親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

他從家中挖出大筆舊鈔 銀行估只值5萬「以前可買好多田啊！」

狂漲6倍！陸共享經濟大漲 為何反是存亡關頭…

老媽「餵蛤蜊喝奶」超特別 女兒驚呼：真的變超肥

2019-10-21 11:15聯合新聞網 綜合報導

蛤蜊加奶粉水變超飽滿。圖片來源／臉書
蛤蜊加奶粉水變超飽滿。圖片來源／臉書
分享

多數人煮蛤蜊湯前，會將蛤蜊泡水吐沙，不過卻有網友分享，自己的媽媽在煮蛤蜊前，並不是泡清水處理，而是泡奶粉水，等蛤蜊吸飽奶水後再下鍋煮熟，並說，這樣的方式，會讓蛤蜊吃起來相當飽滿可口。

有網友在「爆廢公社發文指出，媽媽在煮蛤蜊前，會先將牠們泡在鹽水裡，再加入奶粉攪拌，並浸泡2-3小時，等蛤蜊吐沙並喝飽奶後，洗淨就能開始下鍋煮熟。

原po表示，這是他第一次看到餵蛤蜊喝奶的煮法，而且牠們會將奶粉喝飽喝足，變得相當飽滿，而這種料理方式，可說是媽媽的獨門撇步，讓他不禁好奇詢問大家，平時是否也會用此方式煮蛤蜊。

對此，網友則抱有懷疑的態度說，「我第一次聽說，這是真的嗎？」、「真的有用嗎？」也有人說，「煮出來會有奶味嗎？」、「那應該泡雞精！這樣蛤蜊會比較營養！」不過，其他網友則提出自己的料理秘訣，像是加入紅標料理米酒或蘇格登，也能達到提味效果。

