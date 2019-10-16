親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

制裁侵權人士…美眾議院通過 香港人權與民主法案

【女性心聲】綠月／求歡這麼難

2019-10-16 06:00聯合報 綠月

圖／陳佳蕙
圖／陳佳蕙
分享

在發現患有不孕症以前，身為胖子的我，只希望能平凡地工作、結婚生育、照顧父母等，過著「一般」的生活就很好了，但後來發現許多事都不是我所想的那麼簡單。

婚前會不使用防護措施，總是讓我提心吊膽的先生，卻在婚後變得性趣缺缺。在台北生活的經濟及工作壓力，都讓先生感到沉重，比起性，他更有興趣的是打電動紓壓，睡覺睡到自然醒。這跟我想像的新婚生活很不一樣，我想像的新婚生活是甜蜜的，夫妻倆自然而然地發生關係，然後擁有自己的孩子；但偏偏性是一件一個人做不來的事，而要女性開口求歡，感覺又更難了一點。

我開始試著努力鼓起勇氣增加肢體接觸，並開口詢問，但先生總是一字臉地表示「今天很累」、「沒有那個心情」、「不能周末嗎？」、「今天不想」……然後無限循環。

一開始，每次被拒絕就像對這段關係的拒絕以及對我整個人的拒絕，感覺非常挫敗，也不明白為什麼先生要讓我這麼羞愧，「不喜歡就不要結婚啊」、「我的身體大概是被嫌棄了吧」、「我可能是個很糟糕又不討喜的女人吧」這類負面想法開始不停出現。

但我知道先生確實很喜歡與我相處，喜歡跟我一起生活，但不知道為什麼，他就是對房事毫無興致。於是我不停思考可能的原因，也不斷與先生溝通，是擔心我突然懷孕嗎？還是擔心養育孩子的問題？或是考量到未來離婚的可能性？他不喜歡我的身材嗎？是用這個方法希望激勵我變瘦嗎？還是有遇到更有吸引力的人？

先生總是抱持十足的耐心與我溝通，針對這些疑問也一一回答，我花了一段很長的時間才慢慢領會到，原來我一直有「女性不能輕易開口談性」的禁忌，也有「女性的身材必須要讓男性感覺有吸引力才有價值」的想法，跟「如果先生不願意碰妳，代表妳是個失敗的女人」的概念。這些念頭就像鬼魂，飄盪在我和先生之間，也讓我在很多時候完全沒有餘裕聽懂先生的解釋。所以先生總是埋怨「為什麼我聽不懂他在解釋什麼」，而我總是埋怨他「明明知道我怎麼想但又不願意抱我」、「他是蓄意要讓我感覺自卑」以及「這段關係確實無藥可救」。

直到我開始接受自己確實有性的需要，也相信自己不會因為談論這件事而變成糟糕的女性，我才漸漸有餘裕能跟先生好好談性。也才能聽懂他說的「男性其實不是像A片那樣總想發生關係」、「心靈上的靠近有時候更重要」、「男性也是會需要培養情緒的」、「男性也會在意自己的表現好不好」……他心裡想的，其實跟我擔心的都不一樣。

