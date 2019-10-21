老媽「餵蛤蜊喝奶」超特別 女兒驚呼：真的變超肥

2019-10-21 11:15 聯合新聞網 綜合報導



蛤蜊加奶粉水變超飽滿。圖片來源／ 臉書 分享 facebook

多數人煮蛤蜊湯前，會將蛤蜊泡水吐沙，不過卻有網友分享，自己的媽媽在煮蛤蜊前，並不是泡清水處理，而是泡奶粉水，等蛤蜊吸飽奶水後再下鍋煮熟，並說，這樣的方式，會讓蛤蜊吃起來相當飽滿可口。

有網友在「爆廢公社」發文指出，媽媽在煮蛤蜊前，會先將牠們泡在鹽水裡，再加入奶粉攪拌，並浸泡2-3小時，等蛤蜊吐沙並喝飽奶後，洗淨就能開始下鍋煮熟。

原po表示，這是他第一次看到餵蛤蜊喝奶的煮法，而且牠們會將奶粉喝飽喝足，變得相當飽滿，而這種料理方式，可說是媽媽的獨門撇步，讓他不禁好奇詢問大家，平時是否也會用此方式煮蛤蜊。

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對此，網友則抱有懷疑的態度說，「我第一次聽說，這是真的嗎？」、「真的有用嗎？」也有人說，「煮出來會有奶味嗎？」、「那應該泡雞精！這樣蛤蜊會比較營養！」不過，其他網友則提出自己的料理秘訣，像是加入紅標料理米酒或蘇格登，也能達到提味效果。