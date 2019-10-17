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外送員車禍頻傳 「熊貓」出新招讓網友無言

嫁出去後哥哥想把衣櫥化妝台給女友 原PO：心裡不舒服

2019-10-17 20:28聯合新聞網 綜合報導

自從出嫁後房間被當成倉庫，家人更想把她閒置的家具給別人用。圖為示意圖。記者張裕珍...
自從出嫁後房間被當成倉庫，家人更想把她閒置的家具給別人用。圖為示意圖。記者張裕珍／攝影
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嫁出去的女兒不是潑出去的水，近日一名女網友心碎的詢問「如果嫁出去了，娘家還會幫妳保留房間嗎？」她提到，自從嫁出去後自己的房間就變成倉庫，哥哥更想把她的衣櫃和梳妝台搬去給女友用，讓原PO心裡非常不舒服。

近日一名人妻在臉書社團「爆怨公社」委屈表示，她剛嫁出去時，想家的時候還可以回自己娘家的房間睡，但時間久了，她的房間就變成倉庫，東西都堆到了床上，連走路的空間都沒有。

但讓原PO最不是滋味的，是她的哥哥竟然想要把她閒置的衣櫃和梳妝台搬去給女友用，讓原PO難過的說，如果回答好，那她心裡會不太舒服，但如果拒絕了，又怕被說閒置在那裡又沒有用，讓原PO不知道該怎麼辦。

有網友也分享親身經歷表示，她婚後媽媽清空了她的房間，每次帶小孩回去，午睡只能借用弟弟房間，但她媽媽捨不得弟弟房間借她，然後弟弟躺客廳午睡，所以逼她用自己的房間，然後媽媽自己躺客廳午睡。讓她表示，好像罪人搶他們房間，於是後來就不想回去了。

文章一出也有許多網友留言表示，「嫁出去了房間就應該讓還住在那裡的人自由運用。如果夫家一直留著已嫁小姑的房間，不讓有需要的人用，做嫂嫂的心情也不美麗吧」、「嫁了總不能佔茅坑不拉屎吧還要等妳回來用？你回來再整理個客房給妳就好啊」、「我房間直接變成麻將間」，但也有人表示，「我媽媽以前跟我說過就算嫁出去了房間還是要留，因為那還是我們的家」。

爆怨公社
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