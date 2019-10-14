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別牽拖陸客…這些人讓「台灣的合掌村」變西門町

男人不是不愛你！只是有些祕密他不說 但妳可以懂

2019-10-14 09:48聯合新聞網 BabyHome

【作者：許嬰寧 心理師】

男人常常讓女人覺得很頭痛，因為他們不擅長表達自己，也不太會揣摩各種非口語訊號，非得要女人問到底才肯說，有時非要女人把所有令人不悅的點都說透了，男人才能略懂一二，這些過程都讓雙方耗盡力氣，如果不夠堅持、包容心不夠的話，關係很快就被磨光了。

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但其實，男人有些秘密，女人一定要先放在心底。

因為這些男人，就是有些自己都無法為自己說明的部分：

１．過去都已經過去，問到底也不會改變

男人對於過去戀情的態度，通常都比較隨性，不會過於隱瞞也不會特地提起，但是被問起的時候，卻又像是毫無章法地講出一些讓人不悅的事情。其實男人不是故意惹你生氣，是他可能缺乏過濾某些資訊的技巧，當女人越問越多，他也無意間透露越多，女人不要不開心，因為過去已經過去，對男人而言，通常已經與現在無關。

２．他如果要瞞你，想盡辦法都會瞞你

男人若是開始想要隱瞞，他們便會找到各種方式隱瞞，技巧有些比較成熟，有些比較粗劣，但總之他們不會馬上放棄隱瞞，因為放棄隱瞞就像是放棄自己的主張和自由，女人要有心理準備，那隱瞞的事件不是重點，重點是他的動機。所以反之，他若願意談起，表示他無意瞞你。

３．他和父母之間的關係一定不像表面單純

男人通常不曾好好思考自己和父母的關係，無論是疏遠、依賴、親密、排斥、表淺、抗拒、閃躲或是討好，男人很少會對原生家庭的關係深入反思和修復，因此伴侶關係可能也會受到影響，那些影響不是男人故意的，是他自小養成的生存方式，因此碰到和父母有關的事情，如果男人言行怪怪的，千萬不要太過直接去挑戰，先從觀察同理開始。

４．他永遠不會承認自己的自卑

沒有一個男性會主動承認自己是自卑的，無論是對外或對內，那會非常打擊自我。因此自卑的感覺經常會被壓抑，而造成過度膨脹、說話誇大、抱怨其他人的相似行為、拼命展現自己不在意某些事情等，都有可能是內在逃避機制的作用。

５．他想得比你少，也沒有你周到

當你覺得男人不夠貼心的時候，不要怪他沒有心，而是他本身就缺乏這樣的練習，男人通常想的比女生簡單一點，那不表示他不在乎，而是他需要更多線索更多提示，才能意識到更多細節、才能更了解如何讓妳開心。把男人看成還有大幅成長空間的男孩，女人會感覺好很多。

６．他不想吵架的時候，看起來就像在找架吵

對於吵架，男人很難善後或是突然軟化求和，所以即使他心中不想吵架，也不一定會說出來。頂多就是板著一張臉，用冷處理來面對僵局，這時候看起來就像一塊鐵板，讓女人更加氣憤，事實上，他不想吵架的時候，看起來就像在找架吵似的。從旁觀察，或是乾脆走開，你看男人若沒有繼續爭論，那八成就是不想吵了，是雙方冷靜的好時機。

男人不是不愛你，是他的表達和你想像的不一樣。多一點了解和心理準備，可以降低自己感覺不被重視的委屈。

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