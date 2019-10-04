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她晚歸爸爸大喊「再大聲點沒關係」 結果感動萬人

2019-10-04 15:55聯合新聞網 綜合報導

一位女網友表示自己這陣子有事都會晚回家，怕吵醒父母，所以動作都不敢太大聲。圖片來...
一位女網友表示自己這陣子有事都會晚回家，怕吵醒父母，所以動作都不敢太大聲。圖片來源／ingimage
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許多人與爸媽同住，若太晚回家可能會被責罵，但爸媽的本意都是出於關心。日前有位女網友PO文分享，表示自己因為有事所以晚回家，但某天平常不會兇她的爸爸卻突然說「再大聲一點沒關係」，讓她嚇傻以為爸爸要罵她，結果爸爸卻說出一句話，讓原PO感動萬分。

原PO昨日（3日）在社群軟體「DcardPO文，表示自己這陣子因為某些原因，所以常常會弄到凌晨12點或1點才會回家，由於爸媽很早就睡了，加上浴室的隔壁就是爸媽的房間，因此原PO到家洗澡時都不敢太大聲，怕吵醒爸媽。

但前幾天平常不太會兇她的爸爸突然說「妳有時候晚回來洗澡可以再洗大聲一點沒關係」，當下原PO被爸爸的一席話嚇到，便說「我吵到你了嗎?」，結果爸爸卻回答「沒有，這樣爸爸才知道妳回來了，不然有時候我睡太熟，半夜才問媽媽妳回來了沒」，聽到這句話後原PO十分感動，並說「眼淚快噴出來惹，我愛我爸。」

貼文一出後，立刻吸引數萬網友點讚，許多網友回應「把拔好暖」、「其實意思也是叫妳不用躡手躡腳吧」、「看到這篇心裡好暖哈哈～我媽是我如果晚回家絕不合眼的那種（即使知道我去哪」、「這句話單看字真的很可怕」、「很棒的家人關懷舉動」。

Dcard親子
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