什麼孩子就不能和我一樣！                   

‧ 每天玩也沒玩好，學也沒學好，為什麼孩子無法積極點？

‧ 如果我不督促，孩子的成績不是更慘？

父母若無法跳脫上面的想法與心情，親子之間就易變得關係緊張、硝煙彌漫。

更麻煩的是，孩子也無法透過拉扯戰，真正學習面對功課所帶來的挑戰和責任感。取而代之，只想打發那份“媽媽比我還急的心”，於是用“在一邊納涼”、“只要應付大人的囉唆”的心態來看待自己的功課。

假如孩子走上這一個角度，對父母來說，將是件非常得不償失的事。

各位家長若您正處在這種情況下，給您的建議是：

★先分清楚孩子與我是不同的，所以彼此的責任也是不同的。

父母是教育孩子去面對功課、及功課帶來的挑戰，而非替孩子安排、做決定、定標準、替孩子學習。

把教孩子功課的責任還給老師，在親子生活中，引導孩子思考自己的行為與結果關係性是什麼，面對功課任務時如何面對處理，是父母可以做的喔。比如：

１、要先休息、玩，還是先做功課？

帶孩子看見先做功課就會得到做完的成就感及心情無負擔的玩，但要付出此刻專注地心坐在書桌前的時間與耐心。同樣的先休息也有得到的與付出的。

２、想要和課業維持什麼關係，自己會滿意？

想要和該科目熟悉，得分高，享受自信及成就，就得付出時間與精力和該科目培養好關係哩。

３、碰到不會的問題，如何面對？

跳過它、不理它，可能會讓自己慢慢累積“我是不敢面對問題的人”的認知，若不想讓如此，就試著勇敢面對問題，找出解決的辦法。

★依孩子的個別狀況，給予適合他的鼓勵及面對功課的方向感。 

有些孩子喜歡和父母一起玩，就可約孩子完成功課後，陪孩子玩。

有些孩子需要成就感會有更多的能量去面對挑戰，父母就聰明的鼓勵（如：告訴孩子他那些字寫的很棒）而不是挑剔（如：你這些好醜，我擦掉，你重寫）的方式激勵孩子。

另外，經常讓孩子感受功課對自己的生活是有益處的。如：學語文可以看得懂故事書，不用等著別人告訴我；有了算術及計算的能力可以自己管理零用錢。

★調整自己的心態，先苦後樂是個人的價值觀並非是人生的定理。

能安排自己做喜歡及必需要做的事，才是一個會生活的人。

讓自己的生活除了必需要做的父母角色，也排一些時間給自己喜歡做的事，如：看小說、運動等。

去實施它，您會發現自己更有能量面對那些瑣碎又必得做的事。

孩子也是一樣喔！

★搜集並分享對孩子有意義生活或名人故事。

故事輕鬆、無威脅感，孩子可以透過你分享的資訊，自主取得想要的概念，突破功課的困境。

如NBA球星林書豪的故事，好好練球也好好求學，完成該完成的功課。

★體驗生活，感受自己的足與不足。

「足」，看見自己付出努力的結果；

「不足」，是再學習與成長的方向。

讓孩子學以致用或學不足而知努力，也是刺激學習動力的好方法。

希望，這些想法與做法能給父母們一個參考，願大家都能把孩子的功課責任還給孩子，輕鬆的當家長。

【延伸閱讀】

教養孩子總是戰戰兢兢覺得疲憊？媽媽請放過自己

爸媽不要僥倖，孩子的這些壞習慣應儘早糾正

親子

相關新聞

如果有一天，孩子不用再補習——談家長的焦慮

2019-11-04 11:20

【大叔的中年小事】程耀毅／全世界最不適合出差的城市（下）

2019-11-06 06:00

【童言童語】李佳玲／物理之誤

2019-11-06 06:00

【親愛的＿＿，我想與你和解‧網路徵文優勝作品】宋奇勳／親愛的從前，我要向前了

2019-11-06 06:00

女預約立即搬家又取消！估價員機警多問一句 揭恐怖真相

2019-11-05 11:06

【親愛的＿＿，我想與你和解‧網路徵文優勝作品】女兒／爸爸

2019-11-05 06:00

【生活點滴】王景新／客廳的小飛機

2019-11-05 06:00

