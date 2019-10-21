男假扮雙胞胎哥哥想騙女友 開門對話讓他驚覺綠了

2019-10-21 12:51 聯合新聞網 綜合報導



男友發現自己被戴綠帽，將分手過程發在網路上。示意圖／ingimage 分享 facebook

國外有名網友在《Reddit》上分享失戀的慘痛經驗，他表示自己是雙胞胎，有一次心血來潮想整女友，因此他假裝成自己的雙胞胎哥哥，模仿哥哥穿搭、神韻，連小動作都做得維妙維肖，女友不但沒認出他，還對他說「不是說好不要再見面嗎？」，他將過程Po在網路上，掀起網友討論。

原Po表示，當時他穿著牛仔褲及運動鞋，風格與他的哥哥相同，他模仿哥哥走路、說路，甚至連味道都聞起來像哥哥，原Po打算惡整女友，看女友是否可以認得出來。

當女友為自己開門時，原Po表示「她困惑地凝視著我，起初我不確定她是因為認出我而困惑，還是把我當成我哥哥」，接著女友把他拉進房間，慌張的關門對他說「你到底在想什麼？怎麼會出現在這裡」。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

原Po看到女友的回應，驚訝的回「你是什麼意思？」，女友激動表示「我是什麼意思？無論我們之間發生什麼事，一切都結束了，回到你未婚妻身邊吧」，原Po聽到怒回「夠了，是我，你男朋友」，女友還不明就裡回應「你就是不知道放棄嗎對嗎？」

直到原Po拿出身分證給女友看，女友表情瞬間僵硬，二人無話可說的離開現場，事後女友打電話給他，承認與自己的雙胞胎哥哥有段過去，最後這段戀情也以分手收場，原Po表示他沒有逼他哥哥認錯，本來想惡整女友，沒想到他才是被整的人。

而網友看完文章，有人認為「這根本是肥皂劇的劇情」、「這有點難以置信」；也有人認為，應該向他哥哥的未婚妻說出實情「她需要了解他的真實本性」、「我在高中最好的朋友是同卵雙胞胎，我可以立刻認出他們」、「我希望這是一個有因果報應的故事」。