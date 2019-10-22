親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

川普為何盲信大陸會妥協？30年前一本書 影響他太深

秋意漸濃！衣服可以換季了嗎？氣象專家告訴你

沒想到這麼危險！孩子身邊常見傷人暗器文具、生活用品

2019-10-22 09:19聯合新聞網 BabyHome

【作者：張旭鎧（阿鎧老師）】

孩子周遭常見的文具及生活用品，卻可能隱藏危機成為傷人暗器？尺、不鏽鋼吸管、衣物拉繩等，都有可能造成孩子傷害，家長不可不知。

分享

鉛筆盒必備尺，這種材質故障如刀利

坊間常見可愛卡通塑膠尺，部分商品其中一側設計為金屬材質，如損壞脫落後，金屬材質尖角部分非常鋒利，曾有學生在校因此手指遭劃傷，建議選購時特別注意。

常見卡通塑膠尺側邊為金屬材質設計。
常見卡通塑膠尺側邊為金屬材質設計。
分享

直尺側邊金屬材質脫落後鋒利如刀，易劃傷孩子手指。
直尺側邊金屬材質脫落後鋒利如刀，易劃傷孩子手指。
分享

此外，不鏽鋼直尺同樣尖角銳利，如孩子使用不當容易受傷，若同學拿鐵尺當玩具劍打鬧玩樂，危險程度更是加倍。彰化就曾傳出男童將鐵尺往上拋，落下時砸到女同學眼皮，當場血流如柱的新聞案件，送醫縫了三針，為避免意外風險，家長挑選文具用品時多加留意。

鐵尺尖角鋒利，選購時應注意是否有圓角安全設計。（圖片來源／pixbay）
鐵尺尖角鋒利，選購時應注意是否有圓角安全設計。（圖片來源／pixbay）
分享

不鏽鋼吸管，跌或碰撞恐造成孩童穿刺傷

近年因提倡環保，禁用塑膠吸管的規範逐步上路，取而代之的是可重複使用的環保不鏽鋼吸管或玻璃吸管，但孩童易碰撞、跌倒，若意外發生當下正使用鋼吸管，易造成穿刺傷。星巴克就曾在2016年大規模召回全球分店的 250 萬支不鏽鋼吸管，並警告消費者別讓兒童使用，避免受傷。

事實上，在台灣也曾發生不鏽鋼吸管造成孩童受傷的案件，台北梁小姐表示兒子曾使用不鏽鋼吸管喝飲料時不慎跌倒，吸管劃破孩子上顎當場血流如柱，因而避免讓孩子使用此物品，類似事件還有熱狗竹籤插喉竹筷插鼻孔等兒童意外憾事。

急診醫師「Dr. E 小兒急診室日誌」也曾對兒童使用不鏽鋼吸管提出疑慮，「孩子是不可控的生物，永遠不知道他下個動作是什麼，即使大人全程在旁看管、監督，受傷仍然無法完全避免。」因此他不會讓孩子使用不鏽鋼吸管，也將少讓孩子喝飲料，自然減少使用吸管的機率。

圖片來源／DSPA
圖片來源／DSPA
分享

衣物拉繩過長，易釀意外

經濟部標準檢驗局於今年8月大動作修訂公布「兒童衣物之繩帶與拉繩」相關安全規範，起因於據國際意外事件統計，兒童衣物拉繩易導致意外事故，例如在溜滑梯上被勾到頸部繩帶，以及被公車門勾夾到腰部或服裝下擺襬繩，都非常容易讓孩子受傷，建議家長選購孩子衣物時，應避免過長的繩帶或拉帶，以防止意外事故發生。

此外，居家窗簾繩也是常見隱形殺手，時有傳出兒童被窗簾繩勒頸的意外新聞，長庚兒少保護中心近期公布的「十大家長照顧疏忽行為」，其中一項就是「玩窗簾被拉繩勒住」，呼籲家長及主要照顧者，共同努力避免兒童事故發生。

