男生不能說「耶」? 486先生挨批性別歧視 網友喊退粉

2019-10-01 11:33 聯合新聞網 綜合報導



圖擷自 L網友臉書 分享 facebook

男生不能說「耶」?一位網友幫朋友在網上找尋按摩槍產品,對產品生產國提出疑問時使用了語尾助詞「耶」字,卻被知名團購主486先生建議「男生不要『耶』,太娘了」,還擷取部分對話PO在粉絲專頁,沒想到卻招來性別歧視的批評,雖然最後已刪文並向原PO道歉,仍惹怒部分網友批評「沒品」喊「退粉」。

一位L網友PO文表示,受朋友之託協助搜尋按摩槍產品,發現知名團購主「486先生」推出號稱德國品牌、中國製造的同類產品,原PO因在德國及中國官網上都找不到相關產品資訊,只好在團購粉絲頁留言提問。

因此項按摩槍號稱德國品牌,還有人讚「德國的東西就是『優』」,原PO提出質疑「可是好像產地是中國耶」。接著團購網「486先生」回應了,「甚麼東西不是在中國生產?」,並建議「還有,男生不要『耶』,太娘了」、「你可以說,贛 中國生產的」。

L網友寫道,可能是自己對德國品牌產地的質疑,讓團購網以為「是來亂的」,並不是太介意他的回覆,笑笑的反問486先生「講話太娘不好嗎?Do you have problem with LGBT?」,還解釋只是擔心買到中國假貨。

但之後486先生的一個舉動卻惹怒了原PO。486先生擷取雙方部分對話PO在粉絲專頁上,擷圖的重點卻變成男生講話該用什麼語氣?原PO認為「性別平等在台灣依舊是一個很需要努力改進的地方、全世界都在努力為了LGBT的權益在努力、在進步、在包容」,氣憤「在世界各地依舊還是有人可以把這些事情當做玩笑來開、當做笑話來做!」

據原PO表示,486先生的貼文雖有千人按讚、很多人一股腦的嘲笑,但沒多久發現,越來越多網友回應486先生的貼文,直指「玩笑很不應該」,最後486先生刪文並向原PO解釋自己是開玩笑的,希望不要介意。

原PO認為開玩笑卻帶著歧視的意味,「真的應該好好學習如何尊重他人」。貼文吸引眾多網友認同,紛紛批評號稱全台最幸福企業「很扯,不應該開這種玩笑」、「尤其是一個知名度這麼高的網紅,還公開在粉絲頁嘲弄」,還有網友喊「退粉」、「退讚」。許多網友支持原PO「性別平等、尊重他人」的論點,「沒想到『耶』這個用字會和性別有關耶?」

台灣同性婚姻合法登記已於今年5月24日上路,成為世界上第28個、亞洲第1個承認同性婚姻的國家,即使挺同、反同彼此仍各有立場,但在性別平等議題上台灣已跨一大步。