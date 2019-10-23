下班回家發現妻子蒸菜 鍋蓋一掀卻看到融化的筷子

2019-10-23 21:33 聯合新聞網 綜合報導



廚藝不佳的妻子蒸菜時竟然把塑膠筷子也放下去蒸，一開鍋蓋看到融化的筷子讓原PO傻眼。圖擷自 爆怨公社 分享 facebook

廚藝不好可能會製作出許多暗黑料理，但如果連餐具都不小心丟下去煮，那可能會釀成大禍。一名男網友發文抱怨，他與妻子結婚3年，但妻子的廚藝一直都沒進步，昨（22）日她把飯菜加熱時，竟然連筷子也蒸到融化，讓網友們直呼傻眼。

一名男網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，與妻子交往9年、結婚3年，「廚藝不學就算了！」昨日回家時發現妻子在蒸菜，但沒想到鍋蓋一掀開，竟然看到一雙融化的筷子，讓他非常無奈。

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原PO也提到，沒想到當他吃飯時更發現米心根本還沒熟，他詢問妻子，怎麼不煮熟再把另一道菜放下去悶，妻子則回覆，「你不是說煮飯後放下去悶」，這時在一旁的爸爸看不下去默默表示，電鍋跳起來後要等20分鐘悶熟，這時妻子才恍然大悟表示，「我以為跳起來就熟了」，這也讓原PO和爸爸瞬間無言。

文章一貼出嚇壞許多網友，「把塑膠筷子拿下去蒸，我覺得是常識問題了」、「像我到現在，還是可以看到很多人會把不鏽鋼碗湯匙丟進微波爐傻眼一樣的道理」、「其實這個便當盒不能蒸，紙盒外層會軟掉，恐怖的內層是一層膜，你在吃塑化劑」、「照片這個根本是常識不足，跟會不會煮是兩碼子事」。

也有許多網友砲轟原PO表示，「老婆不是娶來煮飯的」、「誰規定女生一定要會煮飯」、「她學不來你不能煮嗎」、「在一起的9年沒發現她不會煮嗎？不是結婚後才發現的吧！」、「嫌棄老婆前，要搞清楚自己會不會煮」。

但有一名女網友出面緩頰分享，日前因為天氣變冷所以先生煮麻油雞給她吃，雖然她也不太會煮飯，但她先生很會煮，所以給他表現的機會，她更說，煮飯不一定是整個婚姻裡一定要必備的事情，兩個都不會煮就吃外面，婚姻裡要學會遺忘一些小細節才能長久。