消保會則建議，家中若有窗簾若有拉繩設施，應加裝拉繩固定器，將繩索固定器置於高處，繩索尾端並應有斷、脫設施，避免幼兒於窗簾嬉戲造成致命的意外。此外，床、桌椅及矮櫃家具最好遠離窗簾，避免兒童攀爬造成意外。

圖片來源／台中市政府社會局
圖片來源／台中市政府社會局
分享

【延伸閱讀】

吃香腸熱狗要小心！孩童含竹籤跌倒，插進延髓險沒命

就愛邊玩邊吃？女童跌倒筷子插鼻孔無法取出送醫

吸管
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

【女性臉譜】高月卿／不被命運擊倒

2019-10-22 06:00

【家人關係】林思妙／向孩子收生活費

2019-10-22 06:00

【我見我思】劉雲英／最美的歲月在前方

2019-10-22 06:00

【美味記憶】韓情／家傳燜雞麵

2019-10-21 06:00

【家人關係】雨煙／媽媽遠庖廚

2019-10-21 06:00

【夫妻之間】古家榕／室內求生專家

2019-10-21 06:00

【婚姻故事】華心／不語纏斯，二十載

2019-10-20 06:00

【家人關係】林琇琬／餐桌上的鄉愁

2019-10-20 06:00

【我見我思】莫沁／過動男孩並不笨

2019-10-20 06:00

【童言童語】黃郁文／犛牛與毛牛

2019-10-19 06:00

【閱讀生活】Mikey／取對名字旺六代

2019-10-19 06:00

【生活趣聞】關蕙明／媽咪「粉」開心

2019-10-18 06:00

【我愛一個人煮-86】太陽臉／肉燥意麵與肉絲炒麵

2019-10-18 06:00

【親子之間】劉愛玲／密碼爭奪戰

2019-10-18 06:00

嫁出去後哥哥想把衣櫥化妝台給女友 原PO：心裡不舒服

2019-10-17 20:28

女友拒絕幫忙付房貸被放生 網友：原PO還是單身就好

2019-10-17 19:15

陌生男子硬要合照 雪莉害怕躲桌下...搭訕越了線 就是騷擾

2019-10-17 10:36

【親子之間】洪雪芬／冰室前嫌

2019-10-17 06:00

【我見我思】梁純綉／侍親兩樣情

2019-10-17 06:00

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／香港愛情故事

2019-10-17 06:00

該怎麼跟孩子說他才會聽？首先「別再給建議了」

2019-10-16 11:29

【生活的風景】洪金鳳／菜豆懷想

2019-10-16 06:00

【生活點滴】劉雲英／步步驚心

2019-10-16 06:00

【女性心聲】綠月／求歡這麼難

2019-10-16 06:00

6招穴道按摩 輕鬆安撫半夜哭鬧的夜啼寶寶

2019-10-15 16:32

避免養出暴力兒！專家教你這樣處理兒童暴力

2019-10-15 15:29

這些觀念錯了嗎？ 16個育兒迷思大破除！

2019-10-15 15:27

小丑的厭女爭論：為何性別總放在階級裡面？

2019-10-15 10:20

有心跳就是生命？人有權利用他人身體維持性命嗎？

2019-10-15 10:16

【生活見聞】王錫璋／南門市場緬懷

2019-10-15 06:00

【母女之間】李亭儀／我與母親的那時此刻

2019-10-15 06:00

【生活趣聞】吳明珠／一瓶可樂樂無窮

2019-10-15 06:00

U值媒／給成天想幫別人相親的人

2019-10-14 18:38

路上正妹怎麼搭訕？ 內行網友曝關鍵讓成功率超高

2019-10-14 17:52

掌握成長黃金期 吃對食物長得比別人高

2019-10-14 15:00

U值媒／豪門婚姻之女人何苦為難女人？沒什麼，只是從婆家出來。

2019-10-14 12:48

男送不起新iPhone11終分手 女方友人護航惹網友圍攻

2019-10-14 10:53

終於卸貨！但產後的妳「性」福嗎？

2019-10-14 10:00

男人不是不愛你！只是有些祕密他不說 但妳可以懂

