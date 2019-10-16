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該怎麼跟孩子說他才會聽？首先「別再給建議了」

2019-10-16 11:29聯合新聞網 MamiBuy

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常在親子諮詢中，遇到家長這麼問我：「我該怎麼跟孩子說，孩子才會聽？」視狀況不同，我有時候會說：「如果一直說都沒有用，那就先別說了。」

這時，我會收到既驚訝又疑惑的眼神，我便要解釋：「 因為，你說出來的話，都是一道又一道的建議，這是孩子最不想聽到的。


「但是，不給他建議，要跟他說些什麼呢？」

我不禁納悶，難道，除了給建議之外，親子之間就無話可說了嗎？

確實，在我們成長的過程中，大人們總是忍不住要給建議（或是根本沒想過要忍）；於是，當我們長大後，也如出一轍地拚命給孩子建議：「你應該要……」「你最好是……」「你趕快去……」「你怎麼不……」除此之外，真的「無話可說」了。


如果想要破壞關係，就拚命給建議吧！

你我或許都遇過那種，聊沒三句話，就滔滔不絕地分享自己的高見，同時還要下起指導棋：「我知道，這件事只要這麼做、那麼做，就行了！」聽了頗令人反感。

請記得，給建議常是破壞關係最簡易又快速的方式。尤其，關係越親近，作用力越強——親子之間如此，伴侶之間亦然。如果你想破壞與親朋好友的關係，就拚命給對方建議吧！


你一定會想：「我的一片善意，何以換來對方的不理不睬？」真是「好心被雷親」。然而，事實就是如此，你的滿腔熱情往往只會獲得白眼一枚。如果對方眼球都翻到背後，你還管不住自己的嘴，一講再講，那麼，你已經到達給建議的極致境界——碎碎念。

大多數的情況下，對方需要的根本不是建議

不是在所有的狀況下給別人建議，都會帶來反效果。然而，大多數時候，當我們不由自主地給出建議時，總是自以為是的。若此刻對方需要的，根本不是你的建議，那麼就算正深陷困境泥淖，也會拒絕任何高明的提議。


「你說的對，可是……」

「我也知道，可是……」

「這我試過了，不過……」

當你提出精闢的見解，想解救對方於水深火熱時，是否常聽到這樣的回應？對方回答得很客氣，內心話其實是：「別再說了，我有這麼蠢嗎？」

這就是貿然給建議的風險——讓對方感覺自己很糟；尤其是，你說的其實對方早就想到了，甚至也都嘗試過了。當你沒有深刻理解到對方的內在感受，便開口當起老師時，對方的心裡可能正嘀咕著：「閉嘴好嗎？你以為你是誰呀！」

這個狀況，在與孩子互動時，同樣適用。


是為對方好，還是為自己好？

給建議常是人際互動時，難以避免的壞毛病。

這是因為，我們總是需要在對方面前證明自己有著高人一等的優越地位。當你給出建議的那一刻，就已經把自己擺在比對方還要高的位置上了。因為，能給建議的人，似乎懂得比較多、經驗比較豐富、方法比較高明，同時也意味著，他正站在正確的一方。

相較之下，接收建議的人就被比了下去，有種矮人一截的感覺：「我都已經夠挫敗了，聽了你的建議，正好證明我真的很糟，我當然不想再說了！」

因此，被句點也只是剛好而已。如果你還搞不清楚狀況，相同的建議重複給，類似的話語反覆講，最後就成了「碎碎念」了。


有個朋友告訴我，她老公總是抱怨她愛碎碎念。我看過他們夫妻倆相處，她也確實嘮叨得很厲害。我問她為什麼，她說：「他就是說不聽呀！要是他願意改，誰想像老媽子般一直念？」

我問：「但妳老公有因此改變嗎？還是，依然故我？」她搖搖頭。我說：「那麼，無效的方法為什麼要一直做？」她愣住了，想了半晌告訴我：「這樣做好像會讓我感覺好一點，至少沒那麼糟！」

我們總是很難自我覺察，當我們給出了建議，包括碎碎念，事實上，我們在意的常是自己，而不一定是對方。好為人師或老愛碎碎念的人，內心的機轉也許是這樣的：我雖然無法說服對方聽我的，但至少在內心可以感覺到：「我是對的，你是錯的！」當我自以為是地站在「正確」的一方時，我的心理位置便提高了，因此，我的感覺會好一點——即使對方永遠都聽不進去，也一點都不認同。

這麼看來，我們好像只是在自欺欺人。當我們無法改變對方，就設法證明自己的對的，對方是錯的，用這種方式自我安慰。看起來是為對方好，事實上是為自己在人際互動的挫敗裡，找個臺階下。


如何適切地給出建議？

剛剛說了，不是所有的狀況下給別人建議，都會帶來反效果。時機若抓得對，對方可是會感動到想哭的。不論在任何關係中，想要給他人建議，遵守以下幾個原則就對了：

1. 對方主動要，你才主動給

換句話說，沒人主動詢問你的高見，請盡量閉上自己想給建議的嘴，儘管有再高明的見解或對策，也是如此。

2. 在足夠的情感理解後才給

當一個人被深刻理解後，往往才是給出建議的最好時機。因此，請先帶著好奇，好好地傾聽對方的故事，全盤理解事情的脈絡，並深刻地同理對方在那個處境下的情緒感受。當人們感受到「有人懂我」，情緒被完整地接納時，自然就聽得進別人的觀點了。

3. 只給新的選擇，不帶任何評價

最高明的建議，是引導對方找到面對與解決問題時的新選擇。記得，你的建議應該是純粹分享你的觀點與做法，切勿同時評論或檢討對方原來的做法：「我不是早就跟你說過了嗎？你就是不聽……」這樣只會招來一頓白眼。

4. 放下要求對方非得改變的意圖

很多時候，我們對對方的要求，常是一些無關痛癢的小事。當我們想改變對方時，常常只是想證明自己是對的。越是堅持對方得照著做，越只是凸顯自我的價值與重要性。在大多數的情境下，請允許對方可以自我決定是否改變，或者，用自己想要的方式改變吧！

很難，對不對！特別是面對孩子，更難。因為我們是父母是師長，理應永遠是對的，而且「我是為你好！」所以，「避免給建議」是需要練習的。

下次，當你很想給他人建議時，問問自己：「此刻，對方最需要的，真的是我的建議嗎？

【延伸閱讀】

別急著逼孩子說「對不起」，聰明道歉學問大！

性別平等教育教什麼，3大核心概念，爸媽都應該要了解！

本文擷取自 擁抱刺蝟孩子：重啟連結、修復情感、給出力量的關鍵陪伴與對話 ，作者 陳志恆 ，由 圓神出版社授權轉載

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