然後，我才能有餘裕拿我們之間的性事開玩笑，而先生也才能不感到歉疚跟必須負責，讓性變成一件舒服的事，而不是一件「功課」跟「責任」。

結婚不孕症生育
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

【生活的風景】洪金鳳／菜豆懷想

2019-10-16 06:00

【生活點滴】劉雲英／步步驚心

2019-10-16 06:00

6招穴道按摩 輕鬆安撫半夜哭鬧的夜啼寶寶

2019-10-15 16:32

避免養出暴力兒！專家教你這樣處理兒童暴力

2019-10-15 15:29

這些觀念錯了嗎？ 16個育兒迷思大破除！

2019-10-15 15:27

小丑的厭女爭論：為何性別總放在階級裡面？

2019-10-15 10:20

有心跳就是生命？人有權利用他人身體維持性命嗎？

2019-10-15 10:16

【生活見聞】王錫璋／南門市場緬懷

2019-10-15 06:00

【母女之間】李亭儀／我與母親的那時此刻

2019-10-15 06:00

【生活趣聞】吳明珠／一瓶可樂樂無窮

2019-10-15 06:00

U值媒／給成天想幫別人相親的人

2019-10-14 18:38

路上正妹怎麼搭訕？ 內行網友曝關鍵讓成功率超高

2019-10-14 17:52

掌握成長黃金期 吃對食物長得比別人高

2019-10-14 15:00

U值媒／豪門婚姻之女人何苦為難女人？沒什麼，只是從婆家出來。

2019-10-14 12:48

男送不起新iPhone11終分手 女方友人護航惹網友圍攻

2019-10-14 10:53

終於卸貨！但產後的妳「性」福嗎？

2019-10-14 10:00

男人不是不愛你！只是有些祕密他不說 但妳可以懂

2019-10-14 09:48

10大NG行為 對胎兒的影響有多大？

2019-10-14 09:30

【為父心事】羽毛／新手爸爸的準備

2019-10-14 06:00

【孕期趣事】鐘KIKI／懷孕萬歲

2019-10-14 06:00

【心情點滴】劉先昌／天涼已近秋

2019-10-14 06:00

【心情點滴】鄒惠蓉／兒子的勸告

2019-10-13 06:00

【旅行點滴】林思妙／我在東北追火車

2019-10-13 06:00

【弄孫之樂】洪彩鑾／小太陽的拍拍手

2019-10-13 06:00

精子比游泳卵子靠美貌 試管嬰兒製程揭秘

2019-10-12 17:19

【生活的風景】王景新／秋柿片片

2019-10-12 06:00

【章魚法官來說法】張瑜鳳／不能說的秘密

2019-10-12 06:00

她穿絲襪出席高級婚宴 老公嫌棄：阿嬤才穿！

2019-10-11 11:35

他花500萬買房給未婚妻 卻被要百萬聘金、宴客錢全出

2019-10-11 10:56

【夫妻之間】楊嘉敏／阿嬤的隨身聽

2019-10-11 06:00

【我愛一個人煮-85】太陽臉／鯧魚米粉和香菇竹筍粥

2019-10-11 06:00

【祖孫之間】陳一萍／阿公的愛

2019-10-11 06:00

【童言童語】范家昌／花非花，肉非肉

2019-10-10 06:00

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／謝謝妳吐了

2019-10-10 06:00

【思念之情】陳品／告別阿如

2019-10-10 06:00

娶越南女生網路論戰 他現身說法「過的超幸福」

2019-10-09 21:20

拜託！別讓孩子成為麻木、冷漠的人 這4種否定用語別再用了

2019-10-09 12:39

懷孕8週禁墮胎？被當生育容器 女性自主權開倒車

2019-10-09 12:19

【生活趣聞】晴子／報告老師

2019-10-09 06:00
看更多

熱門文章

他抱怨麥當勞點餐密語「二原」難懂 網友附和被喊過「外遇」

2019-10-15 10:38

奧客洋蔥配料裝好裝滿屢惹怨 好市多終於要出招了？

2019-10-15 13:33

北醫開錯刀醫師坦言經驗不足 院方回應「將再訓練」

2019-10-15 16:59

第三航廈不做波浪屋頂省經費？ 桃機董座：很可能如此

2019-10-15 12:46

首次來台 只賣9天！「京都人氣甜甜圈」快閃美侖商旅

2019-10-15 16:49

拉麵只要34元！一風堂慶祝34週年 全台12門市同享優惠

2019-10-15 11:16

為何出現低價高麗菜？ 他分析是這些原因

2019-10-15 12:18

出差狂吃芒果乾 健檢發炎指數高出標準逾10倍

2019-10-15 16:20

困飯店泳池15年！ 無良商人害2海豚眼瞎精神失常

2019-10-15 21:35

哈吉貝雨勢驚人釀災 氣象局：類似台灣的共伴效應

2019-10-15 09:02

美旗林認證！3家美式牛排館美食懶人包 吃到飽好划算

2019-10-15 18:43

高鐵線上旅展即日開跑 破天荒推搭車就送租汽車

2019-10-15 11:09

大啖秋蟹 醫師建議這四種人宜少吃

2019-10-15 14:24

每日星座運勢／水瓶意想不到的奇遇　小小的偏財運

2019-10-16 00:00

開刀切錯組織沒違法 衛生局：院方檢討含醫師經驗不足

2019-10-15 11:32

又見路殺 晚間發現苗栗第20隻遭路殺石虎

2019-10-15 22:16

超商戰國時代來臨！全家「科技2店」主打人機協同

2019-10-15 17:09

影／捨百萬年薪當科技農 許又仁朝農業循環經濟邁進

2019-10-15 07:22

規劃明年出國旅遊 全球20大熱門旅遊目的地供你選擇

2019-10-15 13:01

起重機殺人！全台1萬2千輛 逾半太老舊 4年38勞工亡

2019-10-15 19:29

限量30份！金子半之助「帝王蟹天丼」沾半熟蛋超邪惡

2019-10-15 15:54

越愛你越會花錢的TOP3星座 小氣金牛居然也上榜了

2019-10-15 21:52

穿出逆天長腿！ Ella、阿Sa獨鍾厚底時尚運動鞋

2019-10-15 12:52

嘉義縣芮氏規模3.5地震 震央在阿里山

2019-10-16 00:26

便利民眾用郵需求 六處郵局營業時間調整

2019-10-15 15:50

關鍵時刻有人相助！這幾種人「貴人運」特別旺

2019-10-15 17:09

溫泉秋冬補助方案 最快下週上路

2019-10-15 15:28

小丑的厭女爭論：為何性別總放在階級裡面？

2019-10-15 10:20

雲林30歲男染日本腦炎 全台已21例

2019-10-15 14:14

20年回憶成歷史！高雄「燒肉屋」10月28日熄燈

2019-10-15 23:42

孔曉振穿白T就很迷人 關鍵在這裡

2019-10-15 14:12

畫虎不成反類犬？ 放鬆恐更焦慮

2019-10-15 19:10

有害空品7大行為 最高擬罰500萬

2019-10-15 23:59

曾台美奔波 她辭職為失智老母尋找有效照護方式

2019-10-15 11:55

北醫錯割胰臟沒違法 衛生局：醫師經驗不足

2019-10-15 14:27

30歲男腦功能損僅靠單字溝通 原來是日本腦炎

2019-10-15 14:46

林依晨逆齡秘訣「快狠準」 26歲起用香奈兒保養能凍齡

2019-10-15 20:39

高麗菜、大蒜、花生及九孔等11項進口 擬附原產地證明

2019-10-15 16:53

高麗菜預警反應卻慢半拍 專家：國內外都應一併控管

2019-10-15 12:35

俏皮版「女王公事包」 LULU GUINNESS讓搞怪優雅並存

2019-10-15 13:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top