親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

陸「液體黃金」比炒股好賺 官方出手打黃牛卻被買單吞沒

南方澳斷橋事故 尋獲最後一名失聯漁工已無生命跡象

無房無車、月薪5萬能嫁嗎？ 網友認為這點是關鍵

2019-10-03 12:14聯合新聞網 綜合報導

一名網友表示表妹的男友沒房沒車，月薪5萬，感覺沒什麼成就，擔心以後表妹嫁給他會吃...
一名網友表示表妹的男友沒房沒車，月薪5萬，感覺沒什麼成就，擔心以後表妹嫁給他會吃苦。 圖／ingimage
分享
結婚是人生大事，許多人都會考量另一半的工作、財力，一名網友在ptt論壇上發文說表妹帶了男朋友回來給家人看，並表示兩人考慮要結婚，但男方無房無車、月薪5萬，雖然沒有不良嗜好，卻讓人感覺不會有太大成就，原PO很擔心表妹的幸福，想詢問網路上的鄉民們，這樣的男生能嫁嗎？

原PO表示表妹的男友人看起來很老實，但沒有買房也沒有買車，薪資一個月5萬元，「職業如果不自行開業也沒有多大發展」，他覺得男方未來沒什麼大出息，擔心表妹嫁給他會吃苦。

許多網友認為錢是關鍵，「有錢後就會作怪了」、「每天愁帳單，再好也變壞」、「錢，才是重點」、「月薪5萬能穩穩領不會被裁員的話還行」、「月薪5萬，多少要給公婆，根本沒有錢買房？養小孩…不要整自己」、「月薪5萬目前存款有多少？領高薪但有高負債的人也是一堆」、「月薪5萬差不多已經贏60%的人了」。

還有人提出不同觀點，「夫妻2個都有5萬，甚至住家裡，生活有什麼問題」、「能，前提是女方也要工作，雙薪家庭」、「女生也有工作的話沒差，沒工作的話就省點過活，沒工作又花得多的話，可以直接放生了」、「如果是好男人當然嫁」、「不戰月子中心跟婆婆就OK」、「不生小孩可以，不然小孩很可憐」。