【童言童語】張竹君／我也沒遲到喔

2019-11-05 06:00

20歲少女仍被禁手機、禁外出 她怒喊：可以告妨礙自由了吧

2019-11-04 15:23

她做紅豆麻糬沒人買單 一看竟是「雞母蟲」

2019-11-04 14:54

【她們的世界】陳姵穎／施岑宜：小鎮辦學，尋一個連結共好的答案

2019-11-04 06:00

【親子教養】謝貴英／孩子自己會衡量

2019-11-03 06:00

【賞文迴響】美滿／吾家有奇遇事件

2019-11-03 06:00

【親愛的＿＿，我想與你和解‧網路徵文優勝作品】張緒英／與冷面人求和

2019-11-03 06:00

女收閨密男友私訊求「離我女友遠點」神回覆令他秒閉嘴

2019-11-02 10:27

一秒激怒媽媽的白目說話力 這些話真的會讓媽媽們翻白眼

2019-11-02 08:00

【晨光幫幫忙】劉昭儀、溫美玉／翻轉教室

2019-11-02 06:00

孩子說「同學都不理我」 爸媽避免NG 4反應

2019-11-01 15:55

【親愛的＿＿，我想與你和解‧網路徵文優勝作品】小方／一丁點的父愛

2019-11-01 06:00

【我愛一個人煮-88】太陽臉／酸辣湯與榨菜肉絲麵

2019-11-01 06:00

【生活趣聞】劉月雲／先生，你累了嗎？

2019-11-01 06:00

不婚但又怕父母走後剩自己 網友分析：問題在不能獨立

2019-10-31 19:54

小時候偷拿老爸零用錢⋯他懺悔「幹了殘忍的事」網同感淚：爸爸不願戳破

2019-10-31 12:00

家長一定要陪孩子寫作業嗎？小心影響孩子思考獨立

2019-10-31 10:18

【親愛的＿＿，我想與你和解‧網路徵文優勝作品】謝佩君／用愛撫平母女傷痕

2019-10-31 06:00

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／小記救媽媽

2019-10-31 06:00

【主婦心情】晴子／廚房裡的方塊消滅遊戲

2019-10-31 06:00

45歲男找伴被死黨嫌難搞 介紹23歲嫩妹嫌賺太少

2019-10-30 21:05

薪水所剩不多卻一直被要孝親費 網友：先顧好自己才有能力照顧別人

2019-10-30 20:31

結婚隔天就後悔！睡醒見女神妻素顏歪嘴白眼大崩壞 尪嚇傻：想再躺回去…

2019-10-30 20:00

【心情點滴】遊俠／白煮蛋的生活哲學

2019-10-30 06:00

【親愛的＿＿，我想與你和解‧網路徵文優勝作品】貓頭鷹／長夜將盡

2019-10-30 06:00

【親子之間】柚蜜綠／最想做的事

2019-10-30 06:00

幫男友飲料點「微冰」！女店員秒回3字 她氣炸po文網戰翻

2019-10-29 20:24

【親愛的＿＿，我想與你和解‧評審感言】陳亭亘／談「和解」太難

2019-10-29 06:00

【親愛的＿＿，我想與你和解‧網路徵文優勝作品】沈賢／也是告白

2019-10-29 06:00

【親子互動】外派太太／教育是種累積

2019-10-29 06:00

青春期的失控，往往只為召喚母親的目光

2019-10-28 12:51

《小丑》的母親，與那些在電影裡被殺掉的女人

2019-10-28 09:40
看更多

熱門文章

燕麥含糖量高達9顆方糖？ 營養師：不宜這樣計算

2019-11-05 17:28

醫院5大忌諱 「沖煞」真有科學根據

2019-11-06 10:00

他最愛收到這款傳統大餅喜餅 網友們力挺：我懂

2019-11-05 21:03

讓人又愛又恨的香菜 究竟有沒有抗癌的神效？

