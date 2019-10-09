娶越南女生網路論戰 他現身說法「過的超幸福」

2019-10-09 21:20 聯合新聞網 綜合報導



原PO娶到漂亮越南太太，過得很幸福，更表示，有時候就是看你是不是在對的時間遇到對的人而已，所已不要再戰男、女了。圖／擷自臉書社團「爆怨公社」 分享 facebook

愛情不分國籍，日前有一位女網友在臉書發文表示，「會娶越南女生的某部份都是又老又窮又病的」，引發爭議，不過近日一名男網友分享他和越南太太交往到結婚的故事，如今兩人過得非常幸福，他還曬出太太美照，讓不少人羨慕，也讓網友們讚翻。

「我願意給她我的全部，但顯然我的全部對她來講已經不夠了」。今（9）日一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文分享，當初他有一個交往5年的女友，原本打算再存個2、3年的錢就結婚，但因為女方家長覺得他的工作不穩定，而且家裡又是租屋，所以一直希望女兒可以遇見一個條件更好的人，於是兩人協議分手。

「我就是所謂娶外籍的台男」。原PO覺得已經到了適婚年齡，沒有太多時間可以浪費，於是隔了3個月後就直接到越南相親，而雙方互有好感，有共識要彼此一起生活下去就直接完婚。原PO也透露，語言上還有生活上的隔閡都靠時間來一一克服。

原PO表示，認真經營加上一點運氣，讓他認識了現在的老婆，也說，要為新住民平反，並不是所有人嫁來台灣都只是為了拿身分證和騙錢而已，更說，他的太太從開始工作後，薪水都是直接給他分擔家用，一個月只寄個3、5千回越南孝敬長輩。

原PO提到，像他們這樣的異國婚姻也很多，也說「其實也不是所謂台女好或不好，只是可能當初彼此還不夠相愛吧，相愛到可以戰勝一切現實」。更說，他現在很幸福，有時候就是看你是不是在對的時間遇到對的人而已，所已不要再戰男、女了。