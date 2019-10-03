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在家帶小孩被酸很閒 全職媽媽：上班賺錢才是人嗎？

2019-10-03 18:18聯合新聞網 綜合報導

全職媽媽的辛苦不為人知，卻被婆婆的同事酸言酸語。示意圖／ingimage
全職媽媽的辛苦不為人知，卻被婆婆的同事酸言酸語。示意圖／ingimage
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全職媽媽的辛苦，大概只有體會過的人才懂」。近日一名媽媽發文表示，做為包山包海的全職媽媽，每天要照顧小孩、洗衣和煮飯等，但婆婆的同事卻對她酸言酸語，讓原PO生氣表示「上班賺錢才是人嗎？」

這名全職媽媽在臉書社團「爆怨公社發文表示，她婆婆對她如親生女兒般的疼愛，前幾日她跟先生帶著小孩去接婆婆下班，婆婆知道她喜歡吃牛排，便說要帶他們去吃，沒想到在遇到婆婆同事時，婆婆同事卻酸言酸語表示，「啊妳媳婦只在家帶小孩哦？沒上班？這樣妳兒子很辛苦欸！」

婆婆同事一番話讓原PO生氣表示「上班賺錢才是人嗎？」，更說，她嫁到香港，一個人帶著孩子婆家、娘家兩邊跑，也沒有說過一句累，而且如果小孩沒人照顧要請保母，又會多一筆開銷，讓她表示，全職媽媽是24小時不休息又沒有薪水的，並沒有比較輕鬆。

但對於婆婆對原PO的好，她也在文章中表示，婆婆從來不會覺得她在家中很閒，她先生一放假，婆婆也會叫他幫忙做家事，陪她去買菜時也會搶著付錢，更會買她喜歡的東西送她。

對於婆婆的好讓網友們留言表示，「沒關係，有如此的婆婆足矣」、「別忘了跟婆婆說：媽，比起那位阿姨，我能給您當媳婦兒，真是太幸福了」、「遇到好婆婆，妳真是太幸福了」。

也有許多擔任全職媽媽的網友表示，每天24小時待命，還好自己老公也願意一起分擔，也有人說，「很多人都以為在家帶小孩很輕鬆，真的很想揍他們」、「只會講帶小孩很輕鬆，怎麼不來看看我們怎麼做家事」、「辛苦了，我也是全職，在家真的不輕鬆」、「他們不知道全職媽媽的勞累程度是非常高的」。

婆婆全職媽媽媳婦爆怨公社
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