妻撂話「再睡沙發就不愛你」 夫竟使出大絕招

2019-10-24 17:23 聯合新聞網 綜合報導



一名人妻抱怨老公很愛睡沙發，只好下達最後通牒，沒想到老公竟然將沙發墊拆下搬到床上照睡，讓她看了好氣又好笑。 圖／翻攝自爆廢公社 分享 facebook 相信不少人都有這樣的經驗，躺在沙發上很快就入睡，或者比床更好睡。一名新婚人妻抱怨老公很喜歡睡沙發，常常在沙發上睡覺，在床上反而睡不著，讓她很無言，但又不想老公常常睡沙發，於是下達最後通牒要求他回床上睡，沒想到老公竟然使出大絕招，直接將沙發墊搬到床上，讓人妻看了超傻眼。

這名人妻在臉書「爆廢公社」道出老公誇張的行徑，她說老公很愛睡在沙發上，或許是覺得沙發比床還好睡，讓他躺在沙發上都睡得著，但回到床上就會失眠。只不過老公睡沙發讓她常常「獨守空閨」，人妻只好下通牒說「你再睡沙發我就不愛你！」原本以為這招應該會讓老公乖乖就範，沒想到「道高一尺，魔高一丈」，老公竟然將沙發墊拆下然後搬到床上睡，讓老婆看了傻眼又無言。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

網友看了人妻老公的作法後也忍不住開玩笑的說「結婚證書，轉讓給沙發吧」、「說不定沙發裡面有不可告人的秘密，例如私房錢」、「輸給別的女人不可恥，可恥的是輸給沙發」、「所以男人要對自己好一點，老婆冷戰床不給睡，至少還有好沙發」。

不過有更多網友分享自己相同經驗表示「我以前也蠻喜歡的，後來壞掉了我就沒睡了」、「我也喜歡睡沙發欸，不過都是看電視看到睡著，不會特意睡在沙發上」、「其實有些沙發真的還不錯躺（雖然夏天會熱），尤其是L型的，躺久了還真的覺得床怎麼不是那一樣的」、「沙發可以治療失眠的問題！像我阿嬤就是這樣，躺在沙發上不用3秒就可以入睡」、「沙發陪我渡過了人生一半的時光」、「好睡，但太軟會腰痠背痛」、「睡覺就是要睡沙發，配電視，還要是新聞」。