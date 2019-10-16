【女性心聲】綠月／求歡這麼難

2019-10-16 06:00 聯合報 綠月



圖／陳佳蕙 分享 facebook

在發現患有不孕症以前，身為胖子的我，只希望能平凡地工作、結婚、生育、照顧父母等，過著「一般」的生活就很好了，但後來發現許多事都不是我所想的那麼簡單。

婚前會不使用防護措施，總是讓我提心吊膽的先生，卻在婚後變得性趣缺缺。在台北生活的經濟及工作壓力，都讓先生感到沉重，比起性，他更有興趣的是打電動紓壓，睡覺睡到自然醒。這跟我想像的新婚生活很不一樣，我想像的新婚生活是甜蜜的，夫妻倆自然而然地發生關係，然後擁有自己的孩子；但偏偏性是一件一個人做不來的事，而要女性開口求歡，感覺又更難了一點。

我開始試著努力鼓起勇氣增加肢體接觸，並開口詢問，但先生總是一字臉地表示「今天很累」、「沒有那個心情」、「不能周末嗎？」、「今天不想」……然後無限循環。

一開始，每次被拒絕就像對這段關係的拒絕以及對我整個人的拒絕，感覺非常挫敗，也不明白為什麼先生要讓我這麼羞愧，「不喜歡就不要結婚啊」、「我的身體大概是被嫌棄了吧」、「我可能是個很糟糕又不討喜的女人吧」這類負面想法開始不停出現。

但我知道先生確實很喜歡與我相處，喜歡跟我一起生活，但不知道為什麼，他就是對房事毫無興致。於是我不停思考可能的原因，也不斷與先生溝通，是擔心我突然懷孕嗎？還是擔心養育孩子的問題？或是考量到未來離婚的可能性？他不喜歡我的身材嗎？是用這個方法希望激勵我變瘦嗎？還是有遇到更有吸引力的人？

先生總是抱持十足的耐心與我溝通，針對這些疑問也一一回答，我花了一段很長的時間才慢慢領會到，原來我一直有「女性不能輕易開口談性」的禁忌，也有「女性的身材必須要讓男性感覺有吸引力才有價值」的想法，跟「如果先生不願意碰妳，代表妳是個失敗的女人」的概念。這些念頭就像鬼魂，飄盪在我和先生之間，也讓我在很多時候完全沒有餘裕聽懂先生的解釋。所以先生總是埋怨「為什麼我聽不懂他在解釋什麼」，而我總是埋怨他「明明知道我怎麼想但又不願意抱我」、「他是蓄意要讓我感覺自卑」以及「這段關係確實無藥可救」。

直到我開始接受自己確實有性的需要，也相信自己不會因為談論這件事而變成糟糕的女性，我才漸漸有餘裕能跟先生好好談性。也才能聽懂他說的「男性其實不是像A片那樣總想發生關係」、「心靈上的靠近有時候更重要」、「男性也是會需要培養情緒的」、「男性也會在意自己的表現好不好」……他心裡想的，其實跟我擔心的都不一樣。

然後，我才能有餘裕拿我們之間的性事開玩笑，而先生也才能不感到歉疚跟必須負責，讓性變成一件舒服的事，而不是一件「功課」跟「責任」。