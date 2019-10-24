在哪坐月子喬不攏 因為「炮仔聲」婆媳問題全爆發
許多人下班後都喜歡窩在沙發看八點檔來消磨時光，不過日前一名剛懷孕的媽媽，才結婚不到一個月，卻因為本土劇「炮仔聲」跟婆婆爆發婆媳問題，讓她無奈表示，「畢竟都是一家人，不知道該怎麼辦」。
近日一名剛懷孕的媽媽在論壇「mobile01」發文表示，結婚不到一個月就發現自己懷孕了，而在婚前是否辦婚宴的問題已經鬧得人仰馬翻，好不容易各退一步才得以圓滿解決，不料婚後許多矛盾的問題才一一浮現。
日前原PO和婆婆一起看本土劇炮仔聲時，劇情內容剛好是因為坐月子的飲食產生紛爭，於是婆婆就說，以後要坐月子在家做就好，她都生三胎了，坐月子是專業的，而且現在月子中心裡都是年輕人在照顧，不會有老人家專業，更說聽她的準沒錯。
這讓原PO完全不敢跟婆婆分享她兩條紅線的喜悅，只能顧左右而言他的反駁婆婆，不過婆婆也發現她的表情不太對，於是詢問她是不是懷孕，而原PO也只能坦承，當下婆婆非常高興，還興沖沖的說要陪原PO去產檢，並且開始跟她說許多懷孕的注意事項，更說之前嫂嫂也是給她坐月子，到時候在家再幫她燉補湯。
原PO表示，婆婆直接決定讓她非常尷尬，因為她和老公先前已經決定要去月子中心，但婆婆聽了卻直接變臉，更大罵原PO「吃米不知道米價」，還說去月子中心就是亂花錢，以前人沒月子中心還不是活的好好的，現在就是一堆廣告和商人在騙人，原PO表示婆婆之後更持續碎念了15分鐘。
事後原PO忍無可忍，理智線斷掉的回覆婆婆，他們已經付了訂金，尿布錢也都包含在內CP值非常高，並不會划不來，月子中心有時間管控可以讓她好好休息、有媽媽教室可以跟同時期的媽媽一起互相討論、也有瑜珈教室讓她可以快速產後恢復、更有營養師調配的營養品。
原PO也提到，如果到時候一直讓婆婆每天去市場買菜，這樣太累了，但婆婆卻反駁，一定可以退費，而且煮東西的是她又不是原PO，「累不到妳」，她也說，家裡生孫子光榮的很，跟朋友們分享有什麼不對，要住月子中心是不是不想讓她看小孩？
原PO繼續反駁婆婆表示，剛出生的小孩免疫力很低很容易生病，不適合給其他人抱，等出月子再過一陣子再讓孩子給大家認識比較好，而且如果想看小孩也有App可以用手機24小時看到，更何況他們還搶到早鳥時間，便宜了很多，但婆婆卻還是不能接受，只說了「翅膀硬了啦」。
文章一出引起許多網友留言表示，「叫老公出面就搞定了，但如果妳連老公都搞不定那就另當別論」、「與婆婆日常生活照舊，笑臉相迎，不願意妳也得裝」、「家庭要幸福沒撇步，一廟不伺二主神」、「年輕人跟老一輩觀點不同，但出發點是好的」。
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