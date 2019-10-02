寶寶睡過夜是奇蹟？6個小撇步讓他一覺到天亮

2019-10-02 09:05 聯合新聞網 MamiBuy



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內容編輯／Vera Chen

黑眼圈新手爸媽們，寶寶出生到現在你們睡過夜了嗎？如果寶寶出生3個月後馬上睡過夜，恭喜你們生到天使寶寶。若寶寶都1、2歲了半夜還爬起來罵罵號，也許你該來看看這6個方法。





6個月寶寶，就有潛力睡過夜

嬰兒在出生的頭幾個月，成長快速、熱量消耗大，所以不分白天夜晚都需要隨時喝奶、補充熱量，何時才能慢慢睡過夜呢？黑眼圈奶爸徐嘉賢醫師曾撰文表示：「部分的寶寶約在4~6個月左右，白天喝的奶的熱量，足夠支撐晚上5~6小時的睡眠。」所以正常來說寶寶6個月後，晚上就比較能夠睡過夜，雖然可能需要1、2次的夜奶，但睡眠時間也會逐漸拉長。





寶寶睡過夜的6個小撇步

1. 遵循「吃、玩、睡」的模式

寶寶白天的作息重點應該是「吃→玩→睡」，三個動作屬於一套完整循環，這樣一來，寶寶睡醒有精神也剛好肚子餓，就可以認真把奶喝飽，吃飽後讓寶寶保持清醒一段時間，跟他說說話、逗他玩，玩累了就能好好小睡一下，小睡時間盡量別超過2小時，再開始下一個循環。

2. 最後一餐餵飽飽

每次餵奶都一定要餵飽，若是喝到一半睡著就叫醒他，儘量讓寶寶在吃奶時保持清醒，這樣才會「吃好吃滿」。尤其時睡前最後一餐絕對要吃飽，才能讓寶寶盡量睡過夜，撐到下次餵奶的時間。

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3. 給寶寶「日夜有別」的區別

剛出生的寶寶分不清楚白天黑夜，因此爸媽可以趁早幫寶寶建立日夜作息，建議利用明亮與黑暗的燈光，來幫助寶寶認識醒著和入睡的環境差異。

4. 放輕柔的睡眠音樂

柔柔的音樂可以協助寶寶放鬆，情緒也可以慢慢穩定下來，重點是每天睡前固定放同一首輕音樂，就好像一種睡眠儀式，聰明的寶寶會知道聽這首音樂就表示該睡覺囉！

5. 舒適的睡眠環境

為了讓寶寶晚上能一覺到天明，不妨試著在睡前幫他洗個暖呼呼的熱水澡，或是陪他玩一下睡前遊戲，不僅可以消耗他的精力，也能讓他在身心都很舒服放鬆的情況下入睡。

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6. 雙手包覆緊緊的

新生兒容易被自己的反射動作嚇醒，所以睡覺時可以用包巾包覆寶寶全身，不但保暖，還能讓寶寶的睡眠更加安穩。





萬一寶寶半夜討奶喝的話……

戒夜奶的過程無法一蹴可幾，如果半夜寶寶爬起來哭鬧討奶喝，爸爸媽媽不要馬上心軟去泡奶喔！這時別開燈，也不要急著抱起他，讓他哭個10~15分鐘，必要時再輕拍寶寶的背部安撫，看他能不能自行睡著。畢竟有時候寶寶半夜哭鬧，只是需要安撫，並不是肚子餓，若每次夜哭就塞奶給他，久了會養成他半夜討奶的壞習慣。當寶寶發現每次哭都不會有人立刻理他的話，他哭的時間會越來越短，然後就不再哭、不再討奶，甚至可以自己再睡回去。





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本文擷取自 寶寶睡過夜是奇蹟？6個小撇步，讓他一覺到天亮 ，由 媽咪拜 授權轉載