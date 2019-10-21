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男假扮雙胞胎哥哥想騙女友 開門對話讓他驚覺綠了

2019-10-21 12:51聯合新聞網 綜合報導

男友發現自己被戴綠帽，將分手過程發在網路上。示意圖／ingimage
男友發現自己被戴綠帽，將分手過程發在網路上。示意圖／ingimage
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國外有名網友在《Reddit》上分享失戀的慘痛經驗，他表示自己是雙胞胎，有一次心血來潮想整女友，因此他假裝成自己的雙胞胎哥哥，模仿哥哥穿搭、神韻，連小動作都做得維妙維肖，女友不但沒認出他，還對他說「不是說好不要再見面嗎？」，他將過程Po在網路上，掀起網友討論。

原Po表示，當時他穿著牛仔褲及運動鞋，風格與他的哥哥相同，他模仿哥哥走路、說路，甚至連味道都聞起來像哥哥，原Po打算惡整女友，看女友是否可以認得出來。

當女友為自己開門時，原Po表示「她困惑地凝視著我，起初我不確定她是因為認出我而困惑，還是把我當成我哥哥」，接著女友把他拉進房間，慌張的關門對他說「你到底在想什麼？怎麼會出現在這裡」。

原Po看到女友的回應，驚訝的回「你是什麼意思？」，女友激動表示「我是什麼意思？無論我們之間發生什麼事，一切都結束了，回到你未婚妻身邊吧」，原Po聽到怒回「夠了，是我，你男朋友」，女友還不明就裡回應「你就是不知道放棄嗎對嗎？」

直到原Po拿出身分證給女友看，女友表情瞬間僵硬，二人無話可說的離開現場，事後女友打電話給他，承認與自己的雙胞胎哥哥有段過去，最後這段戀情也以分手收場，原Po表示他沒有逼他哥哥認錯，本來想惡整女友，沒想到他才是被整的人。

而網友看完文章，有人認為「這根本是肥皂劇的劇情」、「這有點難以置信」；也有人認為，應該向他哥哥的未婚妻說出實情「她需要了解他的真實本性」、「我在高中最好的朋友是同卵雙胞胎，我可以立刻認出他們」、「我希望這是一個有因果報應的故事」。

雙胞胎
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