婦產科醫師提醒：新手媽11個明顯症狀，產後憂鬱恐上身

2019-11-07 08:45 聯合新聞網 BabyHome



【作者：郭安妮 婦產科醫師】

懷孕後的喜悅與辛勞，直到生下小孩那一刻，看見健康的寶寶，頓時感到一切都值得，但滿足沒多久，又可能被情緒、照顧孩子的壓力所籠罩，一不小心罹患產後憂鬱症，讓新手媽媽們身心俱疲，醫師指出，產後憂鬱傾向不可輕忽，若出現明顯的症狀，且長達兩周以上，建議應儘快就醫諮詢。

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據統計，大約有5～8成的媽媽會經歷產後情緒不穩，依狀況程度不一，有1～2成的媽媽會產生產後憂鬱症，尤其發生在第一個寶寶生產完後居多，只要家人給予充分的支持，多能度過難關。

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11個明顯憂鬱症狀

中山醫院婦產科醫師郭安妮表示，婦女分娩後因雌激素下降，以及甲狀腺激素也可能大幅下降，容易感覺到疲累、呆滯，而新陳代謝、免疫系統上的變化，都可能導致疲勞和情緒波動，較常出現11種症狀，包括：

1. 食慾不振：吃不下東西，或是特別挑剔食物。

2. 失眠：翻來覆去難以入睡，或是因為難入睡，一直看電視更加無法入眠。

3. 強烈煩躁不安：一點小事就會沒有耐性。

4. 無止盡的疲勞感：明明沒有做什麼，卻還是感覺到疲憊不堪。

5. 性緻缺缺：對另一半提不起「性」趣，或總是被動配合。

6. 缺乏目標、動力：生活頓失目標，連平常喜歡做的事情都喪失興趣。

7. 容易感到內疚：若不慎被丈夫、婆婆或是他人責備，容易放大負面情緒。

8. 情緒起伏很大：開心的時間維持短暫，下一秒可能又被憂鬱所籠罩。

9. 覺得帶寶寶很煩：突然覺得寶寶是生活中的負擔，出現「被拖累」的想法。

10. 容易牽怒家人、朋友：例如常會指使丈夫，或對親近的仁發脾氣。

11.出現傷害自己或寶寶的想法：當出現把寶寶視為威脅，或是討厭自己的想法時，務必要趕快尋求專業協助。

郭安妮醫師指出，如果這些症狀持續兩周以上，且狀況越來越差，甚至已經很難照顧你的寶寶，請務必立刻就醫尋求協助；也呼籲新手爸爸們要多多分擔妻子的憂愁，與照顧小孩的工作，才能避免新手媽媽陷入兵荒馬亂、身心俱疲的情況中。

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