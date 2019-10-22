沒想到這麼危險！孩子身邊常見傷人暗器文具、生活用品
【作者：張旭鎧（阿鎧老師）】
孩子周遭常見的文具及生活用品，卻可能隱藏危機成為傷人暗器？尺、不鏽鋼吸管、衣物拉繩等，都有可能造成孩子傷害，家長不可不知。
鉛筆盒必備尺，這種材質故障如刀利
坊間常見可愛卡通塑膠尺，部分商品其中一側設計為金屬材質，如損壞脫落後，金屬材質尖角部分非常鋒利，曾有學生在校因此手指遭劃傷，建議選購時特別注意。
此外，不鏽鋼直尺同樣尖角銳利，如孩子使用不當容易受傷，若同學拿鐵尺當玩具劍打鬧玩樂，危險程度更是加倍。彰化就曾傳出男童將鐵尺往上拋，落下時砸到女同學眼皮，當場血流如柱的新聞案件，送醫縫了三針，為避免意外風險，家長挑選文具用品時多加留意。
不鏽鋼吸管，跌或碰撞恐造成孩童穿刺傷
近年因提倡環保，禁用塑膠吸管的規範逐步上路，取而代之的是可重複使用的環保不鏽鋼吸管或玻璃吸管，但孩童易碰撞、跌倒，若意外發生當下正使用鋼吸管，易造成穿刺傷。星巴克就曾在2016年大規模召回全球分店的 250 萬支不鏽鋼吸管，並警告消費者別讓兒童使用，避免受傷。
事實上，在台灣也曾發生不鏽鋼吸管造成孩童受傷的案件，台北梁小姐表示兒子曾使用不鏽鋼吸管喝飲料時不慎跌倒，吸管劃破孩子上顎當場血流如柱，因而避免讓孩子使用此物品，類似事件還有熱狗竹籤插喉、竹筷插鼻孔等兒童意外憾事。
急診醫師「Dr. E 小兒急診室日誌」也曾對兒童使用不鏽鋼吸管提出疑慮，「孩子是不可控的生物，永遠不知道他下個動作是什麼，即使大人全程在旁看管、監督，受傷仍然無法完全避免。」因此他不會讓孩子使用不鏽鋼吸管，也將少讓孩子喝飲料，自然減少使用吸管的機率。
衣物拉繩過長，易釀意外
經濟部標準檢驗局於今年8月大動作修訂公布「兒童衣物之繩帶與拉繩」相關安全規範，起因於據國際意外事件統計，兒童衣物拉繩易導致意外事故，例如在溜滑梯上被勾到頸部繩帶，以及被公車門勾夾到腰部或服裝下擺襬繩，都非常容易讓孩子受傷，建議家長選購孩子衣物時，應避免過長的繩帶或拉帶，以防止意外事故發生。
此外，居家窗簾繩也是常見隱形殺手，時有傳出兒童被窗簾繩勒頸的意外新聞，長庚兒少保護中心近期公布的「十大家長照顧疏忽行為」，其中一項就是「玩窗簾被拉繩勒住」，呼籲家長及主要照顧者，共同努力避免兒童事故發生。
消保會則建議，家中若有窗簾若有拉繩設施，應加裝拉繩固定器，將繩索固定器置於高處，繩索尾端並應有斷、脫設施，避免幼兒於窗簾嬉戲造成致命的意外。此外，床、桌椅及矮櫃家具最好遠離窗簾，避免兒童攀爬造成意外。
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