2019-10-14 09:48
看更多

熱門文章

高中三年不敢拿下口罩 戽斗妹變臉後終能好好吃碗麵

2019-10-21 15:19

驚！食物竟進不到胃裡 這個女高中生瘦如紙片人

2019-10-21 09:31

氣象局：本周降雨分三階段 周三起水氣增

2019-10-21 09:45

長榮空姐愛心年曆發售 限量6千本開放搶購

2019-10-21 12:45

限量6萬個！ 麥當勞「美樂蒂萬用置物籃」台灣開賣

2019-10-21 16:07

威力彩頭獎6.6億 大獎首落基隆市1人獨得

2019-10-21 22:09

太平洋雙颱共舞 氣象局：博羅伊不排除明轉強颱

2019-10-21 09:46

他每打羽球就胃痛 檢查出爐嚇出冷汗馬上戒菸

2019-10-22 07:00

好市多CP值超高「起司神品」 網爆動：快來囤貨！

2019-10-21 19:19

台北來回洛杉磯2萬有找！5大航空機票優惠懶人包

2019-10-21 16:39

好市多多穀飯疑被偷吃後放回 他買回家一看氣炸：當作餵狗了

2019-10-21 13:03

獨／冬天也有荔枝吃 台灣首度到南半球的澳洲種荔枝

2019-10-21 10:13

財神爺只愛他！ 威力彩6.6億頭獎一人獨得

2019-10-21 22:08

男假扮雙胞胎哥哥想騙女友 開門對話讓他驚覺綠了

2019-10-21 12:51

麥當勞再推賣萌小物 「美樂蒂萬用置物籃」首度來台

2019-10-21 10:19

上市就搶光！新版Paul Smith聯名行李箱24號台灣開搶

2019-10-21 13:18

含矽靈洗髮精致禿頭？醫：不會

2019-10-21 12:28

老媽「餵蛤蜊喝奶」超特別 女兒驚呼：真的變超肥

2019-10-21 11:15

陪你去看流星雨 明天獵戶座極大期 每小時20顆

2019-10-21 14:46

衣服可以換季囉 彭啟明：下周北部、東北部秋意漸濃

2019-10-22 08:04

抗氧化要有效 蔬果千萬別生吃

2019-10-21 14:24

出社會賺錢後依然覺得貴？網點破2店家商品買不下手

2019-10-21 16:41

傳LINE問「在嗎？」真的超白目！學會5種聰明說話技巧

2019-10-21 22:23

每日星座運勢／摩羯對待他人寬容些　事業助力很強

2019-10-22 00:00

秋冬泡湯人多 台中4大溫泉區合推加碼優惠

2019-10-21 09:40

經濟支柱不能倒！中壽「重大傷病險」提供22項保障

2019-10-21 15:01

保育日本禿頭鯊 台東每年4、5月禁捕

2019-10-21 14:25

蔡政府推月領2500元育兒津貼 律師點出公平的關鍵

2019-10-21 12:19

做對3件事 讓妳染髮也能超持久

2019-10-21 16:01

小12歲網紅未婚妻美照曝光 「康熙」製作人B2結婚啦！

2019-10-21 13:47

清境2期高空步道30日啟用 加了「彩蛋」不加價

2019-10-21 15:38

吃胡蘿蔔手腳會變黃？ 營養師：有可能，但對人體無害

2019-10-21 16:19

12網購平台包材減量 年省1700公噸

2019-10-22 00:39

新北雙溪破16度 吳德榮：至周四水氣偏少

2019-10-22 07:26

林洲民批護航大巨蛋 都發局強勢反擊：一切合法

2019-10-21 14:06

冷天起床第一步就腳痛？ 快學這兩招醒足又暖足

2019-10-21 11:03

女生限定！左眼跳財時機大公開

2019-10-21 16:30

住院醫師納勞基法三亂象：薪資不透明、工時長、年休縮水

2019-10-21 16:46

萬分之一在我家…曾命懸一線 罕病高雪氏症男孩轉大人

2019-10-21 11:42

首推鰻や網美系料理！ 「無敵一家 鰻や」進駐台中七期

2019-10-21 23:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top