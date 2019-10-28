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一定要乖乖坐好嗎？邊動邊學效果更好！

2019-10-28 09:00聯合新聞網 BabyHome

【作者：張旭鎧（阿鎧老師）】

又到了練習書寫單字的時刻，老師已經做好準備，因為每次到了紙筆練習時間，小宇寫沒五分鐘一定站起來滿場跑，而且不只自己跑，還會到處干擾其他同學，搞到最後把全班同學分成三類，第一類開始跟老師告狀的、第二類跟著小宇起鬨的，而只有兩三個屬於第三類：繼續乖乖寫字的！老師為了全班的秩序，每次遇到靜態的練習時間，總會要求小宇做到老師的座位上，希望他能有所警惕，但是總是事與願違。

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為什麼小朋友總喜歡跑來跑去，不肯好好坐好？幾乎所有媽媽的困擾從孩子小時候吃飯就開始了！每次餵飯的時候孩子總是滿場跑讓媽媽追，一頓飯下來反而變成了媽媽的「瘦身課」。於是有些媽媽遇到吃飯時候就把孩子「綁」在位子上，期望孩子能學會餐桌禮儀，並且建立良好的用餐習慣，但事實上發現，被綁在位子上吃飯所花的時間，可能比孩子滿場跑來得更久！這樣的原因有兩個：一、孩子根本不餓。有些孩子在餐前可能吃了點心，所以到了正餐時間不覺得餓，而且點心所帶來的熱量讓孩子靜不下來，因此這時候不「跑」更待何時？二、越限制越反抗。現代孩子已經不適合高壓的教養方式，因為越高壓，他們的反彈越大；越是要求他們乖乖坐好，他們反而更想離開座位，因此搞到媽媽人仰馬翻！

遇到這樣的狀況，我們建議應該先建立孩子對於用餐的動機，這「動機」不見得是因為肚子餓，而是讓他覺得吃飯是件「好玩」的事！我們曾經請幾位媽媽試過，一開始餵一口飯，然後跟他說你可以去玩十秒鐘，十秒後把孩子叫回來再為第二口，如果孩子不從，那麼不只不能玩，甚至連飯都不能吃了！有人會問，這樣子是不是太不「人道」？其實人類本身的「內驅力」會讓我們在感到飢餓時尋找食物，而我們只是慢慢地建立孩子定時用餐的習慣，所以別怕孩子餓著了！另外也有媽媽問，讓孩子吃一口就讓他跑，會不會消化有問題？的確會！所以這只是個過渡時期，因為真的沒有孩子那麼願意吃一口、玩一下、吃一口、玩一下，所以媽媽可以引導孩子，問他是不是想要好好地一直玩下去？那麼只要把這一碗吃完，剩下的時間就可以完全交給孩子了！臨床上實驗結果，採用這樣的策略大約一周後，75%的孩子可以在一天中有一餐乖乖坐好，並持續到把飯吃完才離開。

吃飯如此，讀書寫字也是這樣！我們都希望孩子能夠穩定地坐在書桌前讀書、寫字，但是讓我們想想電視古裝劇裡跟著夫子念著大學、論語或三字經時，每個學子是不是都搖頭晃腦地朗讀著？那為什麼我們卻要孩子正襟危坐讀書呢？從感覺統合角度來看讀書這件事，我們經由「視覺」接收到書本上的文字，然後進入大腦中做處理，如果單一的神經處理過程，容易讓大腦感覺到疲累而不願意繼續處理訊息，因此有人會邊看書，一邊把書上的文字唸出來，這就是加上了聽覺，讓大腦偶爾可以在視覺與聽覺訊息間轉換。

而動作也是幫助大腦處理訊息的一種方法，一方面孩子在跑跳的過程中，大腦會產生血清素、多巴胺及正腎上腺素，這些都能夠讓孩子情緒穩定並且順利處理接收到的知識，另一方面，具有韻律的動作，可以讓大腦將像是詩詞、經文類的文字有效率的處理，所以孩子有節奏的跳躍著，或是規律地盪著鞦韆，其實這時候大腦處理資訊的能力是提高的！

但是老師會問，總不能上課的時候都讓孩子跑來跑去吧？這樣整個教室鬧哄哄的，孩子是無法學習的！因此可以採用以下三種方式，這在家裡讀書時也可以試試看！

1. 動一動再念書

當孩子需要靜態學習的時候，不妨先安排個動態活動，像是在繞著操場走幾圈，或者上下樓梯幾趟，也可以跟著音樂跳一段舞蹈，這不只讓大腦穩定，同時也消耗些多餘的熱量。活動後，擦擦汗，帶著孩子深呼吸幾次，接著再坐到書桌前開始讀書。

2. 設定活動範圍

別強迫孩子一定要坐在位子上讀書，有些孩子可能喜歡抖腳、搖晃椅子，雖然這些可能不雅觀、或造成危險，但是如果在可以接受範圍內，這可是幫助孩子提高學習效率的方法。我們也可以跟孩子討論，訂定讀書期間的活動範圍，讓孩子可以坐著念、站著念、走著念，偶爾改變姿勢，可以減少因長時間固定坐姿造成的肌肉痠痛，讓讀起書來更為輕鬆。

3. 不穩定座位

我們會發現有些孩子坐兩腳椅比乖乖坐好來得更專心、更學得快，但是孩子卻常忘記自己的不當坐姿而造成危險。國外學校不會強迫孩子要坐在椅子上，而是給孩子坐在大龍球上，讓孩子可以輕微搖晃及上下彈動，這反而讓孩子學習更為順利。反觀我們的學習環境，的確沒有那麼大的空間讓孩子坐在大龍球上，因此像是充氣、裝水的坐墊成為不錯的選擇，同樣是不穩定的座位、同樣讓孩子可以搖晃，對於大部分的孩子是有幫助的！

我們發現，現代孩子活動的機會不夠多，也就是「前庭訊息」獲得的量不夠，因此大腦會下命令要求身體不斷地動，所以孩子就表現的「好動」、不專心！因此除了學習上的方式改變外，平時應該培養孩子運動的習慣，讓孩子平常就能夠發洩體力、獲得刺激，該坐下來上課、讀書、寫字，甚至是考試的時候，才能夠坐得穩、坐得久。

【延伸閱讀】

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