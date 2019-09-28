紅顏知己VS舊愛 前任誰讓現任女友更感不安？網掀論戰...結論是「她」

2019-09-28 19:41 香港01 記者李梓媛／報導



紅顏知己vs前女友 誰讓現任女友更感不安？ 網民結論是...圖／Ingimage提供 分享 facebook 男朋友的前任和紅顏知己，誰會令女友更感到不安？一名韓國女生近日於網上發文宣泄，指被男友的兩名異性朋友弄得情緒非常不安，而她們分別就是男友的前任以及紅顏知己。

事主的男朋友是一名人緣非常好的男生，他於女生之間的人氣亦很高。在交往的初期，如非必要，男朋友都不會和其他異性聯絡，而且在和異性聯絡時，都坦白大方，不會刻意避開女友。這些行為都令她稍為放心。

在男朋友認識的眾多異性朋友當中，有兩名朋友的存在令事主特別不安，她們分別就是男友的紅顏知己以及前任女友。在事主的眼中看來，這兩名女性對男朋友都有一種看待異性時才會有的「特別感情」，不過男朋友卻聲稱，和她們都只是朋友關係。

事主的帖文一出，瞬間成為了韓國網民熱烈討論的話題。大部份網民認為，前任女友比紅顏知己應該是比較危險的存在，「雖然現在已經分開，但在一起的時候，總有甜蜜的回憶可以分享」、「曾經在一起，絕對沒有可能當作一名普通朋友」。

另一方面，亦有小部份網民認為「紅顏知己」亦不容忽視，有男網民認為紅顏知己通常都是「男性第一次看作為異性」的人，所以非常重要。

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