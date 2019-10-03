結婚5年育有兩子 卻發現先生早已外遇「哥們」多年

2019-10-03 21:34 聯合新聞網 綜合報導



人妻結婚多年卻崩潰發現，先生已經外遇哥們多年。示意圖／ingimage 分享 facebook

「如果有天發現結婚的另一半與同性外遇，你會怎麼辦？」一名網友發文求助，他的朋友跟先生結婚5年，育有2子，但最近她卻抓到先生外遇，而且對象是男生，讓她沒有辦法接受，並崩潰表示「我快瘋了…」。

一名網友今（3）日在臉書社團「爆廢公社」發文表示，友人與先生已經結婚5年，並且育有兩個小孩，外人看來是幸福美滿的一家四口。但在近日她意外看到簡訊，才發現原來先生早已出軌，而先生外遇對象竟然是多年的好哥們，讓她備受打擊。

原PO進一步詢問，會不會是誤會？不料友人卻說，她先生承認已經跟哥們在一起六年，友人更心碎提到，「要不是看到他們的訊息對話，我也許一直都不會知道」，原PO不可置信表示「男的…妳在耍我？」，讓友人崩潰的說，有需要拿這個開玩笑嗎？更說，她想離婚，但兩個小孩不知道要怎麼辦，更不知道該怎麼跟父母說。

原PO更在貼文當中提到，目前友人因為性情大變，在家人與朋友的陪同下，正在就醫看精神科，並且接受藥物治療，文中他也詢問網友們，身為朋友該怎麼幫助她？

文章一出引起網友熱烈回應表示，「有些性傾向是同性的人，礙於家庭，礙於傳統禮俗，甚至為了要傳宗接代，而跟異性結婚」、「覺得雙方都是受害人，男方也是因為社會道德，或是家裡長輩因素才不得以委屈自己」、「同性戀沒有不正常、同性戀不是病，不正常的是那些說同性戀有病還說人家不正常的人」、「男方或許也有自己的苦衷」。

但也有人表示，「真的很可憐的女人，生了二個孩子後才發現這殘忍的事實！」、「只要對婚姻不忠、背叛伴侶出軌就是不對！」、「女方只是犧牲品」、「女生完全被當成生小孩的工具」、「這一輩子都會有陰影吧」。

結婚多年卻崩潰發現，先生已經外遇哥們多年。圖擷自 爆廢公社 分享 facebook