她穿絲襪出席高級婚宴 老公嫌棄：阿嬤才穿！

2019-10-11 11:35 聯合新聞網 綜合報導



許多女性會選擇穿著絲襪參加婚禮，除了是為了美觀，也可能是基於禮貌。圖片來源／ingimage 分享 facebook

許多女性在參加婚禮時都會選擇穿著洋裝，習慣性套上一雙絲襪，讓腿部的小疤痕或細紋不要那麼明顯。日前有位女網友在網上PO文，表示自己即將去參加一個婚宴，但在出發前卻跟老公爭執到底該不該穿絲襪，老公甚至還嫌棄地說「60歲以上阿嬤才穿絲襪」，讓她好奇詢問網友現在還有人在穿絲襪嗎？

原PO在臉書社團「美妝公社」發文，表示自己想穿著絲襪去參加一個高級婚宴，卻被老公說現在已經沒有人再穿絲襪了，甚至說60歲以上的阿嬤才穿絲襪，但原PO認為穿絲襪是一種尊重，她表示「不穿絲襪不就等於穿拖鞋出門？穿絲襪是尊重吧！」，但老公反而卻說「金馬獎女星誰在穿絲襪？」，讓她十分困惑，只好詢問網友們。

文章一出後，許多網友表示在正式場合女生穿著絲襪確實是基於禮貌，「看場合，但是穿著絲襪真的是種禮貌，且現在的絲襪都做的很自然噢」、「正式場合，只要穿短裙露出腳的，一定穿。這真的是一種禮貌喔！」、「正式場合穿絲襪是種禮貌！也顯出氣質！有些人的觀念就是絲襪是阿嬤在穿的」。

但也有網友表示「露腳趾跟腳跟就不穿，包腳高跟鞋絕對穿。看什麼樣的服裝鞋子就搭配膚色或黑色的絲襪～～」、「那要看是什麼款式的絲襪吧!還有與服裝是否搭配。」、「我也不穿很久了.....你真的介意可以上水粉還比較美」。