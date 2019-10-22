筋肉夫妻故事：完美婚姻想像 才是對關係真正的傷害
寫在專訪筋肉媽媽之後，我們不做完美家人，但永遠要記得，最初選擇相愛的理由。
筋肉媽媽的專訪，大概是我寫過最長最久的一次。
第一篇專訪上線那天，她首次如此坦白的婚姻故事，很快地引起討論。有部分讀者先是驚訝，但表示支持與鼓勵；也有網友憤怒且不諒解，認為外遇便是無惡不赦，無可原諒。
面對這些回應，我想到這一家人讓我最有感觸的，不是在經歷了那麼多事情後，他們終於知道怎麼當好夫妻。甚至一直到今天，他們唯一肯定的事情，就是承認自己不會是完美家人。
「我們不是模範夫妻」但這件事，從未真正傷害我們的愛
專訪當天，記得筋肉媽媽的情緒如排山倒海而來，滔滔不絕一個小時未曾停歇：
「到他中風前的一、兩個月，其實我們有時候還是會跟對方開玩笑說，你看你那時候就是想去跟別人談戀愛啊。他會問我，你真的有愛我嗎我不相信。我也會說，我也不相信你愛我啊。」
如今，她每日為病床上的另一半掛心，她要哭著對他說，我真的覺得我去賣腎，都要把你救回來。到這個時間點往回看，曾經出軌過的婚姻，會是一段什麼樣的存在？你或許以為，這場中風的生命意外，根本來的最是時候，讓兩個人有了和解的機會。
然而在筋肉媽媽接下來的談話裡，我聽到的不是這個。
結婚八年，閃電結婚、有過熱戀期、生了孩子、各自外遇、爭吵，到現在有人生病倒下。她紅著眼眶緩緩地講到，以前是什麼過去了，未來是怎樣不知道；此時此刻，她只臥在病床旁問過對方，如果我們曾經懷疑過什麼，但現在我想說我真的很愛你，你有相信嗎？
「那天去復健，經過我們家附近，他就跟我說，我好想回家。其實我那時候很想告訴他，你知道嗎，對我來說，只要你跟兒子在的地方，就是我們的家。」
「就算我知道就算你在醫院裡，或者我知道你在生病，你沒有像以前那麼強壯，但那是心裡的一個愛的停靠港，或者知道我要為你們去奮鬥。這件事對我來說就是最重要的。」
於是，今天不是因為這場事件，也還會有別的機會，讓這個家看清楚一件事──我們當了彼此的家人，不是為了要當一場完美的家人，所以不是要為了誰做錯了什麼道歉，然後尋找所謂的和解 。
成一個家，你先知道你愛這個人；但同時間，你無法預測為了份愛，你可能會付出多少代價。承擔失去對方的可能是一種代價、生重病後的醫療費也會是一種代價；如果在我們相愛的過程，有什麼事情突然出現了，譬如我出軌了，你外遇了，或者你今天突然中風倒下，留下一堆持家的重擔給我。在那個當下，如果我因而感覺到被傷害，那只是因為我們暫時被情緒掩蓋，而難以放過自己。
愛一直都在，但你有時候會忘記它。
「此刻回頭看我們的婚姻，我會希望自己能夠讓自己再更強壯起來。因為我希望他以後能夠做他開心的事，我也能夠做我開心的事。我們在這個家可以快樂，才是最重要的。」
而愛如果一直都在，那我們要求的就不是和不和解；因為愛的本身，不需專訪寫到這，筋肉一家的故事，也終於要告一段落了。在這個過程當中，我曾經為他們擔心過，會不會一個家的故事被搬上檯面、接受公審，將成了一種二次傷害？ 然而她卻說，我們本來就不是模範夫妻啊，甚至距離完美非常遙遠。但我們以後一定會變得更好。
因為他們此刻所想的，不再是一個毫無瑕疵的終點。也不再需要如此。
努力愛著的人，眼裡只會有他努力要去守護的人。雖然她在我面前掉過無數眼淚，但就因你願意放任自己脆弱至此，你早就比想像中更加堅強。要被原諒。
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