家庭主夫可恥？妻月薪多3倍 他辭職帶小孩被酸沒出息

2019-10-03 10:01 聯合新聞網 綜合報導



一名網友因「家庭主夫」身分不時遭親友嘲諷。 圖／Ingimage 分享 facebook

你也有「男主外、女主內」的傳統觀念嗎？一名網友因為妻子薪水較高而成為「家庭主夫」，辭職在家照顧女兒，卻不時遭到親友嫌棄「沒出息」，讓他頗為受傷。但網友們紛紛為他打氣，稱讚他是個好丈夫、好爸爸，且他們家「實施了真正的男女平權」。

這名當事人在網路論壇「Dcard」貼文，吐露自己當「主夫」的心情。他表示自己婚前月薪3萬，而妻子則是12萬，兩人在結婚前就有愛的結晶，婚後妻子問他願不願意在家照顧女兒？他考慮了3天，決定辭掉工作。

「我覺得真正的愛情除了錢以外，更多的是彼此的付出。」發文者原本有些害怕妻子會不會用金錢壓他，但事實證明擔心是多餘的。他說妻子每個月給他半薪持家，而他也沒有亂花，都會剩下一半。

然而，這樣的生活型態卻仍遭受到質疑。發文者感嘆自己被親戚朋友看不起，說一個男人不出去工作沒出息、沒路用，難免讓他感到沮喪，因此問網友：「男生當家庭主夫很可恥嗎？」

對於這個問題，網友們認為批評者都是抱著「上一代傳統想法」，無須理會，且一面倒的給予強力支持，「說出去反而很有面子，也覺得你很疼老婆小孩」、「夫妻兩人協調好就好啦」、「覺得你很有勇氣，不是每個男生都願意放下身段的」、「賺錢養家不是唯一的家庭責任，你跟老婆都很努力的經營你們的家庭」、「小孩是真的需要有人照顧跟陪伴的！不管是爸爸還是媽媽…在家顧小孩比出去上班更累！」。

此外也有網友建議他，等小孩上學之後再去上班，避免生活失去重心。發文者也透露已與妻子協調好，等女兒上小學後就會重返職場。