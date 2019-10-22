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重要！讓孩子愛上閱讀 父母不能做的10件事

2019-10-22 13:12聯合新聞網 MamiBuy

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現任國中教師的梁語喬，自己就讀國中時，被欺負與嘲笑，因此，她躲進閱讀的世界。閱讀，滋養了她的人生，如今她成為推動閱讀教育的老師。 要讓孩子喜歡閱讀，梁語喬寫下給父母的忠告。


1.千萬不要叫孩子關掉電視、電腦、iPad去看書。

父母可以怎麼做：

雖然不要叫孩子關掉電視，去看一本課外讀物，但是，平時就可以和孩子約定看電視、玩電腦及iPad的時間。比如一天使用3C產品的總和時間為一個小時，或是一個星期總共七個小時，看孩子是想把時間分配到每天去呢？還是想要自己調配時間？這中間包含他們做報告，或是和同學聯繫事情的時間，他們自己都要掌握好。

如果有特別狀況，孩子可以跟父母預支時間，但一定要還。

這樣，不管使用電視或電腦、iPad的時間，是事先規定的，當時間到的時候，提醒孩子關掉，則是說好的事，跟閱讀無關。關掉之後，孩子想做什麼，是他們的自由，所以也不要叫他們去讀書。


2.千萬不要逼孩子看你挑的書。

父母可以怎麼做：

有些小孩，讀著讀著，就會愈讀愈深、愈讀愈厚；有些孩子，雖然對閱讀有興趣，但卻在某個層次或領域就停留了。這時候，父母該做的事情是等待契機。什麼樣的契機呢？就是跟孩子談條件的契機，比如：孩子有求於你的時候。孩子在成長的過程中，總會有許多五花八門額外的要求。比如，想要新球鞋，但是鞋子還沒壞，生日也還沒到。比如，想要和朋友參加學校額外舉辦的活動，需要你的同意（不是全班參加的戶外教學或畢旅喔！那是本來就應該讓他們參加的）。

或是，想要跟你多A一個小時的網路時間，跟朋友聊天等等，都是個契機。這個時候，你就可以和孩子談條件，例如，你跟孩子說：「好吧！如果你看完這本書，再跟我說說心得、想法，我就答應！」 這時候，只是找件事，讓你可以答應孩子的要求，而這個條件對他們又不難。 於是，他們會很樂意接受這個提議，打開這本書，並且讀完它。


3.千萬不要為了成績，禁止孩子閱讀。

父母可以怎麼做：

其實，孩子功課不好的因素有很多。如果因為迷上某一套書，看得沒日沒夜而影響功課時，當然不好。

但是，不好的原因不是「閱讀」這件事不好。不好的原因，是因為孩子沒有分配好自己的時間，做好自己該做好的事。這個時候，父母該做的事，應該是要和孩子好好討論，考不好的原因是什麼，和孩子一起討論，時間該怎麼分配。如果孩子可以反省到看課外書的時間太多，而影響了功課時，爸爸媽媽當然可以趁機告訴孩子，看課外書很好，可以獲得很多。但是，人生有其階段性的責任，身為一個學生，不可以因為閱讀，而忽略學校的學習。

