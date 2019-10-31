家長一定要陪孩子寫作業嗎？小心影響孩子思考獨立

2019-10-31 10:18 聯合新聞網 MamiBuy



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等孩子上學後，學校就會出家庭作業，這時候父母會糾結要不要陪孩子一起寫作業。如果陪孩子寫，孩子變得更依賴怎麼辦？如果不陪，孩子寫得馬馬虎虎又該怎麼辦呢？





不要過度陪孩子寫作業

我所說的陪孩子寫作業是指過度干涉孩子的作業，例如幫孩子寫，孩子動不動就問你怎麼做，隨便寫一寫後就丟給你檢查等，這種過度的陪伴會帶來很多問題。

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影響孩子的獨立性

記得憨憨剛上學時每次做數學作業，他都要拉我在旁邊陪，一遇到難題他就會習慣性問我怎麼做，或者一直問我對不對。一開始我都會耐心為他解答，可是後來我發現不對勁，很多時候憨憨只要稍微不懂就會反射性的馬上問我，代表他已經出現了一種思維惰性。

於是我決定開始讓他學會自己解決問題，就算是問我，我也要他先思考過後再問，所以我不建議家長在孩子寫作業時一直坐在旁邊糾錯，這樣孩子就失去了獨立思考的空間。





不要害怕孩子出錯，錯誤可以刺激孩子大腦發展，孩子寫作業遇到問題時的處理方式，也代表著孩子能不能獨立，不會寫的時候可以選擇自己查資料解決，或是問朋友、家長、老師，在經過思考後，這些解決辦法會在孩子心裡留下更深的印象。

影響孩子的責任感

我陪憨憨寫作業的那段時間，我還發現他有一個問題，就是他會迅速的把作業寫完（因為我會限制他時間，他會因為很快做完而得意），然後把作業塞到我手裡讓我檢查。以這種態度完成的作業會有很多問題，例如數字寫錯。每次我指正他，他就說一聲「OK」然後改過，可是改完後下次還是會犯下同樣的錯誤。





會出現這種情況，大概就是因為憨敢對我形成了依賴 ，反正作業是我來檢查，不管有沒有寫錯，反正我一定會幫他檢查出來，查出來再改就好，沒什麼大不了的。但是孩子應該學著對自己的作業負責，而不是家長。

不妨在每學期剛開學時就定下一個作業的小目標，例如作業要工整、要獨立思考、要及時完成、要保證答案正確。隔一段時間就對比這個目標，看看是不是都做到了。在一段時間後也可以把之前的作業拿出來看看，問問孩子最喜歡哪份作業，為什麼？當然錯得最少的不一定就是最好的，最好的作業可以是最工整的，也可以是經過思考解決了某個難題。





如何才能讓孩子主動寫功課

我建議讓孩子自主完成作業，但是很多孩子寫作業的積極度都不高，離開了家長的陪伴和督促，有時候十分鐘就可以完成的作業，要拖到一小時才能寫完。我家憨憨也有這種情況，例如叫他練琴，狀態不好的時候他不停磨蹭，有時鬼哭狼嚎，有時明明半小時的作業，他最後能耗上一至二個小時。

所以想讓孩子自主寫作業，首先要加強他們的時間管理。最好每天讓孩子在固定的時間寫作業，當然這個時間由孩子自己定，可以先玩再寫作業，或者先寫作業再玩。過一段時間可以問問孩子你覺得自己的安排怎麼樣？時間夠嗎？為什麼？你想要怎麼調整？這樣的練習可以幫助孩子規劃自己的時間，還可以讓他對自己的行為進行反思，讓學習更有效率。





當寫作業時遇到問題，我們可以給孩子提供一些線索，讓他們根據這些線索自己去尋找答案。有一次憨憨的老師出了一個題目給學生──研究達文西。於是我們就去圖書館挑選了關於達文西的繪本，並在 Youtube 上搜索了達文西的影片介紹，將素材提供給憨憨後，我們便讓他自己在這些圖書和影片裡找答案。

結果小傢伙對這個研究主題非常感興趣，那段時間經常跟我們討論達文西的事蹟，很多我都是第一次聽到的東西，這就是他自己研究的結果。所以我們不用幫孩子找答案，而是讓他們自己尋找答案，這個尋找答案的過程會激發他們的探索欲和學習興趣。





孩子寫作業時，家長該如何指導

那麼我們在孩子寫作業的過程中應該扮演什麼樣的角色？陪孩子寫作業不一定是你「盯」著他寫，而是在某個時間你和他同時工作，你做你的工作，他寫他的作業跟孩子討論作業不要糾結對錯。這樣能幫孩子營造一個很好的學習氛圍，他看你這麼認真，也會跟著一起努力。

跟孩子討論作業不要糾結對錯 ，你可以說：「我發現你花了很多時間在寫這個題目，為什麼？後來你是怎麼解決的呢？」你也可以根據孩子的作業內容，幫助他拓展知識，例如孩子在寫圖表方面的問題時，你可以找出生活中各種不同的圖表，例如直條圖、餅狀圖、線形圖等。這可以幫助孩子學以致用，在課堂上的討論也能讓他侃侃而談，增加自信。





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本文擷取自 矽谷爸爸的超強孩子思維訓練課：48個日常就能做的思維刻意練習，讓孩子調動全感官，成就無敵腦力！ ，作者 憨爸（趙昊翔），由 采實文化 出版社 授權轉載