蛤蜊加奶粉水變超飽滿。圖片來源／臉書
蛤蜊加奶粉水變超飽滿。圖片來源／臉書
分享

爆廢公社創意料理
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

【美味記憶】韓情／家傳燜雞麵

2019-10-21 06:00

【家人關係】雨煙／媽媽遠庖廚

2019-10-21 06:00

【夫妻之間】古家榕／室內求生專家

2019-10-21 06:00

女兒聯絡簿曝「考不好捏眼皮」媽傻眼喊冤 萬人笑：以後一定是金鐘編劇

2019-10-20 20:00

【婚姻故事】華心／不語纏斯，二十載

2019-10-20 06:00

【家人關係】林琇琬／餐桌上的鄉愁

2019-10-20 06:00

【我見我思】莫沁／過動男孩並不笨

2019-10-20 06:00

【童言童語】黃郁文／犛牛與毛牛

2019-10-19 06:00

【閱讀生活】Mikey／取對名字旺六代

2019-10-19 06:00

恰恰落寞告別猿迷夫嗨爆 她製怨氣版人妻便當教訓：昨晚眼淚這麼鹹！

2019-10-18 19:30

【生活趣聞】關蕙明／媽咪「粉」開心

2019-10-18 06:00

【我愛一個人煮-86】太陽臉／肉燥意麵與肉絲炒麵

2019-10-18 06:00

【親子之間】劉愛玲／密碼爭奪戰

2019-10-18 06:00

嫁出去後哥哥想把衣櫥化妝台給女友 原PO：心裡不舒服

2019-10-17 20:28

女友拒絕幫忙付房貸被放生 網友：原PO還是單身就好

2019-10-17 19:15

陌生男子硬要合照 雪莉害怕躲桌下...搭訕越了線 就是騷擾

2019-10-17 10:36

【親子之間】洪雪芬／冰室前嫌

2019-10-17 06:00

【我見我思】梁純綉／侍親兩樣情

2019-10-17 06:00

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／香港愛情故事

2019-10-17 06:00

該怎麼跟孩子說他才會聽？首先「別再給建議了」

2019-10-16 11:29

【生活的風景】洪金鳳／菜豆懷想

2019-10-16 06:00

【生活點滴】劉雲英／步步驚心

2019-10-16 06:00

【女性心聲】綠月／求歡這麼難

2019-10-16 06:00

6招穴道按摩 輕鬆安撫半夜哭鬧的夜啼寶寶

2019-10-15 16:32

避免養出暴力兒！專家教你這樣處理兒童暴力

2019-10-15 15:29

這些觀念錯了嗎？ 16個育兒迷思大破除！

2019-10-15 15:27

小丑的厭女爭論：為何性別總放在階級裡面？

2019-10-15 10:20

有心跳就是生命？人有權利用他人身體維持性命嗎？

2019-10-15 10:16

【生活見聞】王錫璋／南門市場緬懷

2019-10-15 06:00

【母女之間】李亭儀／我與母親的那時此刻

2019-10-15 06:00

【生活趣聞】吳明珠／一瓶可樂樂無窮

2019-10-15 06:00

U值媒／給成天想幫別人相親的人

2019-10-14 18:38

路上正妹怎麼搭訕？ 內行網友曝關鍵讓成功率超高

2019-10-14 17:52

掌握成長黃金期 吃對食物長得比別人高

2019-10-14 15:00

U值媒／豪門婚姻之女人何苦為難女人？沒什麼，只是從婆家出來。

2019-10-14 12:48

男送不起新iPhone11終分手 女方友人護航惹網友圍攻

2019-10-14 10:53

終於卸貨！但產後的妳「性」福嗎？

2019-10-14 10:00

男人不是不愛你！只是有些祕密他不說 但妳可以懂

2019-10-14 09:48

10大NG行為 對胎兒的影響有多大？

2019-10-14 09:30
看更多

熱門文章

黃金獵犬被罰面壁思過露無辜臉 網友見身後「屍體堆」爆笑

2019-10-20 22:08

健走多快才有效 醫師提供這個公式教你算心跳

2019-10-20 16:40

驚！食物竟進不到胃裡 這個女高中生瘦如紙片人

2019-10-21 09:31

德州鮮切牛排過生日 證件有「1、0、2、5」送豬肋排

2019-10-20 16:09

靠跑步機健走很好？專家其實沒有很贊同

2019-10-20 16:36

唐綺陽星座運勢週報：獅子工作避免雞同鴨講 水瓶財務別鐵齒

2019-10-21 07:36

天氣涼颼颼 明天局部地區低溫剩19度

2019-10-20 19:45

氣象局：本周降雨分三階段 周三起水氣增

2019-10-21 09:45

庫洛魔法使快閃店來了！ 粉絲：快將我的錢包解除封印

2019-10-21 00:03

吳德榮：雙颱不侵台 周五水氣略增

2019-10-21 07:32

國人每三人有一人脂肪肝 恐導致肝癌

2019-10-20 11:56

每日星座運勢／獅子在變動中求發展　表白的好日子

2019-10-21 00:00

紐西蘭航空玩很大 快閃促銷來回機票未稅1萬9有找

2019-10-20 17:22

別走錯！搭台灣虎航飛名古屋 改降中部機場第二航廈

2019-10-20 16:22

獨／冬天也有荔枝吃 台灣首度到南半球的澳洲種荔枝

2019-10-21 10:13

一張圖秒懂下周天氣 秋意漸濃衣物棉被準備換季

2019-10-20 21:45

食鹽含鉀將需標示 為何專家們群起反對？

2019-10-21 00:03

太平洋雙颱共舞 氣象局：博羅伊不排除明轉強颱

2019-10-21 09:46

國人鉀離子不足 食鹽標示新制恐使健康政策功虧一簣

2019-10-20 21:46

【家人關係】雨煙／媽媽遠庖廚

2019-10-21 06:00

食藥署要求食鹽含鉀標示 專家打臉認為帶來災難

2019-10-20 21:45

【美味記憶】韓情／家傳燜雞麵

2019-10-21 06:00

120吋螢幕震撼登場 奇美家電新品打造智慧潔淨居家

2019-10-21 06:37

少見！高雄百貨公司改裝 一樓黃金櫃位變生活美學平台

2019-10-21 09:14

普悠瑪周年／美化數字 難掩台鐵顢頇真相

2019-10-21 00:03

老媽「餵蛤蜊喝奶」超特別 女兒驚呼：真的變超肥

2019-10-21 11:15

政府灑錢旅遊補助 民間調查：近六成民眾不埋單

2019-10-21 09:43

Garmin智慧表 指針系列敲敲秀提示 全新Venu還能聽音樂

2019-10-21 06:55

賴忠瑋：中南部白天像夏、夜晚如秋 明赴日留意颱風

2019-10-21 08:33

普悠瑪周年／台鐵改革 設「防火牆」就畫上句點？

2019-10-21 00:03

一到傍晚就躁動 當心失智者「日落症候群」

2019-10-20 13:53

麥當勞再推賣萌小物 「美樂蒂萬用置物籃」首度來台

2019-10-21 10:19

萬聖節大餐敢吃嗎？吃手指、喝腦門 「鬼娃」變漢堡

2019-10-20 17:43

冷天起床第一步就腳痛？ 快學這兩招醒足又暖足

2019-10-21 11:03

影／史上最狂保養品廣告！SK-II找虛擬偶像IMMA代言青春露

2019-10-20 15:50

70歲嬤罹腸癌背1歲孫女路跑 700名癌友挑戰6K

2019-10-20 15:12

「不為人知的苦」乾癬常復發 他陷入憂鬱

2019-10-20 13:28

搶救中風越快越好 醫師：這三症狀有一個速打119

2019-10-21 10:58

1111光棍節不孤單！把「柯夢脫單」裝罐 在家就能喝

2019-10-20 17:43

快來換超好拍的甜甜圈套餐 Marimekko快閃店華山登場！

2019-10-20 16:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top