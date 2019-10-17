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陌生男子硬要合照 雪莉害怕躲桌下...搭訕越了線 就是騷擾

2019-10-17 10:36女人迷：最走心的女力媒體

(編按：該文於9月26日女人迷官網刊出)

韓星崔雪莉與朋友聚餐時，被陌生男子不斷搭訕。她婉拒兩次後，男子仍想和她攀談，嚇得她抱頭想躲入桌子下。「我剛剛很害怕。我很少出門。」有人說她小題大作，但其實，搭訕與性騷擾，往往只有一線之隔。

日前，韓國女藝人雪莉（ Sulli ）與朋友聚餐，她在 Instagram 上開直播和粉絲聊天。突然，她遇到一名陌生男子屢次搭訕，在拒絕多次後，雪莉最後嚇得躲到桌底和朋友懷裡，而陌生男子則在雪莉同行友人的勸退下離開。

「我剛剛很害怕。我很少出門。」直播影片中，雪莉被搭訕後，不斷觀望四周，神色極度不安。

韓國女藝人雪莉與朋友聚餐，她在 Instagram 上開直播和粉絲聊天。突然，她...
韓國女藝人雪莉與朋友聚餐，她在 Instagram 上開直播和粉絲聊天。突然，她遇到一名陌生男子屢次搭訕，在拒絕多次後，雪莉最後嚇得躲到桌底和朋友懷裡。圖擷自雪莉IG
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事件一出，看法兩極。有人認為，雪莉小題大作，不過是粉絲想要求合照，何必大驚小怪？當然，也有人覺得，明星的私生活應該被尊重，既然雪莉已經婉拒，對方就應該適可而止。

如果拿掉雪莉的公眾人物身份，她的恐懼，對我們而言也並不陌生。

以自身經驗為例，先前我和朋友在游泳池，遇到兩三個陌生人攀談，甚至拿起手機要拍攝我們。由於當時附近沒有其他遊客，我和朋友完全不敢拒絕，因為我們不知道，萬一拒絕了，會不會激怒他們？也許不會，也許是我們把對方想得太可怕了，但這種處境，其實就是一種「不得不」：儘管我們沒有明確拒絕拍攝，但也毫無意願。

每個人，都擁有選擇的權利，包括選擇要不要和陌生人說話，要不要回應他人的搭訕，然而，真要實踐起來，卻有其困境與難處。

本文由女人迷授權，原文連結請點

陌生男子硬要合照 雪莉害怕躲桌下...搭訕越了線 就是騷擾

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女人迷：最走心的女力媒體

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