家人「付租金」同住新屋？ 網友急勸：將來結婚很麻煩

2019-10-25 12:52 聯合新聞網 綜合報導



一名網友表示，近期煩惱是否要讓願意付租金的家人一同搬進新房，卻被許多過來人勸告要三思。示意圖，圖片來源／ingimage 分享 facebook

一名年約30、未婚的網友表示，近期想買一間3房的預售屋，但獨自負擔房貸有些吃不消，因此考慮讓「願付租金」的家人搬來一起住。但許多網友認為「請神容易送神難」，若之後要結婚，要不要搬出去會是很大的問題。

一名未婚的網友在《批踢踢實業坊》上po文表示，自己年紀已到3字頭，近期考慮購入一間預售屋，但究竟要買2房還是3房的，讓他傷透腦筋。原po表示，以他的收入要負擔2房的房貸是綽綽有餘，但3房的房貸和管理費就占了他年收入的40%，負擔不小。

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後來原po想到，原生家庭一直以來都是租房子，不如買3房將家人接來一起住，家人聽到他的提議後也相當贊同，同時表示願意付原po租金。不過，原po同時考慮到，將來若要結婚，自己應該買不起第二間房子，到時家人該何去何從，將會是個大問題，因此感到相當苦惱。

許多網友看完文章後，紛紛勸原po要三思，「現在說是租金但心裡會認為房子他們也有份，之後結婚很難獨立出來」、「沒篤定不結最好別同住，請神容易送神難，付了房租就當自己有處分權，或是變卦不付」、「你買你自己的房，然後幫忙家人付他們住處的租金吧，婚後大家都住一起摩擦會多到你頭痛」。

不過也有一派網友認為，和家人之間的感情才是重點，「看家人感情，我就是買了一起住，沒收錢」、「別聽雜音，家人是理性的，都願意付租金了，家人無價，珍惜」。