他花500萬買房給未婚妻 卻被要百萬聘金、宴客錢全出

2019-10-11 10:56 聯合新聞網 綜合報導



結婚是兩個人的事，若只有一方負擔，恐怕會產生更多問題。圖片來源／ingimage 分享 facebook

結婚是雙方情侶一起完成的重要大事，若是沒有雙方互相努力付出，恐怕婚後會面臨更大的問題。一位網友在網路上PO文表示，自己朋友下個月要結婚，已經將自己父親給的500萬創業基金拿出來買房，登記在未婚妻名下，但未婚妻卻又要求男方要出宴客婚禮的所有花費，還要給大聘100萬、小聘36萬，讓他十分煩惱。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，表示友人已與未婚妻交往快3年，兩人也有存了一筆近100萬元的結婚基金，由於未婚妻雲林人，而男方是高雄人，因此女方要求希望可以不要與公婆同住在高雄，而是可以繼續住在雲林，原PO友人則體諒未婚妻，拿出父親給他的500萬創業基金，在雲林買了一棟房子給未婚妻。

如今結婚剩下1個月，女方卻要求男方出所有宴客和婚禮的錢，並說當初存的結婚基金是要用來當之後小孩的奶粉錢，而女方父母也跟友人收取大聘100萬、小聘36萬，並說除了36萬聘金，其餘的都要給女兒做為零用錢，但女方部分卻只出婚禮上的餅錢，而且也沒有嫁妝。

聽完友人抱怨後，原PO也表示「家，不是要夫妻兩個共同經營的嗎？」，他說友人要負擔婚禮、婚紗、度蜜月的花費，整天悶悶不樂，整個婚禮的開銷都由友人扛下，讓他不禁大嘆「為什麼女生就不能稍微體諒一下男生呢？」

而文章一出後，許多網友也紛紛回應，「你朋友真笨，後面什麼都很難拿回來」、「女生根本只把男生當工具人，還是不要結了吧！房子趕快拿回來」、「我覺得這男人太沒主見，才會被女的吃死死」、「碰到詐騙集團了」