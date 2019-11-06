每天上演親子「功課大戰」？把責任還給孩子，當個輕鬆家長

2019-11-06 16:42 聯合新聞網 BabyHome



【作者：林麗玲老師／MBPS正念親職教養系統創建者】

開學一個多月了，有多少家長曾和孩子爆發過“功課大戰”呢？

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有位心情沉重的媽媽說：看別人家的孩子都能自主完成功課，而我的孩子不盯就只會捧著手機、電腦。剛開始還可以好言相勸，到最後就會控制不住對孩子大吼大叫。但是孩子依然故我，甚至學會撒謊，每天上演功課大戰真是讓我精疲力盡。

遇到這樣的情況，相信任何一位媽媽都會很沮喪，心想到底我做錯什麼？

‧ 為什麼提醒孩子成績的好壞關係到以後升學就業就是聽不進去？

‧ 幫他檢查有沒有做錯、買各種測驗卷讓他複習......幫他鋪好路為什麼他不走？

‧ 不斷提醒孩子快快寫功課，寫完就可以玩，這只需要一點時間就能做到有那麼難嗎？

‧ 我都是趕快做完家務再休息，為什麼孩子就不能和我一樣！

‧ 每天玩也沒玩好，學也沒學好，為什麼孩子無法積極點？

‧ 如果我不督促，孩子的成績不是更慘？

父母若無法跳脫上面的想法與心情，親子之間就易變得關係緊張、硝煙彌漫。

更麻煩的是，孩子也無法透過拉扯戰，真正學習面對功課所帶來的挑戰和責任感。取而代之，只想打發那份“媽媽比我還急的心”，於是用“在一邊納涼”、“只要應付大人的囉唆”的心態來看待自己的功課。

假如孩子走上這一個角度，對父母來說，將是件非常得不償失的事。

各位家長若您正處在這種情況下，給您的建議是：

★先分清楚孩子與我是不同的，所以彼此的責任也是不同的。

父母是教育孩子去面對功課、及功課帶來的挑戰，而非替孩子安排、做決定、定標準、替孩子學習。

把教孩子功課的責任還給老師，在親子生活中，引導孩子思考自己的行為與結果關係性是什麼，面對功課任務時如何面對處理，是父母可以做的喔。比如：

１、要先休息、玩，還是先做功課？

帶孩子看見先做功課就會得到做完的成就感及心情無負擔的玩，但要付出此刻專注地心坐在書桌前的時間與耐心。同樣的先休息也有得到的與付出的。

２、想要和課業維持什麼關係，自己會滿意？

想要和該科目熟悉，得分高，享受自信及成就，就得付出時間與精力和該科目培養好關係哩。

３、碰到不會的問題，如何面對？

跳過它、不理它，可能會讓自己慢慢累積“我是不敢面對問題的人”的認知，若不想讓如此，就試著勇敢面對問題，找出解決的辦法。

★依孩子的個別狀況，給予適合他的鼓勵及面對功課的方向感。

有些孩子喜歡和父母一起玩，就可約孩子完成功課後，陪孩子玩。

有些孩子需要成就感會有更多的能量去面對挑戰，父母就聰明的鼓勵（如：告訴孩子他那些字寫的很棒）而不是挑剔（如：你這些好醜，我擦掉，你重寫）的方式激勵孩子。

另外，經常讓孩子感受功課對自己的生活是有益處的。如：學語文可以看得懂故事書，不用等著別人告訴我；有了算術及計算的能力可以自己管理零用錢。

★調整自己的心態，先苦後樂是個人的價值觀並非是人生的定理。

能安排自己做喜歡及必需要做的事，才是一個會生活的人。

讓自己的生活除了必需要做的父母角色，也排一些時間給自己喜歡做的事，如：看小說、運動等。

去實施它，您會發現自己更有能量面對那些瑣碎又必得做的事。

孩子也是一樣喔！

★搜集並分享對孩子有意義生活或名人故事。

故事輕鬆、無威脅感，孩子可以透過你分享的資訊，自主取得想要的概念，突破功課的困境。

如NBA球星林書豪的故事，好好練球也好好求學，完成該完成的功課。

★體驗生活，感受自己的足與不足。

「足」，看見自己付出努力的結果；

「不足」，是再學習與成長的方向。

讓孩子學以致用或學不足而知努力，也是刺激學習動力的好方法。

希望，這些想法與做法能給父母們一個參考，願大家都能把孩子的功課責任還給孩子，輕鬆的當家長。

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