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「我有進步耶！」親子關係的距離，在於父母如何待孩子

2019-10-05 09:20聯合新聞網 BabyHome

【作者：許嬰寧 心理師】

在一個家庭日的場合，和一個朋友聊起他的兩個孩子，女兒九歲，兒子七歲，一家四口有時候會一起參加闔家歡樂的路跑活動，也會一起去園遊會、聽音樂會等，感覺得出來父母很用心地陪伴孩子。

圖 / Unsplash
圖 / Unsplash
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「你們讓孩子嘗試很多事物耶，這些是他們想要的嗎？」我好奇地問，畢竟要在雙薪家庭的假日排滿孩子的活動真是不容易，光是接送跑腿就已經很累癱了，週末大多父母只想好好休息。

他們試過才知道會不會喜歡，所以總要讓他們試試！」我朋友說。「像我老大，就是不會念書，尤其數學超差。」

我聽朋友這樣講，想到身邊所有望子成龍望女成鳳的父母。

朋友繼續說：「每次段考前，我都把她叫過來，一題一題複習，陪她練題目，但我女兒就是不行！她也不是不認真，我看著她，她看著我，我都教了三次了，結果讓他自己算一次，她還是不行！我有時候都已經快要把答案都講出來了，她還是瞪大眼睛。我真是超無力的！

我回應：「是喔！那你們父女倆不就一起無奈，每到考前都要僵在那邊？」

朋友回：「是啊！結果你知道嗎？這次段考前，我問她，你還要爸爸教你，還是你這次就自己複習？」我朋友很興奮，「結果我女兒竟然說她要自己複習，我想她一定是被我教煩了！」

「哈哈，然後呢？」

朋友說：「然後考完回來，我女兒竟然超興奮跑回家跟我說『爸比，你知道我這次數學考幾分嗎？我考５２分耶！』我聽了立刻想說這有什麼好開心的，但我女兒竟然繼續很興奮地跟我說：『我有進步耶！我上次３６分！』」

我大笑：「哈哈，所以她自己複習，反而比你教得好耶！」

朋友也笑：「呵，不只如此，而且最重要的是，她有進步！她自己為此感到高興，但我卻忽略了這點，好像我的印象就停留在他的數學非常不好，而且很難改善，每次都不及格。事實上，她自己看見的不是及不及格，而是她進步了好多。

我們看著他的兒女在遠處奔跑，那個數學不好的姊姊正帶著弟弟在草地上前滾翻，善於照顧他人的特質非常明顯，在離開數學課本的時刻裡，整個臉都閃閃發亮

朋友欣然地說：「我現在反而覺得很好，不要再繼續逼著他唸數學了，或許她不是唸書的料，但她有其他很多他擅長的東西，只是現階段學校或許不注重這些，但我們希望他不要再被數學壓垮了。」

我看著我朋友，發覺他們看待兒女的眼光充滿了欣賞和滿足，當他們接受孩子的樣子，孩子都是完美的，當他們對孩子還有太多孩子做不到的期待，孩子就是不足的。

父母怎樣看待孩子，決定了親子關係的距離。

【延伸閱讀】

父母的保存期限，只有10年：別想著「孩子還小」...再貴的玩具，都比不上全家旅遊

孩子像一隻蝸牛，真的愛他，爸媽讓自己也變成蝸牛吧

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