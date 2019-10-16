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處女座兒子作業力求完美 網友：同星座怎麼字跟被雷打到一樣

2019-10-16 17:18聯合新聞網 綜合報導

處女座的兒子要求自己寫作業時要寫得跟課本一樣。圖擷自爆怨公社
處女座的兒子要求自己寫作業時要寫得跟課本一樣。圖擷自爆怨公社
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處女座總是給人固執且龜毛的既定印象。近日一名媽媽發文抱怨，她處女座的兒子，寫功課時都要求自己要寫的跟課本一樣，讓原PO表示「每次看你寫作業媽媽都神經繃緊」，但也有網友表示，兒子也是處女座，但寫出來的字跟被雷打到一樣抖得亂七八糟。

日前一名媽媽在臉書社團「爆怨公社」發文表示，她讀國小一年級處女座的兒子，寫功課時總是很要求自己，以媽媽的眼光來看，明明就已經寫得很公整了，但兒子卻一直不滿意、一直擦掉重寫，而且寫得不滿意還會一直生氣、一直苦瓜臉。

兒子要求完美的舉動，讓媽媽表示處女座兒子真的固執又龜毛的好嚴重，一直要求自己要寫得跟課本一樣，她更崩潰表示，「每次看你寫作業媽媽都神經繃緊」。

文章一出讓許多孩子也是處女座的家長留言表示，「我兒子是處女座，但是完全沒有一點堅持感…每次看他寫作業，一沒盯緊，作業根本龍飛鳳舞」、「字好美，我兒子也是處女座，字跟被雷打到一樣抖得亂七八糟」、「我兒子也是處女座，還是A型，他的字醜到所有老師都跟我抱怨…」。

也有網友提到，小一寫這樣真的很厲害，這麼小就懂得要求自己要做的更好，也有許多人分享自己的孩子表示，「我小女兒的字真的醜，到處飄來飄去，但她本人超滿意說很漂亮」、「我家小一雙魚女的，寫的跟魚一樣游來游去」。

爆怨公社
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