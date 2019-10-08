智慧福利社入校園3大議題浮上檯面 先讓孩子了解6重點

2019-10-08 15:14 聯合新聞網 BabyHome



【文：武美齡】

台北市長柯文哲推動「無現金城市」政策，目前智慧福利社已進入台北校園，部分國高中、小學校園可見類似販賣機的智慧福利社，有些家長擔心提出疑問，販賣物為何？悠遊卡以後最好不要儲值太多錢？以及低年級該不該讓孩子帶錢去學校的話題再度浮上檯面。

圖片來源／台北市政府教育局 分享 facebook

因校園食品、飲料受嚴格規範，合作社能賣的商品種類越來越少。台北市政府教育局表示，有學校面臨合作社人力不足，或教師不願接任合作社工作等問題，於107學年度中等學校校長會議中有校長提案，希望開放學校設置自動販賣機，提案通過後，台北市已自108年3月1日起試辦設置校園智慧販賣機，9月起首批試辦學校也已可見機台入校。

為屏除家長對智慧販賣機販售物品的疑慮，敦化國小家長會公告販售之食品為：原味牛奶保久乳、燕麥，以及文具如自動鉛筆、尺規、橡皮擦、修正帶、跳繩、便利貼等。幸安國小則推出「O2O 家長線上訂貨 學童線下取貨」的功能，且家長若希望掌握孩子每月悠遊卡在販賣機的消費金流，可另付50元/月，即可收到孩子的消費明細到家長的E-mail信箱；另有時段管控，於10:30~14:00禁售物品，避免影響孩子中午正餐；販賣物則多了豆漿、日式滷蛋及圖書。

幼年孩子對金錢、購物觀念較薄弱，即便販賣機改為無現金交易，仍可能碰上相關金錢問題。BabyHome討論區有大量關於「該不該讓小學孩子帶錢去學校」的討論話題，部分家長曾遇到「孩子帶錢去學校亂花」、「看到同學去合作社消費，小孩也吵著要帶錢去學校」、「錢被其他同學借走」、「老是給同學錢」，甚至出現「同學說不給錢就不跟你玩」的事件。也有家長分享，部分導師規定學生不能帶錢到學校，避免以上狀況。

對於使用金錢及智慧販賣機相關問題，幸安國小特別推出行動劇影片，向學童宣導6大注意事項：

1.不可盜刷同學的悠遊卡

2.不能過量購買食品影響正餐

3.要注意避免買到悠遊卡沒錢沒法搭車回家

4.不可恐嚇勒索同學、要他人請客

5.要排隊購買，切勿插隊；迅速購物，不耽誤後方排隊的同學

6.商品沒掉下來，不可用力搖動或踢販賣機，這是破壞公物的行為，請告訴總務處

據台北市政府教育局公告的資料顯示，第一批設置智慧販賣機的學校共89座，108年9月底前將完成建置；第二批學校共92座，108年12月15日前建置完成；第三批共89校，109年3月31日前建置完成。智慧販賣機的優點在於減少人力、讓無現金交易從小落實，台北市各校園未來皆有可能看到機台現身，建議家長可提前和孩子分享使用智慧販賣機的6大注意事項，正確使用、避免不必要的突發狀況。

圖片來源／台北市政府教育局 分享 facebook

圖片來源／台北市政府教育局 分享 facebook

【延伸閱讀】

●面對108課綱，8成教師表示還沒準備好

●環保署送iPhone 11！10月回收廢手機就有機會抽