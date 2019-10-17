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女友拒絕幫忙付房貸被放生 網友：原PO還是單身就好

2019-10-17 19:15聯合新聞網 綜合報導

房子登記在男方名下，卻要女友幫忙付房貸，被網友砲轟。示意圖／ingimage
房子登記在男方名下，卻要女友幫忙付房貸，被網友砲轟。示意圖／ingimage
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還沒結婚情侶就因房貸看清另一半。一名男網友抱怨，他的父母給了他一套1700萬元的房子，而且每個月房貸僅需付1萬元，不料他卻要女友幫忙繳，如今兩人鬧到分手。文章一出引來許多網友撻伐表示「這種男人不能嫁！」

日前一名男網友在臉書社團「爆廢公社發文表示，他的父母給了他1700萬元的房子，而他每個月只需要繳交1萬元的房貸，但原PO卻抱怨，他要女友出這1萬元，但女友不願意，讓他發文詢問「叫女朋友出那1萬會很過份嗎？」他更說，如果連這點共識都沒有，將來怎麼能娶，更表示「這種女孩是不是放生比較快？」

文章一出引來許多網友撻伐原PO表示，「憑什麼叫她出？房子是你女朋友的嗎？她付錢你坐享其成，想的真美」、「放生你比較好，女朋友又不是老婆，房子也不是她的名字，叫啥」、「如果她和你分手，錢你要不要還她？她又不是你老婆，你這男人真不可靠」、「一個月一萬都付不出來，你還是乖乖單身好了」。

文章湧入一千多則留言，大罵原PO價值觀偏差。事後，原PO繼續發出第二篇貼文表示，「謝謝大家的建議，已提分手」，更在文章中說，現在的他又是一條黃金單身漢，以下開放女性報名當室友，荒謬言論讓網友傻眼。

事後他更放生女友，讓網友全傻眼。圖擷自爆廢公社
事後他更放生女友，讓網友全傻眼。圖擷自爆廢公社
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放生爆廢公社室友情侶結婚
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