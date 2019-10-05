老婆跟男主管對話尺度超大 人夫綠光罩頂崩潰問「怎麼辦？」

2019-10-05 13:43 聯合新聞網 綜合報導



人夫發現老婆疑似外遇。示意圖／Ingimage 分享 facebook

婚後被戴綠帽該怎麼辦？一名人夫在網路論壇表示，自己老婆顏值頗高，兩人育有兩名兒子，老婆最近開始努力健身，他起初不以為意，近幾天卻在老婆的通訊軟體中發現，她與男主管的對話內容尺度很大，疑似曖昧中，主管甚至問老婆「會不會用小黃瓜DIY？」讓他頓時綠光罩頂，無助的上網求助。其他網友則建議他，與老婆攤牌，並要求男主管與老婆保持距離。

一名網友在《Moboile 01》發文，他表示自己老婆娃娃臉又長得很漂亮，去年老婆轉職到現在的職位，原以為因為工作壓力很大，才會每天回家後都對自己態度很差也很冷漠，但近半年來連對小孩都不耐煩，讓他覺得有點奇怪。

該網友表示，近兩天意外查看老婆通訊軟體後，發現她與主管經常聊天，甚至比自己與老婆的聊天時間還久，且老婆與主管的對話記錄十分曖昧，包括老婆問主管「幹嘛」，主管回答「幹…」、主管說「早知道就可以在一起的」，老婆回答「我不敢」。

不只如此，男主管甚至問她「會不會用小黃瓜DIY？」老婆還回答「不會，沒需求」，男主管進一步問她「不需要小黃瓜是不是因為都自己來」，又問她「有沒有一夜情的經驗？」老婆還都一一回答。該網友表示，「我現在好亂，不知道該怎麼辦？我兩個小孩要怎麼辦？」

其他網友則建議他，應直接向老婆攤牌，詢問她是否對現在生活有不滿的地方，雙方討論如何改變或妥協，只是一個人胡思亂想是沒有幫助的，而且一個銅板敲不響，如果老婆不願溝通，那就設停損點，早點幫小孩找後母比較實在。