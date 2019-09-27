一封掛號信讓男友發現被戴綠帽 管理員：還領嗎？

2019-09-27 17:50 聯合新聞網 綜合報導



一封掛號信讓男友發現自己被戴綠帽，在管理員面前吵得不可開交後分手。示意圖／ingimage 分享 facebook

一封信竟然成為情人分手導火線。一名網友發文表示，身為大樓管理員的他，日前提醒一位女住戶領取掛號信，沒想到她眼尖的男友看出信件不尋常，在質問過後，女方坦承偷吃，兩人大吵一架後分手，場面非常尷尬。

近日一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，他是一名大樓管理員，通知住戶領取掛號信是很平常的事，但他日前目睹一起轟轟烈烈的愛情，在他眼前分手的事件。原PO表示，他提醒一名女住戶領掛號信，但沒想到被她男友看到陌生名字的信件，氣得質問女友真相，而女方也坦承偷吃，最後兩人大吵一架。

兩人吵得不可開交，甚至還要原PO評評理，尷尬的他只冷回一句，「貴圈太複雜，小弟我無法給你們任何意見」，讓場面凝結，現場安靜了將近一分鐘後，原PO再度開口詢問，是否還要領取掛號信，讓住戶男友暴怒的說，「領X小，妳敢領就分手」，但女方也不甘示弱回說，「領就領」，在女方領完信後，兩人也就分手。

文章一PO出引起網友熱烈討論表示，「以後情人節又多一個方式，能夠讓有情人終將分手了」，「你沒有叫他們等一下，買個爆米花回來在開始吵」，「有情人的生活往往就是這麼的樸實無華且枯燥」，「比較好奇的是，這年頭還有會用寄信傳情的」，「很好啊，這年頭能拆散一對是一對」。

也有網友在留言加碼自身碰到的故事，提到以前做宅配親眼見證一個偷吃的家庭。網友表示，買主是一位小姐，平常的貨都是送到公司，偶然一次在公司找不到人，所以送到父母家，但父母家也沒人，於是送到妹妹家，沒想到在送貨到妹妹家時，卻意外發現一名不曾見過的陌生男子，只穿著內褲坐在客廳。姐姐和妹婿在同一間公司，於是在網友下午補送一趟貨到公司時，把這件事告訴兩人，兩人聽了馬上請假到妹妹家逮人，隔天得知妹妹真的在外偷吃，還大刺刺的把男人帶回家。