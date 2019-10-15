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小丑的厭女爭論：為何性別總放在階級裡面？

2019-10-15 10:20女人迷：最走心的女力媒體

「小丑」。圖／華納兄弟提供
「小丑」。圖／華納兄弟提供
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為你挑片談《小丑》，無疑是種族、性別與階級的血淋淋寓言。（內有劇透，小心點閱）

作為女性，不少人觀看《小丑》的經驗都是複雜的。

一方面我們為亞瑟的處境感到難受，不被世界理解的痛苦，讓人心碎；但另一方面，我們又對片中的女性角色境遇，感到不安。

有人指出，這部電影是透過底層男性亞瑟之口，對這個由菁英白人男性主導的世界，提出深沉的控訴。更直接點說，它指出了一個彼此壓迫的階層食物鏈。階級之後有種族，種族之下才見性別。在資產階級男性、勞動階級男性、非裔與身心障礙者男性之後，我們才見到女性：社工師、女性鄰居、乃至於亞瑟的母親潘妮，如何在這樣環環相扣的社會中，成為被期待給予愛與關注的情緒勞動者，失去自己的聲音，甚至遭受無端的暴力。

下有劇透，請小心點閱。

「從小我就是一家之主」：男性的成長故事

《小丑》的敘事邏輯，仍然不脫成長故事，關於一個也曾經平凡有愛的男性，如何經歷痛苦、不被理解，而成為一個社會眼中的惡徒。

主角亞瑟佛列克（Arthur Fleck）有著精神疾病，會無法自抑地大笑，他與年老多病的媽媽住在破舊公寓裡，靠扮演小丑的微薄收入維生。

亞瑟生病，卻沒辦法好好接受治療，因為政府砍了醫療預算。而疾病給他帶來貧窮，他承受諸多來自社會的惡意：被嘲笑、毆打、欺騙、背叛。貧窮帶來絕望，他感受到富人不只欺侮窮人，還對他們冷漠。他渴望被看見，被重視，卻沒有足夠的能力與資源，替自己翻轉命運。

作為男性，他們從小被期待要成為家中責任擔負者（正如同亞瑟在幻想脫口秀中說的，「從我有記憶以來，我就是一家之主了」），也期望因為自己的承擔而受到肯定。他努力工作，照顧生病母親，下班後還試著追求當諧星的夢想。

他已經這麼努力了，這社會好歹給點掌聲。

電影對女性角色的期待：照顧者，或者背叛者

但這個世界並不如他想像般寬厚待他。男人如此，女人也如此。

只不過，男人傷害他的方式是肉體的：毆打他、嘲諷他、背叛他。女人的傷害則是精神的：漠視與拒絕。

他喜歡女人，但當他跟蹤他的鄰居──一位年輕的單親母親──卻感覺到被她拒於門外。他只能依靠幻想，滿足自己對愛與慾望的想像。

他長期接受政府體系的社工協助，但社工卻總是只關心他的自殺念頭，幾乎從不聽他說他想說的話。他為此埋怨多次，卻沒有改善。儘管她是唯一替他爭取醫療協助的人。

他多病的母親幾乎是唯一愛他的人。他們一起看電視，一起用餐。他替母親洗澡、寄信。母親則關懷他，她稱他「快樂」（happy），在她眼中，他是個快樂的男孩。儘管在後來的劇情中，潘妮被暗示甚至可能曾經虐待兒時的他。這在最終，成為壓垮亞瑟的最後一根稻草。

在高譚市，男人是暴力的，女人是無愛的。

他人即地獄，亞瑟能相信的只有自己。這種社會施加的雙重傷害，讓還有感覺的男人，成為底層中的底層，是小丑成為惡徒的悲慘元素。這也暗示與強化了亞瑟「復仇」的正當性。這些描繪，在在塑造出某種「底層男性」的集體想像，更召喚出了龐大的男性恐懼。

只不過，讓人不安的是，當社會毀了他之後，順勢帶起亞瑟偷窺跟蹤無辜女性、還有最終對女性社工師施暴的橋段。女性在電影中成了背景，她們的階段性角色功能，只在於成為小丑崛起背後的犧牲者。

但是，你能責怪他嗎？

當街頭的群眾紛紛戴上小丑面具，喊著「我們都是小丑」，我們都看見了群眾的茫然與無助。但時局太動盪了，沒有人看見混亂邪惡之後的其他犧牲者。

小丑成為最新的反抗符號，這像個當代寓言：雞蛋與高牆，劃分為只能是二元對立，我們選擇成為（或自認只能是）雞蛋的時刻，更往下問，會不會我們也簡化了更多論述可能。如果我是一顆曾傷過人的雞蛋。如果我在選擇成為雞蛋前，就已被踩碎。

《小丑》正是這樣一部讓人心碎的電影。它提出了複雜的問題，卻又讓這種複雜僅止於設定。在脫口秀的舞台上，小丑對著主持人說，「我不是那麼政治的人（I'm not political）。」當然並非如此。

作為小丑，他有可恨，也有可憐。這部電影，意不在處理社會議題，而在於看見。問題不完全是社會也不完全在他。飾演小丑的演員賈昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）也曾表示：「在準備這個角色時，我對小丑是百感交集。」

我們也是。

那句「我們都是小丑」或許喊得太急太親，但如果我們都不是小丑，還有誰能說出我們長久以來的受傷。我們感到歡愉，同時又為此不安。這並不只是看電影的心得。這其實也是我們正在經歷的政治生活。

「一開始是悲劇，接著成為鬧劇。」（First as tragedy, then as farce. ）當世界越來越瘋狂，舞台搭好，粉墨登場，提詞機正在等待你。而事實是，任何人其實也都沒有能力拒演拒看。階級之後有種族，種族之下見性別。

對此，在恐懼之前，焦慮之後，我們只能忍住不笑。

本文由女人迷授權，原文連結請點

小丑的厭女爭論：為什麼性別總是放在階級裡面？

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