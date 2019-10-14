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路上正妹怎麼搭訕？ 內行網友曝關鍵讓成功率超高

2019-10-14 17:52聯合新聞網 綜合報導

一名男網友在PTT上PO文表示，其實在很多地方都常常有正妹出沒，因此讓他開始思考...
一名男網友在PTT上PO文表示，其實在很多地方都常常有正妹出沒，因此讓他開始思考「搭訕」的可能性，並好奇詢問廣大網友「真的有人這麼猛從路邊找嗎」。圖片來源／ingimage
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通常在路上若有正妹經過，男生都會不免俗的多看幾眼，甚至上前搭訕，但要是沒做好準備不僅會給對方留下不好的印象，甚至還會讓氣氛變得相當尷尬。日前就有一名男網友在PTTPO文表示，其實在很多地方都常常有正妹出沒，因此讓他開始思考「搭訕」的可能性，即使曾經有搭訕成功就在一起的經驗，但他仍好奇詢問廣大網友「真的有人這麼猛從路邊找嗎？」

這名網友以「真的有人試過路邊搭訕」為題，在文中提到像是飲料店、超商店員或是捷運、火車、書店和麥當勞，甚至是棒球場等等的很多地方都會有真實妹子出沒，由於他剛出社會已經不能玩交友軟體玩到半夜，因此讓他不禁開始考慮現實中搭訕的可能性，甚至還分享自己過往的經驗。原PO坦言高一曾經很認真拚過，當時走在路上看到一個也很像高中生的女生，就前去問她問題但他完全沒有想搭訕的念頭，結果後來就在因緣際會下在一起了，還打趣的說「這算唯一類似的經驗吧！」即使如此他仍好奇網友們的搭訕經驗。

PO文一出後，立刻掀起眾人討論留言，有些人認為沒搭訕好會很恐怖「沒搭好會進收容所」、「可以衝衝看，但別嚇到人家就是了」、「常被搭訕真的會覺得很噁心」、「如果遇到很盧的會超恐怖」、「台灣接受度不高，通常會被誤認是變態」。

更有女網友分享自身經歷，並指出「禮貌」才是關鍵，若要成功搭訕正妹有禮貌、講話真誠能加到不少分，「感覺只要有禮貌、別油條都會有很高的成功率」、「有禮貌真的很重要」、「要當面搭訕真的要很勇氣」、「有一次有給line也有聊天，但頻率不對就沒繼續了」、「有禮貌的話也是一種認識管道吧，但這真的很主觀，不要抱著一定要怎樣的念頭才不會傷到彼此」。

正妹PTT交友軟體

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