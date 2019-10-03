無房無車、月薪5萬能嫁嗎？ 網友認為這點是關鍵

2019-10-03 12:14 聯合新聞網 綜合報導



一名網友表示表妹的男友沒房沒車，月薪5萬，感覺沒什麼成就，擔心以後表妹嫁給他會吃苦。 圖／ingimage 分享 facebook 結婚是人生大事，許多人都會考量另一半的工作、財力，一名網友在ptt論壇上發文說表妹帶了男朋友回來給家人看，並表示兩人考慮要結婚，但男方無房無車、月薪5萬，雖然沒有不良嗜好，卻讓人感覺不會有太大成就，原PO很擔心表妹的幸福，想詢問網路上的鄉民們，這樣的男生能嫁嗎？

原PO表示表妹的男友人看起來很老實，但沒有買房也沒有買車，薪資一個月5萬元，「職業如果不自行開業也沒有多大發展」，他覺得男方未來沒什麼大出息，擔心表妹嫁給他會吃苦。

許多網友認為錢是關鍵，「有錢後就會作怪了」、「每天愁帳單，再好也變壞」、「錢，才是重點」、「月薪5萬能穩穩領不會被裁員的話還行」、「月薪5萬，多少要給公婆，根本沒有錢買房？養小孩…不要整自己」、「月薪5萬目前存款有多少？領高薪但有高負債的人也是一堆」、「月薪5萬差不多已經贏60%的人了」。

還有人提出不同觀點，「夫妻2個都有5萬，甚至住家裡，生活有什麼問題」、「能，前提是女方也要工作，雙薪家庭」、「女生也有工作的話沒差，沒工作的話就省點過活，沒工作又花得多的話，可以直接放生了」、「如果是好男人當然嫁」、「不戰月子中心跟婆婆就OK」、「不生小孩可以，不然小孩很可憐」。