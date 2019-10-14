男送不起新iPhone11終分手 女方友人護航惹網友圍攻

2019-10-14 10:53 香港01 記者卓柏安／報導



一名男子表示，女友曾經多番暗示想她生日的時候收一部iPhone 11，不過他經濟能力有限，最後只送上5000台幣資助女友買手機，但她仍然覺得不滿。示意圖非當事者。路透 分享 facebook

近日瘋傳一名窮男生因買不起新iPhone而分手的故事。該名男生在女友生日時，因送不起iPhone 11，只好找來一個手機盒，內裏放了巧克力和5000台幣，但結果女友大失所望，更指男生比不上其他前男友，男生認為感情挽不回，只好主動提分手，但仍稱「雖然妳可能封鎖我了，但我還是沒辦法封鎖你」。

網民以為故事就始告終，惟女方的朋友其後在討論區代出頭，反駁指女方只說「想要」iPhone 11，是男方「自己先承諾會買給她」，故此是男方有錯，「自己做不到還主動提分手誒？」。該名友人的論點再度掀起網民熱議，有人形容是「提油救火」，慶幸男生分手後擺脫拜金女。

最初男方在女友生日前一周在Dcard討論區發文，說自己因為錢不多，女方卻多次暗示想要新出的iPhone 11做生日禮物，「真的沒有多餘錢可以買那麼貴的東西」，所以求教網民應該怎麼做：「吃土也要買給她？跟她講實話？」

最終男生仍買不起iPhone 11，只好找來一個手機盒，放巧克力和極限能付出5000台幣，以示資助女友買手機。女方滿心歡喜打開iPhone 11的包裝盒後，「臉上的興奮轉為失望最後生氣得不發一語」，直至回家都沒有說過一句話。事後女方透過手機訊息批評男友，又指其前男友什麼都會送她，不接受男方任何解釋。男方深感洩氣下，只好提出分手。網民一面倒批評女方的態度，斥她沒有考慮到男友的經濟狀況，又稱她是拜金女，紛紛恭喜男方脫離苦海。

帖文經瘋傳後，終於讓女方也看到了，其朋友在同一討論區發文反駁男方及網民指控，指女方因沒有帳號也沒有看該討論區，「還真不知道你上來帶風向公審」，而女方看到帖文後覺得十分生氣。

朋友為女方護航，直指「女方從來都沒有主動跟你要求過要你送手機」，最初只是說「想要」iPhone 11而已，而男方就說要送手機。女方多次在生日之前提醒，「因為你自己先承諾會買給他」，質疑男方隻字未提，如果做不到就不要答應。

對於女友收到iPhone 11盒子的反應，朋友稱「沒有人以為自己會收到iPhone，之後卻只有5000元及巧克力的時候會笑得出來」。而且女方於男方生日的時候，也花了一整天時間想怎麼做好吃的東西，「她生日你就花點錢很難？也沒迫你，是你自己先答應的喔，自己做不到還主動提分手」。朋友直指是男方有錯在先，「還敢上來讓大家罵女方公主喔」。

至於女友提到前男友的部分，朋友反指「那我就問你有沒有拿其他人的女友來跟她比較啦」，斥男方上載的對話截圖只有對自己有利的部分。朋友最後認為，還好兩人已經分手，「反正我朋友也封鎖了你，她也不缺你」。

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