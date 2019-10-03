外送服務新功能？她幫生病男友叫餐 意外逮到劈腿

2019-10-03 13:44 聯合新聞網 綜合報導



叫外送也能測試忠誠度？一名女網友原本只是貼心的外送餐點給男友，卻意外發現他偷吃學妹。 圖／Ingimage 分享 facebook

外送平台也能兼做徵信社？一名女網友因男友生病，怕他不方便覓食而幫忙叫餐點外送，沒想到卻意外抓包男友說謊，不在家的他其實是去找學妹「培養感情」。這個痛苦經驗，讓她不禁感嘆，幫遠距離的男友叫外送，要做好分手的覺悟。

這名女網友在網路論壇「Dcard」發文，分享自己叫外送導致與男友分手的傷心往事。她表示與前男友是遠距離戀愛，當時交往近兩年，原本每晚都會視訊聊天，分手前男方經常不接電話、訊息回很慢，理由都是「很累、睡著沒聽到」，她也體恤男友不敢吵他。

有一天，前男友表明因身體不舒服，需要早點休息，晚上不能講電話。而她擔心對方餓肚子，因此貼心的幫忙叫了餐點外送去男友家。只是外送員抵達後卻無人應門，女網友以為男友沒聽到電鈴聲，於是特地打電話通知，沒想到他根本不在家裡。對方當下以「只是跟朋友出去」搪塞，發文者後來才知道「朋友」其實是系上學妹。

「不想用太悲傷的方式敘事，後來想想我該開心，放生一個渣男！」發文女網友看似已走出陰霾，但此慘痛經歷仍讓她決定「以後一定不會幫男友叫外送了」。

其他網友紛紛替她抱不平，「欺負一個這麼好的女朋友」、「看清了也不錯，不然不知道會被騙多久」、「有妳這種女友很好耶，處處著想，會讓男生安心」、「我就遇不到原po這種女友」，還有人笑稱「原來外送還有查勤功能」、「難怪我前女友不讓我幫她叫外送」。

但也有網友提出不同觀點，認為幫別人叫餐前應先通知，不然可能會造成對方或外送員的困擾。