記住，爸爸媽媽可以把「閱讀」拿來當鼓勵孩子們做對時的獎品，而不該把「閱讀」當作學習的絆腳石。


4.千萬不要讓孩子只能讀你挑的書。

父母可以怎麼做：

爸爸媽媽當然可以買一些，或是借一些好書放在家裡，讓孩子無聊的時候可以看，但是，偶爾，爸爸媽媽也可以帶孩子去書局或圖書館挑書。

在我的經驗裡，孩子一開始的時候，不太知道要挑什麼書，這個時候，爸爸媽媽就可以鼓勵他們自己先挑幾本，爸爸媽媽再幫他們選。

當孩子挑到不錯的書時，就好好的稱讚他吧！也可以告訴他，你本來也想買那一本書呢，這樣鼓勵孩子挑書。幾次之後，孩子自然就會有自信挑選想看的好書了。


5.千萬不要一直否定孩子選的書。

父母可以怎麼做：

沒有父母只是為了否定孩子而否定。通常，父母的否定是為了讓孩子變得更對、變得更好，可是，如果為了讓孩子們變得更對、變得更好，而去否定孩子，那麼就不是一個好方法。

其實，孩子是可以溝通的。父母們否定孩子們選的書，主要是因為孩子們總是挑同一類的書，比如恐龍的書，或者總是挑漫晝。

我當然鼓勵孩子們多元閱讀，但不是用否定他們選擇的方式。孩子如果還小，喜歡恐龍類、昆蟲類的書，那就讓他們買。因為，這個時候興趣是比較重要的。

當然，如果是家裡已經有的話，可以告訴他們原因，而不是否定他們的選擇。如果是大一點的孩子，買書會被爸爸媽媽拒絕的原因，通常是因為他們想買的是漫畫或是八卦雜誌。

如果，真的有哪一類的書，是爸爸媽媽很明確不希望他們買的。那麼，請爸爸媽媽在進書局前，就先和孩子們約法三章，而不是在孩子們挑選之後，再去否定他們的選擇。


6.千萬不要只給孩子看知識性的書。

父母可以怎麼做：

有些孩子已經習慣讀知識性的書，這是他們的興趣，倒不用刻意的去改變。

不過，喜歡科學領域的，可以介紹他們看看科學家的傳記，看看科學家的故鄉；喜歡大自然的，可以讓他們看看某種生物的生態，可以看看大自然的變遷，可以看看別人在極地的遊記。

其實，宇宙的道理存在於萬物之中。多元閱讀，倒不是要每個領域都涉獵， 只要讓孩子多看、多讀，自然可以從中領略出他們自己的人生道理。


7.千萬不要一本書，就一張學習單。

父母可以怎麼做：

其實學習單並不是不好，而是讓孩子因為閱讀而多了功課，這一點不好。所以，如果父母想要用學習單的話，可以自己看過題目，然後等孩子讀過這本書了以後，爸爸媽媽可以在載他上下學的車上，或是在一起去哪裡的路上，和孩子聊聊這本書。

爸爸媽媽可以參考學習單上那些不錯的問題，和孩子一起討論。可以和孩子一起討論書的內容，是很棒的一件事。好的學習單，則可以提供不同觀點的問題，讓你們一起討論，那對閱讀是加分的。

可是，如果連爸爸媽媽自己都覺得這樣好花時間、好麻煩，那麼，就不要再拿學習單來打擾孩子的閱讀了。


8.千萬不要規定孩子閱讀的數量。

父母可以怎麼做：

書應該是慢慢讀的。不過，爸爸媽媽可以多借些或買些有趣的、好看的、小孩子感興趣的書。孩子愛看，自然就會一本接一本。

爸爸媽媽也可以和孩子們討論他們正在看的書，這樣也能增加孩子閱讀的動機，或者，孩子如果對某一部電影有興趣，而爸爸媽媽沒空，帶他們去看，那部電影又剛好有出版的電影書，就不妨買給他們看吧！

爸爸媽媽會發現，他們不用多久的時間，就能讀完一本厚厚的電影書了。總之，不管是閱讀的質，還是閱讀的量，都千萬不要被無意義的數字給限制住了。


9.千萬不要跟別人比閱讀。

父母可以怎麼做：

如果希望孩子讀哪一類的書，應該想辦法讓他喜歡，而不是用比較的方式，因為，沒有人喜歡在比較中被否定的感覺。

所以，爸爸媽媽可以介紹好書給孩子，或者偶爾和孩子談談條件，讓孩子有機會讀不一樣的書。

當然，爸爸媽媽也可以和孩子們聊聊書。聊聊他們正在看的書，聊聊爸爸媽媽自己看的書，聊聊最近有什麼書，都可以。總之，孩子喜歡上了，自然就會去讀。記住，我們希望的是孩子能夠喜歡閱讀、能夠多元閱讀，而不是要孩子比別人會讀。


10.千萬不要只讀電子書。

父母可以怎麼做：

如果小孩還小，請爸爸媽媽常常讓手機和iPad不見了，或是壞掉了。如果不小心讓孩子拿手機或iPad，不管是多麼益智的軟體，也請不要讓他們玩太久的時間。

如果爸爸媽媽真的無法從孩子手中拿走手機或iPad，那麼，爸爸媽媽可以說要帶他們去公園玩溜滑梯，或是陪他們打球、去買玩具等等來引開他們。

當然如果可以，請爸爸媽媽常常念故事書給他們聽，如果能夠在他們接觸iPad之前，就能夠先培養他們閱讀的興趣，基本上，他們對3C產品，就不會那麼依賴了，畢竟閱讀可以填補他們的無聊。

但是如果孩子己經大了，沒辦法三兩句就糊弄他們時，那就跟他們談與約定吧！ 彼此約定每天上網時間有多少，或一個星期的上網時間有多少。

爸爸媽媽訓練孩子在面對3C時，有足夠的自律是很重要的。唯有如此，未來他們面對3C，才能正確的運用電子資訊，而不是被這片浩瀚的網路世界所淹沒。

【延伸閱讀】

寫功課症候群！你家孩子是屬於哪一種？

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本文擷取自 曾經，閱讀救了我：現在，我用閱讀翻轉一群孩子 ，作者 梁語喬，由 寶瓶文化 出版社 授權轉載

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