2019-11-05 17:25

美女空姐掰了！華航2020月曆紅龜粿登封面 6內頁搶先看

2019-11-06 12:57

好市多麵包切開有「藍黴」？ 網友險誤食塑膠粒

2019-11-06 13:27

多一點雞婆 在衛生局上班的她助警偵破小媽媽殺嬰案

2019-11-05 17:38

太魯閣號無階化昨動工 鐵道迷捕捉歷史性一刻

2019-11-06 09:49

颱風娜克莉形成 對台灣無直接影響

2019-11-05 22:09

下雪了！10萬根竹籤染白國際級沙丘 打卡熱點網路爆紅

2019-11-06 12:24

愛情長跑換來一句「到此為止！」這些星座有苦衷

2019-11-06 14:37

每日星座運勢／處女工作表現獲嘉獎　愛情運勢大好

2019-11-06 00:00

送暖資源回收戶 環保署收購價最多漲30倍

2019-11-05 17:39

公費流感疫苗 首波下周五開打

2019-11-06 00:51

立冬健康補 營養師教你煮暖呼呼的高鈣纖蔬湯

2019-11-06 07:41

哪條公路是你心中的NO1？票選活動上線

2019-11-06 11:10

屁股扁又塌 物理治療師教你三招練出蜜桃臀

2019-11-06 11:28

東京大阪單程700元起！樂桃超狂優惠11/6晚上9點開賣

2019-11-06 12:24

ITF將登場！15家航空優惠懶人包 台北飛河內來回99元起

2019-11-06 15:25

4年跑10萬公里！馬國學生馮業輝縮時攝影分享台灣之美

2019-11-06 15:59

台鐵成功追分段鐵路雙軌化 受影響車次一覽表

2019-11-06 12:07

星巴克耶誕超萌北極熊、企鵝限定商品開賣 這幾款必收

2019-11-05 23:49

46歲女蕁麻疹反覆發作癢到睡不著 中醫一周助改善

2019-11-06 12:34

太平洋兩個颱風 移動方向變這樣

2019-11-06 09:42

台北最佳轉機點！長榮紐約時代廣場大打廣告

2019-11-05 17:24

「不要去台灣」影片逆向操作成功！觀看量破210萬大關

2019-11-06 13:24

現省千元！ 達美樂3個大披薩只要799加碼送可樂、副食

2019-11-06 14:36

健身只練上半身 當心血管硬化風險

2019-11-06 16:17

台北旅展周五登場 搭高鐵住宿0元起

2019-11-06 11:41

侯佩岑躍上紐約時代廣場的電子看板 展開斜槓新人生

2019-11-06 16:23

推薦北台灣4大必喝｢泰奶」！跟著資深旅泰達人這樣吃

2019-11-06 14:07

女星超模都在穿 衣櫥裡不能少一件大熱款連身褲

2019-11-05 19:42

怎麼刷回饋最多？momo購物網雙11推「銀行優惠計算機」

2019-11-06 11:20

LV期間限定豪宅 超奢華的貴賓專屬預約制硬箱展

2019-11-05 22:08

攝護腺大得像蘋果 雷射治療才除大患

2019-11-06 11:27

秋高氣爽慢活花海找幸福 新社花海9日開幕

2019-11-06 12:23

諾華攜手宏碁打造智慧醫療 首波針對眼睛、心血管病變

2019-11-05 18:17

難得一見！超微距攝影展 窺見昆蟲繽紛之美

2019-11-06 13:00

凱特摩絲和貓頭鷹一起入鏡 COACH的節慶系列超歡樂

2019-11-06 13:40

雙11限量價！PChome24h購物獨家首賣APUJAN刺繡鴨舌帽

2019-11-06 12:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top