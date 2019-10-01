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男生不能說「耶」？ 486先生挨批性別歧視 網友喊退粉

2019-10-01 11:33聯合新聞網 綜合報導

圖擷自L網友臉書
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男生不能說「耶」？一位網友幫朋友在網上找尋按摩槍產品，對產品生產國提出疑問時使用了語尾助詞「耶」字，卻被知名團購主486先生建議「男生不要『耶』，太娘了」，還擷取部分對話PO在粉絲專頁，沒想到卻招來性別歧視的批評，雖然最後已刪文並向原PO道歉，仍惹怒部分網友批評「沒品」喊「退粉」。

一位L網友PO文表示，受朋友之託協助搜尋按摩槍產品，發現知名團購主「486先生」推出號稱德國品牌、中國製造的同類產品，原PO因在德國及中國官網上都找不到相關產品資訊，只好在團購粉絲頁留言提問。

因此項按摩槍號稱德國品牌，還有人讚「德國的東西就是『優』」，原PO提出質疑「可是好像產地是中國耶」。接著團購網「486先生」回應了，「甚麼東西不是在中國生產？」，並建議「還有，男生不要『耶』，太娘了」、「你可以說，贛 中國生產的」。

L網友寫道，可能是自己對德國品牌產地的質疑，讓團購網以為「是來亂的」，並不是太介意他的回覆，笑笑的反問486先生「講話太娘不好嗎？Do you have problem with LGBT?」，還解釋只是擔心買到中國假貨。

但之後486先生的一個舉動卻惹怒了原PO。486先生擷取雙方部分對話PO在粉絲專頁上，擷圖的重點卻變成男生講話該用什麼語氣？原PO認為「性別平等在台灣依舊是一個很需要努力改進的地方、全世界都在努力為了LGBT的權益在努力、在進步、在包容」，氣憤「在世界各地依舊還是有人可以把這些事情當做玩笑來開、當做笑話來做！」

據原PO表示，486先生的貼文雖有千人按讚、很多人一股腦的嘲笑，但沒多久發現，越來越多網友回應486先生的貼文，直指「玩笑很不應該」，最後486先生刪文並向原PO解釋自己是開玩笑的，希望不要介意。

原PO認為開玩笑卻帶著歧視的意味，「真的應該好好學習如何尊重他人」。貼文吸引眾多網友認同，紛紛批評號稱全台最幸福企業「很扯，不應該開這種玩笑」、「尤其是一個知名度這麼高的網紅，還公開在粉絲頁嘲弄」，還有網友喊「退粉」、「退讚」。許多網友支持原PO「性別平等、尊重他人」的論點，「沒想到『耶』這個用字會和性別有關耶？」

台灣同性婚姻合法登記已於今年5月24日上路，成為世界上第28個、亞洲第1個承認同性婚姻的國家，即使挺同、反同彼此仍各有立場，但在性別平等議題上台灣已跨一大步。

圖擷自L網友臉書
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486先生LGBT性別歧視同性婚姻
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