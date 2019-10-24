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「兩塊雞排而已，拿去」店家誤會沒付錢 女客受辱氣哭

「拜託不要封鎖我」 癡情男深夜爬防火牆苦求女友

2019-10-24 11:17聯合新聞網 綜合報導

網友半夜在家中突然看到一個男生竟從防火牆爬上樓向女方求情，她嚇得立刻報警。 記者...
網友半夜在家中突然看到一個男生竟從防火牆爬上樓向女方求情，她嚇得立刻報警。 記者高宛瑜／攝影，示意圖
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男女交往分手時，對方若用偏激的方式挽回，恐被誤認為是恐怖情人。一名網友半夜在家中突然看到一個男生卡在三樓房間外面，她嚇得立刻報警，原來那位男生為了要女方聽他解釋，竟從防火牆爬上樓向女方求情，原po氣的直呼「房間要放球棒了」。

一名女網友在「爆廢公社二館」發文，說自己住在三樓，卻在半夜時發現有人從防火牆爬上來，本以為是小偷，沒想到這名男子是為了哀求女方聽他解釋、不要封鎖他，竟然半夜像蜘蛛人一樣爬上牆，而女友是住在發文者後面的住戶，原po看到他卡在房間不遠處，氣得把男子罵跑後立刻報警，並直呼「要放球棒在房間了」。

此文一曝光，網友紛紛痛批男子，「這種太瘋狂的人很恐怖！」、「遇到這種人，只能替那個小女生擔心了」、「先報警再說，誇張」、「恐怖情人」、「他犯了入侵民宅，告他！！（雖然我同情他，但這行為很母湯）」、也有網友提醒原po要注意自身安全，「這種的要小心！因愛成恨！小心別潑及你自己本身！」、「還是要注意自身安全」。

有網友分享類似的狀況，他家住三樓，房間靠窗戶，外面就是防火巷，曾有次半夜睡覺睡到一半，隱約聽到窗戶外有人說話，且是相當近的聲音，他突然驚醒，慢慢打開窗戶後聲音越來越清楚，探頭看出去，沒想到竟看到一名女子爬到防火巷搭建的鐵皮屋頂上，「而那個屋頂離我的窗戶很近」，原來是女子在跟男友吵架，因男方打了女子，所以才逃到防火巷的屋頂上，過沒多久警察就來了。

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