PTT
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

《浪花》：瓊瑤電影裡不倫戀的小三形象

2019-10-03 10:25

家庭主夫可恥？妻月薪多3倍 他辭職帶小孩被酸沒出息

2019-10-03 10:01

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／九年級媽媽 的坐牢人生

2019-10-03 06:00

【童言童語】陳娟娟／我幫妳刷

2019-10-03 06:00

【心情點滴】黃珠玉／籠子和垃圾桶

2019-10-03 06:00

《浪花》：瓊瑤電影裡男女不倫戀的下場

2019-10-02 15:56

U值媒／醫生的告白，面對死亡的衝擊

2019-10-02 11:38

寶寶睡過夜是奇蹟？6個小撇步讓他一覺到天亮

2019-10-02 09:05

【我見我思】劉愛玲／善用美麗的雙眼

2019-10-02 06:00

【婚內心事】林初／我想讓他當上好爸爸

2019-10-02 06:00

【生活見聞】藍月／他的第一次大人味

2019-10-02 06:00

U值媒／到底什麼是「正常」？和社會不一樣

2019-10-01 11:38

男生不能說「耶」？ 486先生挨批性別歧視 網友喊退粉

2019-10-01 11:33

懷孕8週後不准人工流產？我們如何討論墮胎議題？

2019-10-01 10:13

【心情點滴】小草／就讓命運隨遇而安

2019-10-01 06:00

【夫妻之間】吳一忠／阿公的堅持

2019-10-01 06:00

【我見我思】Miss Tweety／另類的陪伴

2019-10-01 06:00

【求孕心事】可莉絲塔／慢慢來，或許比較快

2019-09-30 06:00

【親子之間】蔡怡怡／維特少年愛甲蟲

2019-09-30 06:00

【心情點滴】冬娜／爸爸的最佳拍檔

2019-09-30 06:00

【賞文迴響】佑媽／讓理智線轉彎不斷線

2019-09-29 06:00

【心情點滴】葉子／要不藥

2019-09-29 06:00

【童年記憶】史雲天／第一曲華爾滋

2019-09-29 06:00

紅顏知己VS.舊愛 前任誰讓現任女友更感不安？網掀論戰...結論是「她」

2019-09-28 19:41

一封掛號信讓男友發現被戴綠帽 管理員：還領嗎？

2019-09-27 17:50

剛認識女生2天就被問年薪存款 他想放生遭網友酸

2019-09-27 14:23

【婚姻故事】陳瓊華／雞同鴨講四十年

2019-09-27 06:00

【我愛一個人煮-83】太陽臉／花式巧克力餅乾

2019-09-27 06:00

【生活點滴】梁純綉／一個人的幸福食光

2019-09-27 06:00

年輕夫妻車上為生活爭吵 Uber司機：還是一個人好

2019-09-26 18:33

【為母心情】雨凡／今生的成就

2019-09-26 06:00

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／我是南部女生

2019-09-26 06:00

【生活點滴】巧爾／光陰代言人

2019-09-26 06:00

影／美互啊！兩娃超流利奶音台語吵架 哥氣到埋頭弟求救：依丟變淑頭

2019-09-25 20:00

為生男孩婆婆強逼進補 孕婦併發子癲症忍痛墮胎患憂鬱症

2019-09-25 10:24

【為父心情】鍾國生／孩子的人生勝投

2019-09-25 06:00

【大叔的中年小事】程耀毅／他媽的方式比較八點檔

2019-09-25 06:00

【家庭好時光‧網路徵文】親愛的＿＿，我想與你和解

2019-09-25 06:00

女嗆男友一個月3、4萬能養一個家？ 網友提三情境分析

2019-09-24 20:27
看更多

熱門文章

月入12萬！苗栗外送員曬血汗明細最高一天69單

2019-10-02 13:57

家庭主夫可恥？妻月薪多3倍 他辭職帶小孩被酸沒出息

2019-10-03 10:01

50歲後想凍齡防失智！ 重點在一個超簡單動作

2019-10-03 10:00

秋天大口吃螃蟹！台北這3家Buffet螃蟹吃到飽

2019-10-02 17:47

國旅卡大幅放寬 明年起不限假日放寬認定範圍

2019-10-02 18:28

全球最好用護照排名出爐 日本、新加坡打敗眾歐美大國

2019-10-02 13:22

吳德榮：今明秋老虎發威 周六東北、北部水氣增

2019-10-03 07:59

台彩推出兩款新刮刮樂 總獎金逾10億元

2019-10-02 12:53

不會買不到？限量悠遊卡將採預購制

2019-10-02 16:36

新北三重主場狂灑花 寶可夢抓不停

2019-10-03 09:40

氣象局：周末變天 北、東、恆春連下兩天雨

2019-10-03 09:26

土水師傅6小時賺7500 網友幫換算月薪讓人超羨慕

2019-10-03 09:52

每日星座運勢／水瓶財運特別的突出　愛情運勢良好

2019-10-03 00:00

這兩天夕陽、日出特別鮮紅 彭啟明：境外汙染西半部

2019-10-03 08:14

怨！限量悠遊卡買不到 未來採預購

2019-10-02 23:56

全台最大的立體女神圖像 星巴克台北時代店重裝登場

2019-10-02 22:03

靠自己最穩！哪些面相的女人會在事業上出頭天？

2019-10-02 14:30

不願意面對失智 請備妥1300萬

2019-10-02 16:52

50萬近視者逃不出失明命運 醫籲下課教室淨空政策化

2019-10-02 13:15

巴黎時裝周／迪麗熱巴、楊丞琳看LV美好年代 克羅伊摩蕾茲眼妝有勇氣

2019-10-02 23:59

「貓貓蟲咖波」、「好想兔」進軍7-ELEVEN！快搶買

2019-10-02 16:38

無房無車、月薪5萬能嫁嗎？ 網友認為這點是關鍵

2019-10-03 12:14

新光三越超狂顛覆 夢幻花店、咖啡店成信義區美妝店王A8門面擔當

2019-10-02 20:01

入手「旅平險」4要點 保險公司報你知！

2019-10-02 17:19

第二鍋半價！網美火鍋「好室鍋物」10月限定優惠

2019-10-02 17:09

獨／新措施！民眾轉診不必再怕看不到資料了

2019-10-02 13:21

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／九年級媽媽 的坐牢人生

2019-10-03 06:00

未上班就嗆「干妳屁事」 網：她在求職社團超有名

2019-10-03 11:06

「IKEA宜家卡卡友日」5日登場！經典熱銷商品「1元競標」快買一波

2019-10-02 17:20

影／新光三越周年慶 人潮蜂擁

2019-10-03 11:21

搭機注意！米塔颱風直奔韓國 台灣虎航釜山航班取消

2019-10-02 14:47

網友激推超商古早味飲品 這款楊桃汁被讚超好喝

2019-10-02 20:56

沒一技之長別煩惱 基隆訓用計畫失業夫妻找到第二春

2019-10-03 10:48

誰說漢堡只能配汽水！ 樂檸漢堡首創「大人系微醺餐酒組合」

2019-10-02 16:53

西半部空品紅通通！25測站今晚達紅色警戒等級

2019-10-02 20:19

【心情點滴】黃珠玉／籠子和垃圾桶

2019-10-03 06:00

蔡依珊自曝是周興哲粉絲 為雅詩蘭黛粉紅絲帶齊現身，喝咖啡能做公益

2019-10-02 23:13

腿上長了「癰」 醫師為她引膿、打抗生素才治癒

2019-10-03 09:06

7、8月統一發票14人中千萬大獎 他花10元買報中千萬

2019-10-03 11:00

新葡苑「点心」10月10日進駐板橋 鴨仔流沙包限時只要25元

2019-10-02 21:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top